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कानपुर राष्ट्रीय शर्करा संस्थान की डायरेक्टर डॉ. सीमा परोहा सस्पेंड; 9 पेड़ काटने की परमिशन और काट दिए 722, FIR दर्ज

सरकारी लकड़ी गायब करने के मामले में FIR दर्ज. ( Photo Credit: ETV Bharat )

कानपुर: उत्तर प्रदेश के कानपुर स्थित राष्ट्रीय शर्करा संस्थान (NSI) परिसर में बिना अनुमति के 722 हरे पेड़ काटे जाने के मामले में केंद्र सरकार ने बेहद सख्त कदम उठाया है. केंद्रीय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने इस महाघोटाले पर त्वरित कार्रवाई करते हुए संस्थान की निदेशक डॉ. सीमा परोहा और संपदा अधिकारी विनय कुमार को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है. एनएसआई प्रशासन के उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक, इस मामले की आंच में अभी कई और बड़े अधिकारियों पर गाज गिरनी तय मानी जा रही है. डॉ. सीमा परोहा की जगह अब शुगर एंड वेजिटेबल ऑयल निदेशालय के डायरेक्टर अरविंद कुमार रावत को संस्थान का अतिरिक्त कार्यभार सौंप दिया गया है. कल्याणपुर थाने में एफआईआर दर्ज: यह बड़ी दंडात्मक कार्रवाई संस्थान परिसर में बिना किसी कानूनी मंजूरी के बड़े पैमाने पर पेड़ों को काटने और उनकी बेशकीमती सरकारी लकड़ियां बाजार में गायब करने के गंभीर आरोप में हुई है. इस बहुचर्चित मामले में सस्पेंड की गईं निदेशक और संपदा अधिकारी समेत संस्थान के कई अन्य जिम्मेदारों और एक बड़े लकड़ी ठेकेदार के खिलाफ कल्याणपुर थाने में मुकदमा दर्ज कराया जा चुका है. फिलहाल वन विभाग की विशेष टीम और स्थानीय पुलिस की संयुक्त टीमें इस पूरे मामले की कड़ियों को जोड़ते हुए जांच में जुटी हैं. संस्थान के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी कमलेश कुमार ने इस प्रशासनिक फेरबदल और नए चार्ज को लेकर आधिकारिक सर्कुलर भी जारी कर दिया है. कानपुर NSI में पर्यावरण को बड़ा नुकसान पहुंचाने पर मंत्रालय ने लिया एक्शन. (Photo Credit: ETV Bharat) नए निदेशक अरविंद कुमार रावत ने संभाला कार्यभार: कमलेश कुमार द्वारा जारी आधिकारिक आदेश में साफ कहा गया है कि मंत्रालय के निर्देशानुसार डॉ. सीमा परोहा के निलंबन के बाद संस्थान का पूरा कार्यभार नए निदेशक को सुपुर्द कर दिया गया है. संस्थान के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को हिदायत दी गई है कि वे अब कार्यालय संबंधी कार्यों और महत्वपूर्ण फाइलों के त्वरित निस्तारण के लिए नए निदेशक अरविंद कुमार रावत से ई-मेल के जरिए सीधा संपर्क स्थापित कर सकते हैं. इस प्रशासनिक व्यवस्था का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि देश के इस प्रतिष्ठित संस्थान का कामकाज किसी भी स्तर पर प्रभावित न हो. इस पूरे मामले का भंडाफोड़ तब हुआ जब संस्थान के सजग कर्मचारी नेताओं ने परिसर में चल रहे अवैध कटान की गुप्त शिकायत उच्च स्तर पर की थी.