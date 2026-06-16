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कानपुर राष्ट्रीय शर्करा संस्थान की डायरेक्टर डॉ. सीमा परोहा सस्पेंड; 9 पेड़ काटने की परमिशन और काट दिए 722, FIR दर्ज

कानपुर के राष्ट्रीय शर्करा संस्थान (NSI) में बिना अनुमति 722 हरे पेड़ों को काटने और सरकारी लकड़ी गायब करने के मामले में FIR दर्ज हुई.

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सरकारी लकड़ी गायब करने के मामले में FIR दर्ज. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 16, 2026 at 7:27 PM IST

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कानपुर: उत्तर प्रदेश के कानपुर स्थित राष्ट्रीय शर्करा संस्थान (NSI) परिसर में बिना अनुमति के 722 हरे पेड़ काटे जाने के मामले में केंद्र सरकार ने बेहद सख्त कदम उठाया है. केंद्रीय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने इस महाघोटाले पर त्वरित कार्रवाई करते हुए संस्थान की निदेशक डॉ. सीमा परोहा और संपदा अधिकारी विनय कुमार को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है.

एनएसआई प्रशासन के उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक, इस मामले की आंच में अभी कई और बड़े अधिकारियों पर गाज गिरनी तय मानी जा रही है. डॉ. सीमा परोहा की जगह अब शुगर एंड वेजिटेबल ऑयल निदेशालय के डायरेक्टर अरविंद कुमार रावत को संस्थान का अतिरिक्त कार्यभार सौंप दिया गया है.

कल्याणपुर थाने में एफआईआर दर्ज: यह बड़ी दंडात्मक कार्रवाई संस्थान परिसर में बिना किसी कानूनी मंजूरी के बड़े पैमाने पर पेड़ों को काटने और उनकी बेशकीमती सरकारी लकड़ियां बाजार में गायब करने के गंभीर आरोप में हुई है. इस बहुचर्चित मामले में सस्पेंड की गईं निदेशक और संपदा अधिकारी समेत संस्थान के कई अन्य जिम्मेदारों और एक बड़े लकड़ी ठेकेदार के खिलाफ कल्याणपुर थाने में मुकदमा दर्ज कराया जा चुका है. फिलहाल वन विभाग की विशेष टीम और स्थानीय पुलिस की संयुक्त टीमें इस पूरे मामले की कड़ियों को जोड़ते हुए जांच में जुटी हैं. संस्थान के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी कमलेश कुमार ने इस प्रशासनिक फेरबदल और नए चार्ज को लेकर आधिकारिक सर्कुलर भी जारी कर दिया है.

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कानपुर NSI में पर्यावरण को बड़ा नुकसान पहुंचाने पर मंत्रालय ने लिया एक्शन. (Photo Credit: ETV Bharat)

नए निदेशक अरविंद कुमार रावत ने संभाला कार्यभार: कमलेश कुमार द्वारा जारी आधिकारिक आदेश में साफ कहा गया है कि मंत्रालय के निर्देशानुसार डॉ. सीमा परोहा के निलंबन के बाद संस्थान का पूरा कार्यभार नए निदेशक को सुपुर्द कर दिया गया है. संस्थान के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को हिदायत दी गई है कि वे अब कार्यालय संबंधी कार्यों और महत्वपूर्ण फाइलों के त्वरित निस्तारण के लिए नए निदेशक अरविंद कुमार रावत से ई-मेल के जरिए सीधा संपर्क स्थापित कर सकते हैं. इस प्रशासनिक व्यवस्था का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि देश के इस प्रतिष्ठित संस्थान का कामकाज किसी भी स्तर पर प्रभावित न हो. इस पूरे मामले का भंडाफोड़ तब हुआ जब संस्थान के सजग कर्मचारी नेताओं ने परिसर में चल रहे अवैध कटान की गुप्त शिकायत उच्च स्तर पर की थी.

9 पेड़ों की अनुमति लेकर काट डाले 722 पेड़: शुरुआत में संस्थान के आला अधिकारी इस पूरे मामले को दबाने के लिए आंधी-तूफान में खुद गिरे पेड़ों को हटाने का कुतर्क देते रहे. लेकिन जब वन विभाग की टीम ने धरातल पर गहन जांच की, तो सामने आया कि संस्थान ने 8 जुलाई 2024 को सिर्फ 9 सूखे पेड़ों को काटने की अनुमति ली थी, जिसकी आड़ में 722 हरे-भरे पेड़ काट डाले गए. वन विभाग को वैज्ञानिक जांच के दौरान परिसर में 377 पेड़ों के ताजे ठूंठ मिले, जो पिछले छह महीने के भीतर ही मशीन से काटे गए थे. इसके अलावा करीब 250 विशालकाय पेड़ों को जेसीबी मशीन का दुरुपयोग कर जड़ सहित उखाड़कर उनके सबूत मिटाने का प्रयास किया गया था.

परिसर से गायब मिलीं कीमती लकड़ियां: जांच दल को परिसर की खोदाई में 95 अन्य पुराने ठूंठ और 8 से 10 महीने पुरानी अवैध रूप से भंडारित करके रखी गईं लकड़ियां भी बरामद हुई हैं. इस कटान की सबसे हैरान करने वाली बात यह रही कि इन सभी काटे गए पेड़ों की मुख्य और कीमती लकड़ियां मौके से पूरी तरह गायब पाई गईं. विस्तृत जांच में पता चला कि सस्पेंड निदेशक ने इस जगह पर नियमों को ताक पर रखकर एक नया पर्सनल फार्म बनाने की योजना बनाई थी, जिसके लिए यह अंधाधुंध कटान कराई गई. एफआईआर के अनुसार, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान परिसर में काटे गए ये सभी पेड़ शत-प्रतिशत सरकारी संपत्ति की श्रेणी में आते थे.

शीशम, नीम और यूकेलिप्टस के पेड़ कटे: सरकारी नियमों के मुताबिक, इन पेड़ों की लकड़ी को खुली नीलामी में बेचकर मिलने वाले पैसों को सीधे सरकारी राजकोष में जमा कराया जाना अनिवार्य था, लेकिन भ्रष्टाचार के चलते ऐसा नहीं किया गया. काटे गए पेड़ों में शीशम, नीम, यूकेलिप्टस, कंजी, पोसोपिस, केसिया, श्यामिया, जंगल जलेबी, चिलबिल, सिरस, बॉटल ब्रश, गोल्ड मोहर, अर्रू, लसोढ़ा, छितवन, सुबबूल और गूलर जैसी बेशकीमती प्रजातियों के 655 बड़े पेड़ और 67 बौने कनेर शामिल थे. कल्याणपुर थाने में दर्ज इस मुकदमे में सस्पेंड निदेशक डॉ. सीमा परोहा और सस्पेंड संपदा अधिकारी विनय कुमार को मुख्य अभियुक्त बनाया गया है.

इनके साथ-साथ संस्थान के निजी सुरक्षा कमांडर उदय प्रताप सिंह राठौर और कुमार फार्म के प्रबंधक अशोक कुमार को भी नामजद किया गया है. इनके अलावा अनवरगंज के रसूखदार लकड़ी व्यापारी मेसर्स तिवारी वुड मर्चेंट और कुछ अज्ञात लोगों को भी आरोपी बनाया गया है, जबकि वन विभाग ने भी फॉरेस्ट एक्ट के तहत अलग से केस दर्ज कर लिया है.

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