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महिलाओं के सम्मान से समझौता नहीं, गंभीर मामलों में तुरंत दर्ज हो FIR : विजया रहातकर

कानपुर : राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) की अध्यक्ष विजया रहातकर ने कहा है कि महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंचाने वाले गंभीर मामलों में किसी भी प्रकार का पारिवारिक समझौता आयोग या कानून स्वीकार नहीं करता हैय कानपुर के राघवेंद्र स्वरूप सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स ऑडिटोरियम में आयोजित शक्ति और सुरक्षा एडवांसिंग जेंडर सेंसिटिव पुलिसिंग विषय पर दो दिवसीय क्षमता संवर्धन कार्यक्रम के पहले दिन उन्होंने पुलिस अधिकारियों को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने पारिवारिक दुष्कर्म मामले में पुलिस को आपसी सुलह को खारिज करते हुए तुरंत एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए. अध्यक्ष ने कहा कि महिला की सुरक्षा और गरिमा सर्वोपरि है और ऐसे गंभीर मामलों में कार्रवाई की जाएगी.

मीडिया से मुखातिब राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया रहातकर. (Video Credit : ETV Bharat)







राष्ट्रीय महिला आयोग के समक्ष कानपुर में आयोजित जनसुनवाई में कुल 61 मामले सामने आए. इनमें से 40 मामले पहले से पंजीकृत थे जिनकी प्रत्यक्ष सुनवाई की गई. कमीशन के आने की जानकारी मिलने पर 21 नई शिकायतें भी दर्ज हुईं. विजया रहातकर ने बताया कि इन मामलों में सबसे बड़ी संख्या पारिवारिक विवादों और पति-पत्नी के झगड़ों की रहीं. घरेलू हिंसा के एक मामले में पुलिस को तुरंत कार्रवाई और एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं.







राष्ट्रीय महिला आयोग ने बताया कि अपराध के बदलते स्वरूप को देखते हुए पुलिस के साथ मिलकर 17 जिलों के पुलिस अधिकारियों के लिए दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की गई है. पुलिस को नए प्रकार के साइबर अपराधों से निपटने के लिए आवश्यक तकनीक और जानकारी साझा की जा रही है. साथ ही पॉक्सो और महिलाओं से संबंधित अन्य कानूनों की बारीकियों की ट्रेनिंग दी जा रही है.