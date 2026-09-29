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कानपुर से लखनऊ तक सफर होगा आसान; जाजमऊ गंगा पुल के साथ मीटर एप्रोच रोड भी बनवा रहा एनएचएआई

कानपुर से लखनऊ तक सफर होगा आसान ( Photo Credit : ETV Bharat )

कानपुर : लखनऊ से चलकर उन्नाव होते हुए जाजमऊ गंगा पुल पर पहुंचते गाड़ी में जाम का आटोमैटिक ब्रेक लग जाता है. पुल से लेकर एप्रोच रोड की खस्ता हालत के चलते वाहन रेंगने लगते हैं और राहगीरों को घंटों जाम से जूझना पड़ता है. बारिश के चलते स्थिति और विकराल हो गई है. ऐसे में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने एप्रोच रोड बनवा कर सफर आसान करने का दावा किया है.