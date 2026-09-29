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कानपुर से लखनऊ तक सफर होगा आसान; जाजमऊ गंगा पुल के साथ मीटर एप्रोच रोड भी बनवा रहा एनएचएआई

एप्रोच रोड की हालत खस्ता होने के चलते रोजाना घंटों जाम लगता है.

कानपुर से लखनऊ तक सफर होगा आसान
कानपुर से लखनऊ तक सफर होगा आसान (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 29, 2026 at 2:54 PM IST

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कानपुर : लखनऊ से चलकर उन्नाव होते हुए जाजमऊ गंगा पुल पर पहुंचते गाड़ी में जाम का आटोमैटिक ब्रेक लग जाता है. पुल से लेकर एप्रोच रोड की खस्ता हालत के चलते वाहन रेंगने लगते हैं और राहगीरों को घंटों जाम से जूझना पड़ता है. बारिश के चलते स्थिति और विकराल हो गई है. ऐसे में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने एप्रोच रोड बनवा कर सफर आसान करने का दावा किया है.

जानकारी देते एनएचएआई निदेशक पंकज यादव. (Video Credit : ETV Bharat)

बता दें, 16 सितंबर से भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने जाजमऊ गंगा पुल पर डायवर्जन लागू कर मरम्मत का काम शुरू किया है. इसके चलते कानपुर से लखनऊ के बीच सफर करने वालों को काफी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है. अब तय हुआ कि पुल के साथ 100 मीटर एप्रोच रोड को भी बनवाया जाएगा. इससे राहगीरों की मुश्किलें काफी हद तक कम हो जाएंगी.

एनएचएआई निदेशक पंकज यादव ने बताया कि जाजमऊ के पास टीला क्षेत्र (ऊपरी हिस्से की ओर) से बारिश में बहुत अधिक पानी सड़क पर आता था. जिसके चलते सड़क पर बहुत अधिक गड्ढे हो गए थे और बजरी फैल गई थी. इससे वाहन सवारों को बहुत दिक्कतें होती थीं और वाहनों की गति अचानक धीमे होने से जाम लग जाता था. अब उस क्षतिग्रस्त रोड को ठीक कराया जा रहा है. जिससे वाहन बिना किसी झंझट के निकल सकेंगे.

एनएचएआई निदेशक पंकज यादव ने बताया कि अब रामादेवी पुल से लेकर जाजमऊ गंगापुल तक की सड़क को दुरुस्त किया जाएगा. रामादेवी के पास जो पैटर्न डैमेज हुआ, उसे ठीक करने के लिए हॉटमिक्स प्लांट शुरू कराया जा रहा है. 10-15 दिनों में नई सड़क बन जाएगी.

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