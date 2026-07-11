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कानपुर में एनजीओ को डोनेशन का झांसा देकर 4.93 करोड़ की ठगी, गिरोह का एक और सदस्य गिरफ्तार

कानपुर : कल्याणपुर थाना पुलिस ने सामाजिक संस्थाओं को आर्थिक मदद और डोनेशन दिलाने के नाम पर करोड़ों रुपये की साइबर ठगी करने वाले गिरोह के खिलाफ कार्रवाई की है. पुलिस ने लगभग 4.93 करोड़ रुपये के अवैध बैंक ट्रांजेक्शन मामले में फरार चल रहे एक और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. पकड़े गए आरोपी की पहचान सौरभ वर्मा के रूप में हुई है. वह मूल रूप से सीतापुर का रहने वाला है और लखनऊ के मड़ियांव इलाके में छिपकर रह रहा था.

डीसीपी पश्चिम एसएम कासिम आबिदी ने बताया कि शुक्रवार शाम करीब 4 बजे मुखबिर से अवैध बैंक ट्रांजेक्शन मामले में फरार आरोपी के बारे में सूचना मिली थी. इसके बाद कल्याणपुर पुलिस की टीम ने आईआईटी कानपुर के मुख्य द्वार से आगे कन्नौज रोड पर घेराबंदी करके आरोपी सौरभ वर्मा को गिरफ्तार किया गया. सौरभ वारदात के बाद से ही पुलिस को चकमा देने के लिए लगातार अपने ठिकाने बदल रहा था.





डीसीपी पश्चिम के अनुसार कथित संगठित साइबर सिंडिकेट में शामिल तीन आरोपियों राज सिंह, राहुल चौधरी और शुभेंद्र प्रकाश मिश्र उर्फ शुभम मिश्रा को पहले ही सलाखों के पीछे भेजा जा चुका है. जेल में आरोपियों से पूछताछ में शामिल सौरभ वर्मा, इमरान और सौरभ पांडेय सहित कई अन्य नामों का खुलासा हुआ है. अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें लगी हुई हैं. जिन्हें जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा.