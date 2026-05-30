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कानपुर के परमट घाट पर गंगा नहाने गए 3 युवक डूबे: गोताखोरों ने 2 को बचाया, मकराबर्टगंज के अभय की मौत

कानपुर में स्थानीय गोताखोरों ने दो युवकों को सुरक्षित बचा लिया, जबकि मकराबर्टगंज निवासी अभय (21) की डूबने से मौत हो गई.

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नदी में गहराई अधिक होने के कारण युवक की मौत. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 30, 2026 at 10:24 PM IST

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कानपुर: उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में ग्वालटोली थाना क्षेत्र के प्रसिद्ध परमट घाट पर शनिवार की शाम एक हादसा हो गया. यहां गंगा नदी में स्नान करने गए तीन युवक अचानक गहरे पानी में चले जाने के कारण तेजी से डूबने लगे. घाट पर मौजूद स्थानीय गोताखोरों ने चीख-पुकार सुनकर नदी में छलांग लगा दी. गोताखोरों ने दो युवकों को तो समय रहते सुरक्षित बाहर निकाल लिया, जबकि एक युवक गहरे पानी में समा गया जिससे उसकी मौत हो गई.

आधे घंटे चला सर्च ऑपरेशन: हादसे की सूचना मिलते ही ग्वालटोली थाना पुलिस आनन-फानन में भारी बल के साथ मौके पर पहुंच गई. पुलिस ने स्थानीय गोताखोरों और पीएसी के जवानों की मदद से नदी में करीब आधे घंटे तक सघन सर्च ऑपरेशन चलाया. लापता युवक के शव को गहरे पानी से खोजकर बाहर निकाला गया. पुलिस ने कानूनी प्रक्रिया के तहत शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

युवक के घर में मचा कोहराम: विधिक जांच और पूछताछ में डूबे हुए युवक की पहचान 21 वर्षीय अभय के रूप में हुई, जो शहर के मकराबर्टगंज इलाके का रहने वाला था. अभय के पिता मोहित एक स्थानीय चमड़ा फैक्टरी में मजदूरी कर अपने परिवार का भरण-पोषण करते हैं. उन्होंने रोते हुए बताया कि अभय शनिवार की शाम करीब पांच बजे अपने ही मोहल्ले के दो दोस्तों सनी (21) और सकलैन (16) के साथ परमट घाट पर गंगा स्नान करने की बात कहकर घर से निकला था.

दोस्त सुरक्षित, अभय की मौत: घाट पर मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, स्नान करने के दौरान तीनों युवक अचानक नदी की तेज धारा को पार कर आगे बढ़ने लगे थे. तभी अचानक पानी की गहराई और बहाव अधिक होने के कारण तीनों का संतुलन बिगड़ गया और वे डूबने लगे. घाट पर मुस्तैद गोताखोरों की सतर्कता से सनी और सकलैन को तो सकुशल बचा लिया गया, लेकिन अभय गहरे भंवर में फंसकर लापता हो गया था. ग्वालटोली थाना इंस्पेक्टर मानवेंद्र सिंह ने बताया कि नदी में गहराई अधिक होने के कारण ही यह हादसा हुआ है, जिसमें एक युवक की जान गई है और दो को बचा लिया गया है.

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