कानपुर में कारोबारी के बेटे की मौत मामले में नया मोड़, आरोपी के जीजा ने गैंग चलाने का लगाया आरोप
बिठूर पुलिस-आरोपी में गठजोड़ का आरोप, सीबीआई जांच की मांग
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 20, 2026 at 7:53 PM IST
कानपुर: बिठूर थाना क्षेत्र के रुद्रा ग्रीन अपार्टमेंट की छठी मंजिल से गिरकर शहर के बड़े कारोबारी के बेटे की संदिग्ध मौत हुई थी. अब इस मामले में अब एक नया मोड़ आ गया है. इस केस में आरोपी बनाए गए प्रवीण उदाणी के जीजा और मृतक की महिला मित्र की मां के पहले पति ने पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंचकर कई खुलासे किए हैं.
सीबीआई जांच की मांग
मध्य प्रदेश के सतना निवासी विशाल भमवानी ने न केवल आरोपी साले पर व्हाट्सएप के जरिए जान से मारने की धमकी देने और गिरोह चलाने का आरोप लगाया, बल्कि बिठूर पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठाते हुए खुद की सुरक्षा और पूरे मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की है.
विशाल का प्रवीण पर आरोप
विशाल भमवानी ने बताया कि वह सतना में रहता है और हर हफ्ते कानपुर आकर अपने नौ साल के बेटे से मिलता है. उनके मुताबिक रुद्रा ग्रीन के जिस फ्लैट में यह घटना हुई वहां उसकी पत्नी मनीषा भमवानी, बेटा और साला प्रवीण उदाणी रहते हैं. विशाल भमवानी ने अपने साले प्रवीण उदाणी पर बदतमीजी करने और व्हाट्सएप के जरिए जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया.
पुलिस की कार्यशैली पर सवाल
विशाल ने बिठूर पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए.आरोप लगाया कि घटना के करीब एक महीने पहले 10 अक्टूबर को प्रवीण के खिलाफ बिठूर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई.पुलिस पर आरोपी से साठगांठ का आरोप लगाते हुए पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की.
पुलिस की जांच जारी
डीसीपी पश्चिम एसएम कासिम आबिदी ने बताया कि विशाल भमवानी प्रेमिका की मां का पहला पति है,जो अपनी पत्नी से 2021 से लड़ाई झगड़े के बाद अलग होकर सतना में रह रहा है. उसकी ओर से लगाए गए आरोपों की जांच की जा रही है. और जो भी तथ्य निकलकर सामने आएंगे उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.
संभव की गिरने से हुई थी मौत
बता दें कि 14 नवंबर की दोपहर कारोबारी विशाल खंडेलवाल के 22 वर्षीय इकलौते बेटे संभव खंडेलवाल की छठी मंजिल से गिरकर मौत हो गई थी. मृतक के पिता ने चार दिन बाद बिठूर थाने में तहरीर देकर बेटे की महिला मित्र सुहाना, उसके मामा प्रवीण उदाणी और परिवार के अन्य लोगों के खिलाफ रंजिशन हत्या और मोबाइल से छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज कराया था. फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के आधार पर पूरे मामले की जांच में जुटी है.
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