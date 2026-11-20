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कानपुर में कारोबारी के बेटे की मौत मामले में नया मोड़, आरोपी के जीजा ने गैंग चलाने का लगाया आरोप

संभव खंडेलवाल मौत मामले में नया मोड़ ( Photo Credit; ETV Bharat )

कानपुर: बिठूर थाना क्षेत्र के रुद्रा ग्रीन अपार्टमेंट की छठी मंजिल से गिरकर शहर के बड़े कारोबारी के बेटे की संदिग्ध मौत हुई थी. अब इस मामले में अब एक नया मोड़ आ गया है. इस केस में आरोपी बनाए गए प्रवीण उदाणी के जीजा और मृतक की महिला मित्र की मां के पहले पति ने पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंचकर कई खुलासे किए हैं.

विशाल ने लगाए पुलिस-आरोपी गठजोड़ के आरोप (Video Credit; ETV Bharat) सीबीआई जांच की मांग