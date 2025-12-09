ETV Bharat / state

सरसों की ऐसी प्रजाति जो है कीटमुक्त; नहीं लगेगा पौधे में कोई रोग, अब इन 4 राज्यों में भी होगी खेती

वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक का दावा कम समय में अधिक तेल उत्पादन वाली प्रजाति से किसानों की आय में होगा इजाफा.

Photo Credit; ETV Bharat
सरसों की लहलहाती नई फसल अब इन 4 राज्यों में भी. (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 9, 2025 at 3:44 PM IST

कानपुर: शहर के चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विवि (सीएसए विवि) में साल 2021 के दौरान सरसों की नई प्रजाति तोरिया (आजाद चेतना) को विकसित किया गया. उसके बाद से सूबे के किसान इस प्रजाति को अपने खेतों में उगा रहे. हालांकि, अब इस नई प्रजाति की खेती उत्तर प्रदेश के अलावा पंजाब, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली के लाखों किसान भी कर सकेंगे. इसके लिए केंद्रीय बीज समिति ने अपना अनुमोदन दे दिया है. समिति के सदस्यों ने इस प्रजाति को उक्त राज्यों की जलवायु के लिए उपयुक्त माना है. इस पूरे मामले को लेकर सीएसए विवि के वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक डॉ. महक सिंह ने ईटीवी भारत संवाददाता से खास बातचीत की. उन्होंने बताया, तोरिया प्रजाति की कई विशेषताएं हैं. इस वजह से अब इसे सूबे के अलावा उक्त 4 राज्यों में भी उगाया जा सकेगा. इससे निश्चित तौर पर किसानों की आय में इजाफा होगा.

डॉ. महक सिंह, वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक (Video Credit; ETV Bharat)

तेल की उत्पादन क्षमता 608 किग्रा प्रति हेक्टेयर: डॉ. महक सिंह ने बताया कि इस तोरिया (आजाद चेतना) की तेल उत्पादन क्षमता जहां 608 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है. वहीं, इसे सामान्य प्रजातियों की अपेक्षा 90 से 95 दिनों में तैयार किया जा सकता है. उन्होंने कहा, इस तोरिया प्रजाति की खासियत ये है कि ये पूरी तरह से कीटमुक्त है और इसमें किसी तरह का रोग नहीं पनपता. उन्होंने कहा, अब जो रबी का सीजन आएगा, उसमें किसान इसकी आसानी से बोआई कर सकेंगे. इस संबंध में कृषि मंत्रालय की ओर से जानकारी किसानों संग साझा की जाएगी.

किसानों तक आसानी से पहुंचेंगे बीज: वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक डॉ. महक सिंह ने बताया कि सीएसए विवि में इस प्रजाति के जनक बीज तैयार किए जा चुके हैं. जिन्हें समय-समय पर देश के विभिन्न राज्यों के कृषि संस्थानों में भेजा जाता है. इसके अलावा किसान कृषक उत्पादक संगठनों, कृषि विभाग के दफ्तरों, एनएससी आदि से संपर्क कर बीज ले सकते हैं. उन्होंने कहा कि बीजों की बिल्कुल कमी नहीं है.

