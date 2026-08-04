कमिश्नरेट पुलिस को मिला नया साइबर थाना, अब साइबर ठगी करने वाले जल्द जाएंगे जेल
कानपुर के सिविल लाइंस में नए अत्याधुनिक साइबर थाने का संचालन शुरू हो गया है. हाईटेक डिवाइसों की मदद से साइबर ठग गिरफ्तार किये जाएंगे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 4, 2026 at 8:58 PM IST
कानपुर: शहर में एक ओर जहां कमिश्नरेट पुलिस के सामने लगातार अच्छी संख्या में साइबर ठगी के मामले आ रहे थे, वहीं कमिश्नरेट पुलिस द्वारा उनका खुलासा भी किया जा रहा था. हालांकि, कई मामले ऐसे थे, जिनमें पुलिसकर्मियों को काफी मशक्कत करनी पड़ती थी. पर, अब ऐसा नहीं होगा. कानपुर में मंगलवार को कमिश्नरेट पुलिस की ओर से सिविल लाइंस स्थित परिसर में नए साइबर थाने का संचालन शुरू हो गया.
पुलिस आयुक्त रघुवीर लाल ने किया निरीक्षण: एडीसीपी क्राइम अंजलि विश्वकर्मा ने कहा, इस नए ऑफिस से जहां पुलिसकर्मियों को अब काम करने में सहूलियत होगी.
वहीं, यहां आधुनिक तकनीकों से लैस डिवाइसेस की मदद से वह साइबर ठगों व आरोपियों तक जल्द पहुंच सकेंगे. नए थाना के शुभारंभ अवसर पर खुद पुलिस आयुक्त रघुवीर लाल, संयुक्त पुलिस आयुक्त कानून व्यवस्था डॉ. विपिन टाडा, संयुक्त पुलिस आयुक्त मुख्यालय व अपराध संकल्प शर्मा ने पहुंचकर निरीक्षण किया और थाने की गतिविधियों को देखा. पुलिस आयुक्त रघुवीर लाल ने कहा, इस थाने की मदद से हम आरोपियों तक जल्द से जल्द पहुंचेंगे और उन्हें अरेस्ट कर जेल भेजेंगे.
पुलिसकर्मियों को मिला लैपटॉप और हाई-स्पीड इंटरनेट: एडीसीपी क्राइम अंजलि विश्वकर्मा ने बताया, साइबर थाना में जहां एसीपी साइबर क्राइम व थाना प्रभारी साइबर क्राइम मौजूद रहेंगे. वहीं, उनके साथ बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी भी काम करेंगे. अधिकतर पुलिस कर्मियों को लैपटॉप व कंप्यूटर सौंप दिए गए हैं. साथ ही उन्हें बेहतर इंटरनेट की सुविधा भी मुहैया कराई जाएगी. जिससे वह तकनीकी रूप से दक्ष रहें और किसी भी तरह का साइबर फ्रॉड होने पर उसका खुलासा कर सकें.
कानपुर में साइबर ठगी के मामलों में हुई गिरफ्तारियां:
- 4 अगस्त को रेउना में कमिश्नरेट पुलिस की ओर से 12 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया गया था.
- जुलाई के तीसरे हफ्ते में पुलिस ने ड्रोन की मदद से सचेंडी थाना क्षेत्र में 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया था.
- 20 जुलाई को 100 करोड़ रुपये की नेटवर्क मार्केटिंग ठगी के मामले में छह आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था.
- 18 जुलाई को 30 करोड़ रुपये की साइबर ठगी के मामले में 35 म्यूल खाताधारकों की गिरफ्तारी की थी।
- 19 जुलाई को डेढ़ करोड़ रुपये की साइबर ठगी के मामले में पुलिस ने छह आरोपियों को गिरफ्तार किया था.
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