चीनी की मिठास बढ़ाने में खर्च किए 90 साल, 38 तरह की शुगर बना लेता ये संस्थान, दुनिया काम की मुरीद
संस्थान की उपलब्धियों और इतिहास को जानिए संवाददाता समीर दीक्षित की इस खास रिपोर्ट के जरिए.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 15, 2026 at 10:18 AM IST|
Updated : October 15, 2026 at 10:26 AM IST
कानपुर: क्या आपको मालूम है कि शहर में एक ऐसा संस्थान है जिसके काम का लोह देश ही नहीं दुनिया भी मानती है. इस संस्थान ने चीनी की मिठास को बढ़ाने के लिए 90 साल तक लगातार रिसर्च और अनुंसधान किए हैं. आज इसी संस्थान के शोध की बदौलत घर-घर चीनी की मिठास पहुंची है. ये संस्थान अपना स्थापना दिवस मनाने जा रहा है. चलिए जानते हैं इसके बाेर में.
ऐसे पड़ी थी संस्थान की नींव
शहर में साल 1936 में हरकोर्ट बटलर टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट (एचबीटीआई) के शर्करा अनुभाग को अलग कर जिस ‘इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी’ की स्थापना की गई थी. स्वतंत्रता के पश्चात इसका नाम ‘इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी’ रखा गया तथा साल 1957 में इसका नाम बदलकर ‘राष्ट्रीय शर्करा संस्थान’ (नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट) कर दिया गया. यह जानकारी देते हुए संस्थान की मौजूदा निदेशक डा.सीमा परोहा कहती हैं, संस्थान ने अपने 90 सालों का लंबा सफर पूरा कर लिया, और अब 15 अक्टूबर 2026 से संस्थान के स्थापना दिवस के 91 साल पूरे हो जाएंगे.
उन्होंने बताया, यह संस्थान देश के प्रमुख तथा एशिया के अग्रणी शैक्षणिक संस्थानों में से एक है. वह बोलीं, वर्ष 1963 में संस्थान को कल्याणपुर स्थित 525 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल वाले अपने विस्तृत हरित परिसर में स्थानांतरित किया गया. तब से लेकर अभी तक संस्थान में लगातार शिक्षण कार्य, शोध कार्य समेत अन्य गतिविधियां जारी हैं. उन्होंने यह भी बताया कि राष्ट्रीय शर्करा संस्थान दशकों से चीनी, एथेनॉल, सह-उत्पादों एवं जैव-ऊर्जा के क्षेत्र में कुशल तकनीकी मानव संसाधन तैयार करने के साथ-साथ उच्चस्तरीय अनुसंधान एवं परामर्श सेवाएं प्रदान कर रहा है. भारतीय चीनी उद्योग की तकनीकी दक्षता, आधुनिकीकरण और विकास में संस्थान की महत्वपूर्ण भूमिका रही है.
देश का अग्रणी संस्थान: चीनी प्रौद्योगिकी, चीनी इंजीनियरिंग, अल्कोहल/डिस्टिलरी (किण्वन) प्रौद्योगिकी और गन्ना प्रसंस्करण की उच्च शिक्षा व प्रशिक्षण देने वाला प्रमुख संस्थान.
कुशल मानव संसाधन: नौ दशकों में हज़ारों तकनीकी विशेषज्ञ तैयार हुए। संस्थान प्रतिवर्ष लगभग 300 से 350 प्रशिक्षित पेशेवर तैयार कर रहा है, जो देश-विदेश के चीनी व संबंधित उद्योगों में कार्यरत हैं.
पूर्व छात्रों की उपलब्धियां: पूर्व छात्र चीनी मिलों, डिस्टिलरियों और कोजेन इकाइयों में शीर्ष पदों पर रहकर ग्रीनफील्ड संयंत्रों के कमीशनिंग, रिकवरी में सुधार, ऊर्जा संरक्षण और टिकाऊ तकनीकों में योगदान दे रहे हैं.
अनुसंधान एवं तकनीकी मार्गदर्शन: चीनी मिलों और आसवनियों के आधुनिकीकरण, एथेनॉल उत्पादन, बगास से बिजली उत्पादन, ऊर्जा संरक्षण और सह-उत्पादों के मूल्यवर्धन में सहयोग.
गन्ना विकास: उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद (यूपीसीएसआर) के साथ एमओयू के तहत नई गन्ना किस्मों के विकास, प्रजनक बीज उत्पादन और वितरण का कार्य.
पर्यावरण एवं सतत विकास: सीपीसीबी चार्टर 2.0 जैसे आयोजनों के माध्यम से जल संरक्षण, अपशिष्ट जल उपचार और प्रदूषण नियंत्रण पर उद्योग के साथ संवाद.
इन देशों से हो चुका करार: नाइजीरिया, केन्या, मिस्र, इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका, फिजी व क्यूबा, श्रीलंका.
ये प्रमुख शोध हो चुके
- चीनी मिलों के कचरे और फिल्टक केक से कंप्रेस्ड बायो गैस बनाने की तकनीक पर गहन शोध किया गया.
- लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स और फोर्टिफाइड शुगर को संस्थान में बनाया गया.
- चीनी मिलों के बायलरों से निकलने वाली फ्लाई एेश पर शोध करके नैनो सिलिका पार्टिकल्स बनाने की सस्ती तकनीक विकसित की गई.
- चीनी मिलों में गन्ने के रस को साफ करने के लिए गंधक का उपयोग होता है, पर संस्थान विशेषज्ञों ने टैनिन आधारित प्राकृतिक कोगुलेंट तकनीक विकसित की.
- आईआईटी कानपुर के साथ साल 2024 में करार करते हुए पहला सेंटर आफ एक्सीलेंस बना.
- संस्थान में 38 प्रकार की चीनी बनाई गई, और उसका प्रशिक्षण छात्रों को दिया गया.
ये भी पढ़ेंः कारोबारी शिवा शर्मा मौत मामला; आरोपी मॉडल श्रद्धा का वीडियो मैसेज, अब किया यह दावा
ये भी पढ़ें: यूपी में 3 माह के भीतर होंगे पंचायत चुनाव, ग्राम प्रधान बने रहेंगे प्रशासक: हाईकोर्ट