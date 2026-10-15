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चीनी की मिठास बढ़ाने में खर्च किए 90 साल, 38 तरह की शुगर बना लेता ये संस्थान, दुनिया काम की मुरीद

चीनी की मिठास बढ़ाने में इस संस्थान ने खर्च किए 90 साल. ( Etv Bharat )

कानपुर: क्या आपको मालूम है कि शहर में एक ऐसा संस्थान है जिसके काम का लोह देश ही नहीं दुनिया भी मानती है. इस संस्थान ने चीनी की मिठास को बढ़ाने के लिए 90 साल तक लगातार रिसर्च और अनुंसधान किए हैं. आज इसी संस्थान के शोध की बदौलत घर-घर चीनी की मिठास पहुंची है. ये संस्थान अपना स्थापना दिवस मनाने जा रहा है. चलिए जानते हैं इसके बाेर में.



ऐसे पड़ी थी संस्थान की नींव