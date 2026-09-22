कानपुर नगर निगम टेंडर फर्जीवाड़ा; 15 से ज्यादा फर्मों के दस्तावेज फर्जी, अफसरों और पार्षदों तक पहुंची जांच की आंच
मंडलायुक्त ने शासन को भेजी जांच रिपोर्ट. अब बड़े स्तर पर कार्रवाई की तैयारी है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 22, 2026 at 9:47 AM IST
कानपुर : नगर निगम में टेंडर पाने के लिए फर्जी कागजात लगाने और नियमों को ताक पर रखने का मामला अब बड़ा रूप लेता जा रहा है. फर्जीवाड़े का यह खेल सिर्फ ठेकेदारों तक सीमित नहीं था, बल्कि इसकी आंच अब नगर निगम के अधिकारियों और कुछ पार्षदों तक भी पहुंच गई है. सीडीओ की अगुवाई में हुई जांच में 15 से ज्यादा फर्मों के कागजातों में भारी गड़बड़ी पकड़ी गई है. मंडलायुक्त ने पूरी जांच रिपोर्ट शासन को भेज दी है, जिसके बाद अब बड़े स्तर पर कार्रवाई की तैयारी है.
15 से ज्यादा फर्मों के कागजातों में गड़बड़ी : 29 अगस्त को नगर निगम में पंजीकृत फर्मों और टेंडर प्रक्रिया की जांच के लिए कमेटी बनाई गई थी. मुख्य विकास अधिकारी अभिनव जे. जैन की अध्यक्षता में बनी कमेटी ने ठेकेदारों के दस्तावेज खंगाले तो कई चौंकाने वाले खुलासे हुए. जांच में 15 से अधिक ऐसी फर्में मिलीं, जिनके पंजीकरण और टेंडर में लगाए गए दस्तावेजों में भारी गड़बड़ियां थीं.
सांठ-गांठ से बांटे गए टेंडर, अधिकारियों-पार्षदों की भूमिका संदिग्ध : जांच रिपोर्ट के मुताबिक टेंडर हथियाने और काम आपस में बांटने के लिए बड़ा खेल हो रहा था. इसमें ठेकेदारों के साथ-साथ नगर निगम के कुछ अधिकारियों और पार्षदों की भी भूमिका सामने आने की बात कही गई है. हालांकि, किस अधिकारी या पार्षद की इसमें कितनी भूमिका थी और किस स्तर पर नियमों का उल्लंघन हुआ, इसे फिलहाल सार्वजनिक नहीं किया गया है.
निर्माण कार्य से लेकर डीजल-पेट्रोल के खर्च में भी बड़ा खेल : मामले की छानबीन के लिए तीन सदस्यीय समिति गठित की गई थी. जिसमें लोक निर्माण विभाग और ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के अधिकारी शामिल थे. समिति ने सिर्फ टेंडर प्रक्रिया की ही नहीं, बल्कि संबंधित फर्मों को दिए गए निर्माण कार्यों की भी जांच की है. जांच में काम की गुणवत्ता, फर्जी बिलिंग और भुगतान से जुड़ी गड़बड़ियां पकड़ में आई हैं. इसमें नगर निगम कर्मचारियों और आउटसोर्सिंग कर्मियों की भूमिका संदिग्ध मानी जा रही है.
मंडलायुक्त के. विजयेन्द्र पांडियन के मुताबिक सीडीओ की अध्यक्षता वाली जांच में कई फर्मों के दस्तावेजों में अनियमितताएं मिली हैं. रिपोर्ट शासन को भेजी गई है. विस्तृत जांच में टेंडर प्रक्रिया, निर्माण कार्य, बिलिंग और अन्य संबंधित बिंदुओं की जांच रिपोर्ट के आधार पर शासन स्तर से कार्रवाई की जाएगी. वहीं शासन को रिपोर्ट भेजे जाने के बाद से संबंधित अधिकारियों और ठेकेदारों में हड़कंप मचा हुआ है.
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