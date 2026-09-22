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कानपुर नगर निगम टेंडर फर्जीवाड़ा; 15 से ज्यादा फर्मों के दस्तावेज फर्जी, अफसरों और पार्षदों तक पहुंची जांच की आंच

कानपुर : नगर निगम में टेंडर पाने के लिए फर्जी कागजात लगाने और नियमों को ताक पर रखने का मामला अब बड़ा रूप लेता जा रहा है. फर्जीवाड़े का यह खेल सिर्फ ठेकेदारों तक सीमित नहीं था, बल्कि इसकी आंच अब नगर निगम के अधिकारियों और कुछ पार्षदों तक भी पहुंच गई है. सीडीओ की अगुवाई में हुई जांच में 15 से ज्यादा फर्मों के कागजातों में भारी गड़बड़ी पकड़ी गई है. मंडलायुक्त ने पूरी जांच रिपोर्ट शासन को भेज दी है, जिसके बाद अब बड़े स्तर पर कार्रवाई की तैयारी है.





15 से ज्यादा फर्मों के कागजातों में गड़बड़ी : 29 अगस्त को नगर निगम में पंजीकृत फर्मों और टेंडर प्रक्रिया की जांच के लिए कमेटी बनाई गई थी. मुख्य विकास अधिकारी अभिनव जे. जैन की अध्यक्षता में बनी कमेटी ने ठेकेदारों के दस्तावेज खंगाले तो कई चौंकाने वाले खुलासे हुए. जांच में 15 से अधिक ऐसी फर्में मिलीं, जिनके पंजीकरण और टेंडर में लगाए गए दस्तावेजों में भारी गड़बड़ियां थीं.





सांठ-गांठ से बांटे गए टेंडर, अधिकारियों-पार्षदों की भूमिका संदिग्ध : जांच रिपोर्ट के मुताबिक टेंडर हथियाने और काम आपस में बांटने के लिए बड़ा खेल हो रहा था. इसमें ठेकेदारों के साथ-साथ नगर निगम के कुछ अधिकारियों और पार्षदों की भी भूमिका सामने आने की बात कही गई है. हालांकि, किस अधिकारी या पार्षद की इसमें कितनी भूमिका थी और किस स्तर पर नियमों का उल्लंघन हुआ, इसे फिलहाल सार्वजनिक नहीं किया गया है.

