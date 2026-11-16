छठ महापर्व पर कानपुर नगर निगम के दावे की खुली पोल; जानें रियलिटी चेक में क्या मिला?
आवास विकास हंसपुरम की दूसरी पुलिया स्थित छठ घाट के साथ-साथ धोबिन पुलिया पर भी यही देखने को मिला.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 16, 2026 at 7:28 AM IST
कानपुर: छठ महापर्व के लिए शासन-प्रशासन और नगर निगम की तरफ से शहर के घाटों को सजाने-संवारने पर लाखों रुपए खर्च करने के बड़े-बड़े दावे किए गए. सोशल मीडिया से लेकर आधिकारिक पोस्ट तक में चमकते घाटों और आकर्षक रोशनी की तस्वीरें साझा की गईं. लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है.
ETV भारत की टीम ने रविवार शाम 7 बजे कानपुर साउथ के आवास विकास हंसपुरम घाट और धोबिन पुलिया ग्राउंड जीरो पर पहुंची. वहां रियलिटी चेक के दौरान जो तस्वीरें सामने आईं, वह नगर निगम की व्यवस्थाओं के दावों पर सवाल खड़े करती हैं.
चकाचौंध रोशनी के पीछे छिपा जुगाड़: एक तरफ रोशनी से जगमगाता और सजा-धजा मुख्य घाट नजर आया. लेकिन, इस खूबसूरती से महज 100 कदम की दूरी पर ही हकीकत की तस्वीर बिल्कुल उलट थी. घाट तक गंदा पानी और कचरा न पहुंचे, इसके लिए नगर निगम प्रशासन की तरफ से कोई ठोस सफाई अभियान चलाने के बजाय एक ‘जुगाड़ व्यवस्था’ का सहारा लिया गया था.
मौके पर बांस-बल्लियों, लोहे की जाली और पुरानी जालीनुमा सीढ़ियों को रस्सियों के सहारे बांधकर एक अस्थायी रुकावट बनाई गई थी. पानी तो किसी तरह इस जाली से रिसकर आगे निकल रहा था, लेकिन इसके पीछे भारी मात्रा में कूड़ा-करकट और कचरे का अंबार इकट्ठा हो गया था.
यह समस्या सिर्फ एक जगह की नहीं थी. आवास विकास हंसपुरम की दूसरी पुलिया स्थित छठ घाट के साथ-साथ धोबिन पुलिया पर भी कमोबेश यही नजारा देखने को मिला.
नहरों और नालों की सफाई के बड़े-बड़े दावों के बावजूद पर्व के ठीक मौके पर इस तरह का कचरा और उसे रोकने के लिए बांस-बल्लियों का सहारा लिया जाना यह बताने के लिए काफी था कि कागजों पर लाखों रुपए खर्च करने वाले महकमे ने जमीनी स्तर पर कितनी खानापूर्ति की है.
दावा बनाम हकीकत: नगर निगम के दावे में जगमगाता हंसपुरम घाट, घाट पर प्रकाश की व्यवस्था और रोशनी से सजा घाट जैसे पोस्टर में आकर्षक प्रकाश व्यवस्था, साफ-सुथरे, सुरक्षित और सुगम घाट, विशेष सफाई प्रबंधों का ढिंढोरा पीटा गया.
लेकिन जब माताएं और बहनें डूबते सूर्य को अर्घ्य देने के लिए उसी घाट पर पहुंचीं, तो उनकी आंखों के सामने से सजावट का पर्दा हटते ही बदहाली की तस्वीर दिखने लगी.
इस मामले को लेकर जब नगर आयुक्त अर्पित उपाध्याय से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि जो भी समस्या सामने आई है. उसका जल्द से जल्द समाधान कराया जाएगा.
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