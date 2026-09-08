कानपुर में 175 स्थानों पर टूटी और उखड़ी सड़कों को बनाएगा नगर निगम, 158 टेंडर आए
शहर में 115 प्वाइंट्स चिन्हित किए जा चुके हैं, जबकि कई अन्य सड़कें लोक निर्माण विभाग व जल निगम की हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 8, 2026 at 5:45 PM IST
कानपुर : कुछ दिनों पहले एक कार्यक्रम में आए राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा था कि कानपुर आकर ये समझ नहीं आया कि यहां गड्ढों में सड़क है या सड़क पर गड्ढे. इसी तरह की प्रतिक्रिया बालीवुड अभिनेता ने भी दी थी. शहर की जनता ने तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नगर निगम अफसरों की जमकर किरकिरी की. शहर की उन तमाम सड़कों के गड्ढों के वीडियो और फोटो अपलोड किए, जिनसे निकलना दूभर हो चुका था.
ऐसे में अब इन टूटी और उखड़ी सड़कों को फिर से बनाने का रोडमैप तैयार किया गया है. शहर के 175 स्थानों पर नगर निगम अफसरों द्वारा बारिश बंद होते ही काम शुरू कराया जाएगा. इस पूरे मामले को लेकर नगर आयुक्त अर्पित उपाध्याय ने कहा, बारिश के चलते शहर की तमाम सड़कें जगह-जगह क्षतिग्रस्त हो गईं हैं. जिन्हें बनाने का काम जल्द शुरू होगा.
उन्होंने कहा, उसके लिए मौसम का ध्यान रखना होगा. जब नमी कम हो जाएगी तभी सड़कें बन पाएंगी. शहर में 115 प्वाइंट्स चिन्हित किए जा चुके हैं, जबकि कई अन्य सड़कें लोक निर्माण विभाग व जल निगम की हैं. उन विभागों के अफसरों से भी हम पत्राचार कर रहे हैं.
158 टेंडर अभी तक आए : नगर आयुक्त अर्पित उपाध्याय ने बताया, हर सड़क का बजट अलग-अलग होता है. अभी तक नगर निगम मुख्यालय में सड़कों के लिए 158 टेंडर आ चुके हैं. कई सौ करोड़ रुपये खर्च होंगे. आगामी एक माह के अंदर कानपुर की सभी खस्ताहाल सड़कों को बना देंगे.
शहर के इन मार्गों से चलना दूभर:
- जरीब चौकी चौराहा से अफीमकोठी की ओर
- शास्त्री नगर स्थित सेंट्रल पार्क चौराहा से छैंया होटल चौराहा तक
- गुरुदेव चौराहा से लेकर चिड़ियाघर चौराहा तक
- मूलगंज चौराहा से लेकर कानपुर सेंट्रल स्टेशन तक
- चैन फैक्ट्री चौराहा से लेकर संत नगर चौराहा तक
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