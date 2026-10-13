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हाईवे का चौराहा चमाचम: कानपुर में अब होंगे 5 प्रवेश द्वार, हर गेट पर दिखेगा कुछ अनोखा, ये बनी प्लानिंग

कानपुर में बनेंगे ये पांच प्रवेश द्वार ( Photo Credit: ETV Bharat )

कानपुर: यूपी के हाईवे का चौराहा कहे जाने वाले कानपुर में दाखिल होने वाले लोगों को अब शहर की सीमा पर सिर्फ एक स्वागत बोर्ड या सामान्य प्रवेश द्वार नहीं, बल्कि शहर की संस्कृति, इतिहास, औद्योगिक पहचान और विकास की कहानी दिखाने वाले भव्य एंट्री प्वाइंट्स नजर आएंगे. शहर को सुंदर और आकर्षक बनाने की दिशा में कानपुर नगर निगम पांच प्रमुख मार्गों पर अलग-अलग थीम आधारित प्रवेश द्वार बनाने की तैयारी कर रहा है.

करीब 20 करोड़ रुपये की लागत से तैयार होने वाली इस योजना के अंतर्गत भौंती, गंगा बैराज, रूमा, नारामऊ और हमीरपुर में ऐसे गेट बनाए जाएंगे, जिनकी बनावट और सजावट उस रास्ते से जुड़ी खास पहचान को दर्शाएगी.

समीर दीक्षित (Video Credit: ETV Bharat) इन प्रवेश द्वारों से देश की राजधानी दिल्ली, अलीगढ़, कन्नौज, इटावा, वाराणसी, प्रयागराज, लखनऊ, सीतापुर, लखीमपुर खीरी और बुंदेलखंड की ओर से कानपुर आने वाले यात्रियों को शहर में प्रवेश करते ही एक अलग अनुभव देने की योजना है. इसमें गंगा नदी की लहरों और बिठूर की ऐतिहासिक विरासत की झलक होगी, तो इसके साथ ही भगवान श्रीकृष्ण, कानपुर की पुरानी और नामचीन औद्योगिक इकाइयों और शहर में हो रहे विकास को दर्शाया जाएगा. इसमें आकर्षक डिजाइन और रोशनी से सजे ये गेट दूर से ही लोगों का ध्यान खींचेंगे और कानपुर की पहचान को नए अंदाज में पेश करेंगे. कानपुर में बनेंगे ये पांच प्रवेश द्वार (Photo Credit: ETV Bharat) इसके लिए नगर निगम की ओर से करीब 20 करोड़ रुपये का बजट तैयार किया गया है. इस पूरे मामले को लेकर नगर आयुक्त अर्पित उपाध्याय ने ईटीवी भारत संवाददाता से बताया, कि बहुत जल्द सभी पांच एंट्री प्वाइंट्स को बनाने का काम शुरू होगा. इनकी साइट का सर्वे हो चुका है. डिजाइंस तैयार की जा चुकी हैं. आने वाले कुछ माह में सभी एंट्री प्वाइंट्स बनकर तैयार हो जाएंगे.



केडीए ने कराया था निर्माण: शहर में मौजूदा समय के दौरान जाजमऊ गंगा पुल से थोड़ा पहले एंट्री प्वाइंट्स बना हुआ है. यहां पर कानपुर विकास प्राधिकरण के अफसरों ने जहां भव्य गेट बनवाया था. वहीं उसके आसपास एक पाथवे तैयार किया गया था, जिससे लोग गंगा नदी के समीप पहुंच सकते हैं. गेट के आसपास हरियाली दिखे, तो ग्रीन बेल्ट में पौधे रोपित कराए गए थे. शाम के समय यहां दूधिया रोशनी नजर आती है. गेटों की खासियत (Photo Credit: ETV Bharat) जब शहर आते पूर्व राष्ट्रपति, तो अफसरों से कहते बनवा दीजिए सुंदर एंट्री प्वाइंट्स: शहर में जब पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आते हैं, तो वह अक्सर ही प्रशासनिक अफसरों से शहर का हाल जानने के दौरान ही ये जरूर कहते हैं कि कानपुर में प्रवेश करने पर सुंदर एंट्री प्वाइंट्स दूर से दिखने चाहिए.