हाईवे का चौराहा चमाचम: कानपुर में अब होंगे 5 प्रवेश द्वार, हर गेट पर दिखेगा कुछ अनोखा, ये बनी प्लानिंग
पढ़िए, अविनाश कुमार के संपादन में संवाददाता समीर दीक्षित की खास रिपोर्ट
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 13, 2026 at 9:22 AM IST
कानपुर: यूपी के हाईवे का चौराहा कहे जाने वाले कानपुर में दाखिल होने वाले लोगों को अब शहर की सीमा पर सिर्फ एक स्वागत बोर्ड या सामान्य प्रवेश द्वार नहीं, बल्कि शहर की संस्कृति, इतिहास, औद्योगिक पहचान और विकास की कहानी दिखाने वाले भव्य एंट्री प्वाइंट्स नजर आएंगे. शहर को सुंदर और आकर्षक बनाने की दिशा में कानपुर नगर निगम पांच प्रमुख मार्गों पर अलग-अलग थीम आधारित प्रवेश द्वार बनाने की तैयारी कर रहा है.
करीब 20 करोड़ रुपये की लागत से तैयार होने वाली इस योजना के अंतर्गत भौंती, गंगा बैराज, रूमा, नारामऊ और हमीरपुर में ऐसे गेट बनाए जाएंगे, जिनकी बनावट और सजावट उस रास्ते से जुड़ी खास पहचान को दर्शाएगी.
इन प्रवेश द्वारों से देश की राजधानी दिल्ली, अलीगढ़, कन्नौज, इटावा, वाराणसी, प्रयागराज, लखनऊ, सीतापुर, लखीमपुर खीरी और बुंदेलखंड की ओर से कानपुर आने वाले यात्रियों को शहर में प्रवेश करते ही एक अलग अनुभव देने की योजना है.
इसमें गंगा नदी की लहरों और बिठूर की ऐतिहासिक विरासत की झलक होगी, तो इसके साथ ही भगवान श्रीकृष्ण, कानपुर की पुरानी और नामचीन औद्योगिक इकाइयों और शहर में हो रहे विकास को दर्शाया जाएगा. इसमें आकर्षक डिजाइन और रोशनी से सजे ये गेट दूर से ही लोगों का ध्यान खींचेंगे और कानपुर की पहचान को नए अंदाज में पेश करेंगे.
इसके लिए नगर निगम की ओर से करीब 20 करोड़ रुपये का बजट तैयार किया गया है. इस पूरे मामले को लेकर नगर आयुक्त अर्पित उपाध्याय ने ईटीवी भारत संवाददाता से बताया, कि बहुत जल्द सभी पांच एंट्री प्वाइंट्स को बनाने का काम शुरू होगा. इनकी साइट का सर्वे हो चुका है. डिजाइंस तैयार की जा चुकी हैं. आने वाले कुछ माह में सभी एंट्री प्वाइंट्स बनकर तैयार हो जाएंगे.
केडीए ने कराया था निर्माण: शहर में मौजूदा समय के दौरान जाजमऊ गंगा पुल से थोड़ा पहले एंट्री प्वाइंट्स बना हुआ है. यहां पर कानपुर विकास प्राधिकरण के अफसरों ने जहां भव्य गेट बनवाया था. वहीं उसके आसपास एक पाथवे तैयार किया गया था, जिससे लोग गंगा नदी के समीप पहुंच सकते हैं. गेट के आसपास हरियाली दिखे, तो ग्रीन बेल्ट में पौधे रोपित कराए गए थे. शाम के समय यहां दूधिया रोशनी नजर आती है.
जाजमऊ में जो प्रवेश द्वार केडीए अफसरों ने बनवाया था, उसके लिए भी आला प्रशासनिक अफसरों को पूर्व राष्ट्रपति ने ही टोका था. हालांकि, अब जब लोग लखनऊ-उन्नाव होते हुए जाजमऊ गंगा पुल पर पहुंचते हैं तो वह दूर से एंट्री प्वाइंट्स देखकर काफी खुश हो जाते हैं.
किस प्रवेश द्वार पर कौन सी जानकारी: यह प्रवेश द्वार सांस्कृतिक, पौराणिक और धार्मिक रूप से डिजाइन किया गया है. मथुरा-वृंदावन से जोड़ते हुए इस पर भगवान श्रीकृष्ण की नगरी की झलक और मोर पंख दिखाई देगा. इसके अलावा गेट के बायीं ओर राजा हिंदू सिंह द्वार और ऊपर की ओर मैनचेस्टर आफ ईस्ट अंकित होगा, जिससे शहर में इस रास्ते से प्रवेश लेने वाले यात्री व राहगीर दूर से ही देख लेंगे.
इस गेट को भी खास तरीके से तैयार किया जा रहा है. रूमा की पहचान एक औद्योगिक नगरी के तौर पर है. इसलिए यहां जो गेट होगा, उसमें कानपुर की प्राचीन और नामचीन इंडस्ट्री का जिक्र और तस्वीरें दिखाई देंगी. इस गेट से कानपुर की पहचान, मुश्किल समय में भी टिके रहने की हिम्मत और आने वाले कल की सोच को बयां करने का संदेश दिया जाएगा.
नारामऊ प्रवेश द्वार: जैसे ही राहगीर या यात्री अलीगढ़, कन्नौज के रास्ते आईआईटी होते हुए नारामऊ चौराहा पर आएंगे, यह पर जो गेट बनेगा उसमें कानपुर के विकास की तस्वीर छपी दिखेगी. यहां पर गोल आकृति वाला एक गेट होगा, जिसमें लाइटिंग भी होगी, जिससे शहर में नई शुरुआत का संदेश दिया जाएगा.
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