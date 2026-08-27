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कानपुर नगर निगम टेंडर घोटाला: 100 करोड़ के टेंडर निरस्त; आरोपी ठेकेदार फरार, जांच के लिए शासन से मांगे तकनीकी अफसर

कानपुर: कानपुर नगर निगम में हुए चर्चित टेंडर घोटाले में दोषियों तक पहुंचने के लिए प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई तेज कर दी गई है. खुद अपने स्तर से कराई गई जांच में छह आरोपी ठेकेदारों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने के बाद, अब नगर आयुक्त अर्पित उपाध्याय ने मामले की गहराई तक जाने के लिए शासन को पत्र लिखा है.

20 से अधिक फर्मों और फाइलों की SIT जांच: नगर आयुक्त अर्पित उपाध्याय ने बताया कि तकनीकी अफसरों की मदद से दोषी अधिकारियों व कर्मचारियों तक आसानी से पहुंचा जा सकेगा. वर्तमान में नगर निगम की 20 से अधिक फर्मों की कार्यशैली और दस्तावेजों की गहन जांच जारी है. पुलिस आयुक्त द्वारा गठित एसआईटी की टीम ने नगर निगम पहुंचकर घोटाले से जुड़ी कई अहम पत्रावलियां हासिल की हैं, जिनकी अपने स्तर से जांच की जा रही है.

इंजीनियरिंग विभाग में सबसे अधिक गड़बड़ियां: नगर आयुक्त के अनुसार, प्रारंभिक जांच में सबसे अधिक वित्तीय अनियमितताएं और गड़बड़ियां इंजीनियरिंग विभाग में सामने आई हैं. एसआईटी की टीम फाइलों का बारीकी से परीक्षण कर रही है, और जो भी साक्ष्य सामने आएंगे, उनके आधार पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कठोर विधिक कार्रवाई की जाएगी. वहीं, नगर निगम की आंतरिक एसआईटी टीम भी समानांतर रूप से फाइलों का परीक्षण कर रही है.

100 करोड़ के टेंडर निरस्त, आरोपी ठेकेदार फरार: नगर निगम टेंडर घोटाला मामले में 100 करोड़ रुपये के टेंडर निरस्त किए जाने के बाद पुलिस ने मुख्य आरोपी ठेकेदार गोपाल शर्मा की तलाश तेज कर दी है. पुलिस की टीम को आरोपी ठेकेदार की लोकेशन राजस्थान में मिली थी, लेकिन जब पुलिस टीम ने वहां छापेमारी की, तो आरोपी गोपाल शर्मा अपने बेटे के साथ मौके से भाग निकलने में कामयाब रहा. पुलिस और एसआईटी की टीमें अब आरोपी की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दे रही हैं.

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