100 करोड़ का टेंडर घोटाला; मास्टरमाइंड गोविंद शर्मा की तलाश तेज, जांच के लिए SIT गठित
नगर आयुक्त की कार्रवाई के बाद पुलिस ने मुकदमे तो दर्ज किए, पर अब उठ रहे सवाल अफसरों की आंखों के नीचे कैसे हुआ खेल
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 26, 2026 at 10:17 AM IST
कानपुर: शहर के नगर निगम मुख्यालय में 100 करोड़ रुपये से अधिक के टेंडर निरस्तीकरण के साथ ही छह आरोपी ठेकेदारों के खिलाफ मंगलवार देर शाम मुकदमा दर्ज किया गया था. अब इतनी बड़ी कार्रवाई के बाद खेल करने वाले छोटे ठेकेदार भी थर-थर कांप रहे हैं. वहीं, नगर निगम मुख्यालय के अंदर ये चर्चा भी जोरों पर है कि इन ठेकेदारों को मनमाने ढंग से ठेके देने, अवैध वसूली में शामिल वो अफसर और कर्मी भी नपेंगे, जिन्होंने सारी गड़बड़ियों को छिपाते हुए करोड़ों रुपये टेंडर औने-पौने रेटों पर दे दिए.
पुलिस को इस पूरे खेल के सरगना और मास्टरमाइंड आरोपी ठेकेदार गोविंद शर्मा की जोरों से तलाश है. गोविंद की अरेस्टिंग के बाद कई और बड़े राज खुल सकते हैं. नगर आयुक्त अर्पित उपाध्याय की ओर से की गई कार्रवाई के बाद अब पुलिस आयुक्त रघुवीर लाल ने मामले में एसआईटी गठित कर दी है, जिसका जिम्मा एडीसीपी सेंट्रल डॉ. अर्चना सिंह को सौंपा गया है.
नगर निगम अफसरों व कर्मियों की संलिप्तता पता लगाने के नगर आयुक्त ने भी एक समिति बना दी है, जिसमें अपर नगर आयुक्त प्रथम को अध्यक्ष व अपर नगर आयुक्त द्वितीय और मुख्य नगर लेखा परीक्षक को शामिल किया गया है. सभी आरोपी ठेकेदारों के बैंक खातों की जांच होगी, आय-व्यय का पूरा ब्योरा देखा जाएगा.
नगर निगम में सालों से संचालित इस अवैध टैक्स का खुलासा, सीएम की नाराजगी के बाद ही क्यों? इस सवाल का जवाब भी कोई नहीं दे पा रहा है.
इन फर्मों को किया गया ब्लैकलिस्ट: मेसर्स तिरुपति ट्रेडर्स, पारसनाथ बिल्डर्स, कैला देवी कांस्ट्रक्शन, दिलीप कुमार बाजपेई व अजय इंटरप्राइजेज.
186 कामों को किया निरस्त: शहर में मानसून की पहली बारिश के बाद नगर निगम अफसरों की जो किरकिरी हुई थी, उसकी गूंज भी सीएम तक पहुंची थी. पहली बारिश के बाद जब-जब बारिश हुई तो शहर की स्थिति टापू जैसी हो गई. खुद नगर आयुक्त ने ये माना था कि नाला सफाई का काम जमीनी स्तर पर नहीं किया गया. ऐसे में उनकी ओर से उस समय 10 फर्मों को जहां ब्लैक लिस्ट किया गया था.
अब नाला निर्माण व सफाई के 112 कामों और सड़क निर्माण के 186 कामों को निरस्त किया गया है. इससे भी ठेकेदारों के बीच खलबली मच गई है.
नगर निगम में अब सारे काम जीरो टॉलरेंस की नीति पर होंगे. अवैध रूप से टैक्स वसूली, मनमाने ढंग से काम करने वाले ठेकेदारों को बख्शा नहीं जाएगा. 20 से अधिक फर्मों की जांच जारी है. अगर दस्तावेज फर्जी लगाए गए तो सभी को निरस्त कराएंगे. फर्मों को ब्लैक लिस्ट भी करेंगे.
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