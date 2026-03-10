ETV Bharat / state

कानपुर की मेयर ने सपा विधायक को रंग-गुलाल से किया सराबोर, विधायक ने कही ऐसी बात

इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की ओर से पनकी स्थित आईआईए भवन में होली मिलन समारोह आयोजित किया गया.

सपा विधायक अमिताभ बाजपेई को रंग लगातीं मेयर प्रमिला पाण्डेय.
सपा विधायक अमिताभ बाजपेई को रंग लगातीं मेयर प्रमिला पाण्डेय. (Photo Credit : Media Cell, SP MLA Office)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 10, 2026 at 10:46 AM IST

कानपुर : कुछ दिनों पहले नगर निगम की कार्यकारिणी बैठक में मेयर ने कहा था कि इस होली से नगर निगम में पहली बार होली उत्सव की शुरुआत होगी. सोमवार को उसी होली उत्सव में मेयर प्रमिला पांडेय ने सपा विधायक अमिताभ बाजपेई को खूब रंगा. सपा विधायक ने मेयर के रंग लगाते वाली कई तस्वीरों को जब अपने सोशल मीडिया एकाउंट पर पोस्ट किया, तो इसकी चर्चा पूरे शहर में हो गई.

कानपुर नगर निगम में होली उत्सव. (Video Credit : ETV Bharat)

सपा विधायक अमिताभ बाजपेई ने कहा, हमें मतभेद रखने चाहिए मनभेद नहीं, बोले, वो मेयर हैं और हम विधायक. हम दोनों को मिलकर शहर का विकास करना है. वहीं, होली उत्सव में होली से जुड़े गानों पर मेयर कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों व पार्षदों संग खूब झूमीं. मेयर ने कहा, होली में हम सभी को गिले-शिकवे भूलकर पूरे उत्साह के साथ होली की बधाई एक दूसरे को देनी चाहिए. कार्यक्रम में विधायक सुरेंद्र मैथानी, पुलिस आयुक्त रघुवीर लाल समेत कई भाजपा पार्षद भी पहुंचे थे. सभी ने होली उत्सव में फूलों व रंगों वाली खूब होली खेली।

कविताओं पर उद्यमियों ने लगाए ठहाके : पनकी स्थित आईआईए भवन में सोमवार को इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की ओर से होली मिलन समारोह आयोजित हुआ. जिसमें डाॅ. सुरेश अवस्थी, खुशबू शर्मा समेत अन्य कवियों ने अपनी कविताओं की एक से बढ़कर एक शानदार प्रस्तुतियां दीं.

आईआईए के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील वैश्य ने कहा, हर साल संस्था की ओर से होली के पर्व पर होली मिलन समारोह आयोजित होता है. जिसमें उद्यमी आकर एक दूसरे को होली की बधाई देते हैं. कार्यक्रम में आलोक अग्रवाल, हर्षल अग्रवाल, आरके अग्रवाल, दिनेश बरासिया, नवीन जैन आदि मौजूद रहे. इसी तरह पनकी में लघु उद्योग भारती की ओर से आयोजित होली मिलन समारोह में भी उद्यमियों ने एक दूसरे को अबीर-गुलाल लगाकर होली की बधाई दी. यहां अमन घई, प्रेरणा वर्मा, हरेंद्र मूरजानी समेत कई अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे.

HOLI FESTIVAL KANPUR
HOLI MILAN IN KANPUR
KANPUR MUNICIPAL CORPORATION
HOLI MILAN CELEBRATION
HOLI MILAN KANPUR NAGAR NIGAM

