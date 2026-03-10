कानपुर की मेयर ने सपा विधायक को रंग-गुलाल से किया सराबोर, विधायक ने कही ऐसी बात
इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की ओर से पनकी स्थित आईआईए भवन में होली मिलन समारोह आयोजित किया गया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 10, 2026 at 10:46 AM IST
कानपुर : कुछ दिनों पहले नगर निगम की कार्यकारिणी बैठक में मेयर ने कहा था कि इस होली से नगर निगम में पहली बार होली उत्सव की शुरुआत होगी. सोमवार को उसी होली उत्सव में मेयर प्रमिला पांडेय ने सपा विधायक अमिताभ बाजपेई को खूब रंगा. सपा विधायक ने मेयर के रंग लगाते वाली कई तस्वीरों को जब अपने सोशल मीडिया एकाउंट पर पोस्ट किया, तो इसकी चर्चा पूरे शहर में हो गई.
सपा विधायक अमिताभ बाजपेई ने कहा, हमें मतभेद रखने चाहिए मनभेद नहीं, बोले, वो मेयर हैं और हम विधायक. हम दोनों को मिलकर शहर का विकास करना है. वहीं, होली उत्सव में होली से जुड़े गानों पर मेयर कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों व पार्षदों संग खूब झूमीं. मेयर ने कहा, होली में हम सभी को गिले-शिकवे भूलकर पूरे उत्साह के साथ होली की बधाई एक दूसरे को देनी चाहिए. कार्यक्रम में विधायक सुरेंद्र मैथानी, पुलिस आयुक्त रघुवीर लाल समेत कई भाजपा पार्षद भी पहुंचे थे. सभी ने होली उत्सव में फूलों व रंगों वाली खूब होली खेली।
कविताओं पर उद्यमियों ने लगाए ठहाके : पनकी स्थित आईआईए भवन में सोमवार को इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की ओर से होली मिलन समारोह आयोजित हुआ. जिसमें डाॅ. सुरेश अवस्थी, खुशबू शर्मा समेत अन्य कवियों ने अपनी कविताओं की एक से बढ़कर एक शानदार प्रस्तुतियां दीं.
आईआईए के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील वैश्य ने कहा, हर साल संस्था की ओर से होली के पर्व पर होली मिलन समारोह आयोजित होता है. जिसमें उद्यमी आकर एक दूसरे को होली की बधाई देते हैं. कार्यक्रम में आलोक अग्रवाल, हर्षल अग्रवाल, आरके अग्रवाल, दिनेश बरासिया, नवीन जैन आदि मौजूद रहे. इसी तरह पनकी में लघु उद्योग भारती की ओर से आयोजित होली मिलन समारोह में भी उद्यमियों ने एक दूसरे को अबीर-गुलाल लगाकर होली की बधाई दी. यहां अमन घई, प्रेरणा वर्मा, हरेंद्र मूरजानी समेत कई अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे.
यह भी पढ़ें : कानपुर में RSS का भव्य होली मिलन समारोह; होली खेले रघुवीरा... पर जमकर झूमे लोग, डिप्टी CM ने दी बधाई
यह भी पढ़ें : लखनऊ: होली बारात में झूमे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और दिनेश शर्मा, केशव मौर्य ने आवास पर खेली होली