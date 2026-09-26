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कानपुर नगर निगम की बैठक बनी दंगल: बीजेपी और सपा पार्षदों के बीच हाथापाई, निर्विरोध चुने गए 6 कार्यकारिणी सदस्य

कानपुर नगर निगम की सदन बैठक में टेंडर और समितियों को भंग करने पर भाजपा-सपा पार्षद भिड़ गए.

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"2 साल से नहीं आई कूड़ा गाड़ी": कानपुर नगर निगम की कार्यप्रणाली पर भड़के पार्षद (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 26, 2026 at 8:59 PM IST

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कानपुर: कानपुर नगर निगम की सदन बैठक शनिवार को जनविकास के मुद्दों पर चर्चा करने के बजाय राजनीतिक दंगल में तब्दील हो गई. टेंडर में अनियमितता और कमेटियों को भंग किए जाने के मुद्दे से शुरू हुआ विवाद इतना बढ़ गया कि भाजपा और सपा पार्षद आमने-सामने आ गए.

देखते ही देखते बात गाली-गलौज और हाथापाई की नौबत तक पहुंच गई. माहौल बिगड़ता देख महापौर प्रमिला पांडेय ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि यह सदन है, दंगल नहीं और बाहर जाकर लड़ने की नसीहत दी.

"सदन है, अखाड़ा नहीं, बाहर जाकर लड़ो": महापौर प्रमिला पांडेय (Video Credit: ETV Bharat)

वार्ड सीमा और बरातशाला के मुद्दे पर भिड़े भाजपा-सपा पार्षद: सदन की कार्यवाही शुरू होते ही पार्षदों ने टेंडर प्रक्रियाओं में गड़बड़ी और मंगल भवन समितियों को भंग करने का मुद्दा जोर-शोर से उठाया. इसी दौरान वार्ड सीमा और बरातशाला के मुद्दे पर भाजपा पार्षद विकास जायसवाल और सपा पार्षद रजत बाजपेई के बीच तीखी बहस छिड़ गई. विवाद तब और गहरा गया जब विकास जायसवाल ने सरकार को बदनाम करने का आरोप लगाया, जिस पर रजत बाजपेई ने सरकारी रिपोर्ट से पलटवार किया. दोनों के बीच हाथापाई की स्थिति बनते देख अन्य पार्षदों ने बीच-बचाव कर मामला शांत कराया.

"दो साल से नहीं आई कूड़ा गाड़ी", पार्षदों ने जताई नाराजगी: हंगामे के बीच पार्षदों ने नगर निगम की लचर कार्यप्रणाली पर जमकर भड़ास निकाली. पार्षद गोविंद ने दर्द बयां करते हुए कहा कि उनके वार्ड में पिछले दो सालों से कूड़ा उठाने वाली गाड़ी तक नहीं पहुंची है. उन्होंने तंज कसा कि नगर आयुक्त कमेटियां तो बना देते हैं, लेकिन धरातल पर कोई काम नहीं दिखता. वहीं पार्षदों ने मंगल भवनों को बंद करने के बजाय व्यवस्था सुधारने और नए मंगल भवन बनाने की माँग रखी.

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कानपुर नगर निगम सदन में जमकर हुआ हंगामा. (Photo Credit: ETV Bharat)

हंगामे के बीच निर्विरोध चुने गए कार्यकारिणी के 6 सदस्य: तनावपूर्ण माहौल के बीच नगर निगम कार्यकारिणी के 6 सदस्यों का चुनाव बिना किसी विरोध के सर्वसम्मति से पूरा हो गया. चुने गए सदस्यों में भाजपा के आदर्श गुप्ता, सतीश यादव, जितेंद्र चौरसिया, कौशल मिश्रा और वंदना शर्मा शामिल हैं, जबकि सपा से रजत बाजपेयी निर्वाचित हुए. महापौर प्रमिला पांडेय ने बताया कि शहर में जलभराव को देखते हुए सदन संक्षिप्त रखा गया था. उन्होंने पार्षदों को मर्यादा में रहने की हिदायत देते हुए कहा कि 10 दिन बाद दोबारा बैठक बुलाई जाएगी.

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