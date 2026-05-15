CSJMU में डी-कोड और सिख लाइट इन्फैंट्री रेजिमेंटल ट्रेनिंग सेंटर फतेहगढ़ के बीच एमओयू
कुलपति प्रो. विनय कुमार पाठक ने बताया कि भारतीय सेना के पराक्रम, अनुशासन और राष्ट्रसेवा की भावना अद्वितीय है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 15, 2026 at 7:30 AM IST
कानपुर: छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय के उपक्रम डी-कोड और सिख लाइट इन्फैंट्री रेजिमेंटल ट्रेनिंग सेंटर फतेहगढ़ के बीच गुरुवार को महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए. कुलपति प्रो. विनय कुमार पाठक के मार्गदर्शन में हुए समझौते का मुख्य लक्ष्य भारतीय सेना के जवानों को बेहतर शैक्षिक मंच और उनके भविष्य के विकास के लिए विशेष पाठ्यक्रम उपलब्ध कराना है.
कुलपति प्रो. विनय कुमार पाठक ने बताया कि भारतीय सेना के पराक्रम, अनुशासन और राष्ट्रसेवा की भावना अद्वितीय है. उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय और सेना के मध्य हुआ यह समझौता शिक्षा और राष्ट्र निर्माण की दिशा में मील का पत्थर सिद्ध होगा.
सैनिक देश की सुरक्षा में अपना सर्वोच्च योगदान देते हैं. ऐसे शैक्षिक सहयोग उनके व्यक्तित्व विकास और भविष्य निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे. CSJMU इस पहल के माध्यम से सैनिकों की शिक्षा को नए आयाम प्रदान करेगा. एमओयू सैनिकों के उज्ज्वल भविष्य की दिशा में एक सकारात्मक प्रयास है.
ब्रिगेडियर मनीष जैन ने डी-कोड की पहल की तारीफ करते हुए इसे अत्यंत सराहनीय कदम बताया. उन्होंने एमओयू के माध्यम से सैनिकों एवं जवानों को बेहतर शैक्षिक मंच उपलब्ध कराने के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन को धन्यवाद दिया.
उन्होंने कहा कि इस प्रकार के पाठ्यक्रमों के संचालन से देश के जवान अपनी सेवाओं के साथ-साथ व्यक्तिगत शिक्षा और बौद्धिक विकास पर भी ध्यान केंद्रित कर सकेंगे. उन्होंने इसे सैनिकों के उज्ज्वल भविष्य की दिशा में सकारात्मक प्रयास बताया.
प्रति कुलपतिप्रति कुलपति प्रो. सुधीर कुमार अवस्थी ने कहा कि देश की रक्षा सुरक्षा करने वाली सेना के साथ एमओयू करके विश्वविद्यालय परिवार खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहा है.
उन्होंने विश्वास दिलाया कि जरूरत पड़ने पर सेना की जरूरतों के अनुसार पाठ्यक्रम विकसित करने और बनाने के लिए विश्वविद्यालय सदैव तत्पर रहेगा.
डी-कोड के निदेशक डॉ. सरोज कुमार द्विवेदी ने डी-कोड के कार्यक्रमों, अब तक के सफर और एमओयू के मुख्य बिंदुओं पर प्रकाश डाला. कार्यक्रम के दौरान डी-कोड द्वारा संचालित शैक्षिक गतिविधियों और अकादमिक अभियानों पर आधारित एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी प्रदर्शित की गई.
इसमें सैनिकों के लिए उपलब्ध कराए जाने वाले विभिन्न पाठ्यक्रमों और शिक्षा के अवसरों की जानकारी दी गई. समारोह का सफल संचालन और धन्यवाद ज्ञापन डी-कोड के सह निदेशक डॉ. विमल सिंह ने किया.
इस अवसर पर कमांडेंट कर्नल गौरव बोस, डिप्टी कमांडेंट और अन्य सैन्य अधिकारी, डी-कोड की कोर टीम और विश्वविद्यालय के शिक्षक, कर्मचारी उपस्थित रहे.
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