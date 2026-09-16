मानसून की विदाई ने यूपी को किया तर-बतर; 16 जिलों की धरती हुई सराबोर, 36 जिलों में रिकार्ड बारिश
पढ़ें अल नीनो के प्रभाव के बावजूद यूपी में अच्छी बारिश के आंकड़ों पर प्रताप सिंह के संपादन में संवाददाता समीर दीक्षित की स्पेशल रिपोर्ट.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 16, 2026 at 8:32 AM IST
कानपुर : भले ही इस मानसून सत्र में उत्तर प्रदेश के अंदर हमेशा की तरह मानसून समय से न आया हो, लेकिन मानसून की विदाई तक सूबे के 16 जिलों में बादलों ने धरती को खूब सरोबार किया. इसके अलावा यूपी के अन्य 36 जिलों में भी अच्छी बारिश रिकार्ड की गई है. कुछ जिलों को छोड़ कर बारिश किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है.
मौसम विशेषज्ञों को दावा था कि अलनीनो के प्रभाव के चलते इस बार अच्छी बारिश नहीं होगी. कई रिपोर्ट्स में अब तक का सबसे ताकतवर अलनीनो या 'सुपर एल नीनो' कहा गया, लेकिन मानसून की विदाई तक यूपी में खूब बारिश हुई. अपेक्षा के विपरीत जोरदार बारिश होने से यूपी के कई जिलों उन्नाव, लखीमपुर खीरी, शाहजहांपुर, फर्रुखाबाद, कन्नौज, फतेहपुर आदि में बाढ़ की स्थिति भी रही. ऐसे में पिछले कुछ वषों के मुकाबले इस सत्र में मानसून का सफर शानदार रहा.
अल नीनो को जानें : मौसम विशेषज्ञों के अनुसार भूमध्यरेखीय प्रशांत महासागर के मध्य और पूर्वी हिस्से में पानी सामान्य से ज्यादा गर्म होता है. तब अल नीनो बनता है. यह हवा के बहाव और बादलों की स्थिति बदलकर दुनियाभर के मौसम को प्रभावित करता है. आमतौर पर हर 2 से 7 साल में आता है. इस साल भारत में अलनीनो प्रभाव स दक्षिण-पश्चिम मानसून कमजोर रहने का अनुमान था. इससे कुछ क्षेत्रों में सामान्य से कम बारिश और सूखे के हालात की चेतावनी दी गई थी.
यूपी में बारिश ने चौंकाया : उत्तर प्रदेश कृषि विभाग की ओर से 12 सितंबर को जारी बारिश को लेकर रिपोर्ट में ऐसे ही चौंकाने वाले आंकड़े आए हैं. मौसम विशेषज्ञ डाॅ. एसएन सुनील पांडेय का कहना है कि जैसे ही मानसून का आगमन हुआ था तो लगातार इस बात का डर बना था कि अल नीनो के सक्रिय रहने से मानसून फीका पड़ सकता है. हालांकि यह अनुमान गलत साबित हुआ. जून और जुलाई के बाद अगस्त में यूपी के कई जिलों में जबरदस्त बारिश देखने को मिली. बीते तीन वषों में पूरे मानसून सीजन में 2025-26 के दौरान सबसे अधिक बारिश रिकार्ड की गई.
कानपुर सामान्य से अधिक बारिश : कृषि विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार कानपुर सामान्य से अधिक बारिश वाले जिलों में शामिल रहा. कानपुर में औसतन 600 मिलीमीटर से अधिक बारिश रिकार्ड की गई. जोरदार बारिश के चलते लोगों को दिक्कतें भी खूब हुईं. कई इलाकों में जर्जर मकान ढहे, जानलेवा घटनाएं भी हुईं. शहर में जलभराव से प्रशासनिक तैयारियों और दावों के पोल भी खुली.
पर्यावरण अभियंता दिवाकर भाष्कर का कहना है कि समस्याएं तो जरूरी रहीं, लेकिन अच्छी बारिश से शहर की हरियाली में जरूर इजाफा हुआ. पेड़-पौधों को खूब पानी मिल गया है. इसका सकारात्मक प्रभाव पर्यावरण पर देखने को मिलेगा.
धान, मक्का और दलहनी फसलों को फायदा : चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विवि के वरिष्ठ वैज्ञानिक डाॅ. खलील खान ने बताया कि बारिश धान की फसल के लिए काफी फायदेमंद साबित हुई है. इसके अलावा मक्का और दलहनी फसलों (उरद, मूंग) के लिए भी बारिश मुफीद रही. विवि के वरिष्ठ वैज्ञानिक डाॅ. राजीव कुमार का कहना है कि सूबे के जिन जिलों में पैची बारिश यानी रुक-रुक बारिश हुई वहां किसानों को कुछ परेशानी हुई, लेकिन ओवरऑल स्थिति पिछले सालों की तुलना में अच्छी रही.
मानसूनी बारिश का रिकार्ड
2026-27 : जून में 95.9 मिमी, जुलाई में 280.9 मिमी, अगस्त में 275.6 मिमी, सितंबर में 71.3 मिमी. इस प्रकार जून से 12 सितंबर तक कुल 672.3 मिलीमीटर बारिश हुई.
2025-26 : 30 जून तक 103.7 मिमी, जुलाई में 168.3 मिमी, अगस्त में 244.5, 12 सितंबर में 73.6 मिमी यानि जून से 12 सितंबर तक कुल 653.7 मिलीमीटर बारिश रिकार्ड की गई.
2024-25 : 30 जून तक 61.8 मिमी, जुलाई में 194.0 मिमी, अगस्त में 223.7 मिमी, सितंबर में 75.1 मिमी. इस प्रकार जून से 12 सितंबर तक कुल 599.1 मिलीमीटर बारिश हुई.
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