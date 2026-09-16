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मानसून की विदाई ने यूपी को किया तर-बतर; 16 जिलों की धरती हुई सराबोर, 36 जिलों में रिकार्ड बारिश

कानपुर : भले ही इस मानसून सत्र में उत्तर प्रदेश के अंदर हमेशा की तरह मानसून समय से न आया हो, लेकिन मानसून की विदाई तक सूबे के 16 जिलों में बादलों ने धरती को खूब सरोबार किया. इसके अलावा यूपी के अन्य 36 जिलों में भी अच्छी बारिश रिकार्ड की गई है. कुछ जिलों को छोड़ कर बारिश किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है.

अल नीनो प्रभाव के बावजूद यूपी के "वरदान" साबित हुए बारिश. देखें खास खबर (Video Credit : ETV Bharat)

मौसम विशेषज्ञों को दावा था कि अलनीनो के प्रभाव के चलते इस बार अच्छी बारिश नहीं होगी. कई रिपोर्ट्स में अब तक का सबसे ताकतवर अलनीनो या 'सुपर एल नीनो' कहा गया, लेकिन मानसून की विदाई तक यूपी में खूब बारिश हुई. अपेक्षा के विपरीत जोरदार बारिश होने से यूपी के कई जिलों उन्नाव, लखीमपुर खीरी, शाहजहांपुर, फर्रुखाबाद, कन्नौज, फतेहपुर आदि में बाढ़ की स्थिति भी रही. ऐसे में पिछले कुछ वषों के मुकाबले इस सत्र में मानसून का सफर शानदार रहा.

जिलों में बारिश का आंकड़ा. (Photo Credit : ETV Bharat)

अल नीनो को जानें : मौसम विशेषज्ञों के अनुसार भूमध्यरेखीय प्रशांत महासागर के मध्य और पूर्वी हिस्से में पानी सामान्य से ज्यादा गर्म होता है. तब अल नीनो बनता है. यह हवा के बहाव और बादलों की स्थिति बदलकर दुनियाभर के मौसम को प्रभावित करता है. आमतौर पर हर 2 से 7 साल में आता है. इस साल भारत में अलनीनो प्रभाव स दक्षिण-पश्चिम मानसून कमजोर रहने का अनुमान था. इससे कुछ क्षेत्रों में सामान्य से कम बारिश और सूखे के हालात की चेतावनी दी गई थी.

म (Photo Credit : ETV Bharat)

यूपी में बारिश ने चौंकाया : उत्तर प्रदेश कृषि विभाग की ओर से 12 सितंबर को जारी बारिश को लेकर रिपोर्ट में ऐसे ही चौंकाने वाले आंकड़े आए हैं. मौसम विशेषज्ञ डाॅ. एसएन सुनील पांडेय का कहना है कि जैसे ही मानसून का आगमन हुआ था तो लगातार इस बात का डर बना था कि अल नीनो के सक्रिय रहने से मानसून फीका पड़ सकता है. हालांकि यह अनुमान गलत साबित हुआ. जून और जुलाई के बाद अगस्त में यूपी के कई जिलों में जबरदस्त बारिश देखने को मिली. बीते तीन वषों में पूरे मानसून सीजन में 2025-26 के दौरान सबसे अधिक बारिश रिकार्ड की गई.