मेक इन इंडिया का कमाल:गुजरात से कानपुर पहुंचीं सभी 39 मेट्रो ट्रेनें
सीएसए से बर्रा-8 रूट को मिली आखिरी ट्रेन
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 17, 2026 at 1:51 PM IST
कानपुर: मेट्रो प्रोजेक्ट ने अपनी रफ्तार और क्षमता बढ़ाने की दिशा में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है. सीएसए परिसर स्थित डिपो में कानपुर मेट्रो के दूसरे कॉरिडोर यानीय सीएसए से बर्रा-8 रूट की दसवीं और आखिरी ट्रेन भी सुरक्षित पहुंच गई है. इसके साथ ही, शहर के दोनों मेट्रो कॉरिडोर के लिए आने वाली सभी ट्रेनों की डिलीवरी का काम पूरी तरह से पूरा हो गया है.
मेड इन इंडिया: उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के अधिकारियों के अनुसार, आईआईटी से नौबस्ता तक जाने वाले पहले कॉरिडोर के लिए निर्धारित सभी 29 ट्रेनें पिछले साल सितंबर में ही कानपुर आ चुकी थीं. अब दूसरे कॉरिडोर की सभी 10 ट्रेनें भी डिपो में पहुंच चुकी हैं. इस प्रकार, कानपुर मेट्रो के पास अब कुल 39 आधुनिक ट्रेनें उपलब्ध हैं. खास बात यह है, कि पीएम नरेंद्र मोदी के 'मेक इन इंडिया' विजन के तहत इन सभी ट्रेनों का निर्माण गुजरात के सावली स्थित मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में किया गया है.
यह कानपुर के पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम में आने वाले बड़े बदलाव की एक साफ तस्वीर है. आने वाले समय में शहर के दोनों प्रमुख रूटों पर कुल 39 ट्रेनें दौड़ेंगी, जिनमें से प्रत्येक ट्रेन में तीन आधुनिक कोच होंगे.- सुशील कुमार, प्रबंध निदेशक, यूपीएमआरसी
शानदार सफर का भरोसा: यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए इन ट्रेनों को अत्याधुनिक तकनीक से लैस किया गया है. ये ट्रेनें ऑटोमैटिक ट्रेन ऑपरेशन प्रणाली पर चलती है. इनमें ऊर्जा बचाने वाली रीजेनरेटिव ब्रेकिंग तकनीक और आधुनिक प्रोपल्शन सिस्टम लगा है, जिससे प्रदूषण कम होता है. इसके अलावा, कोच के भीतर लगा कार्बन डाइऑक्साइड सेंसर आधारित एसी सिस्टम यात्रियों की संख्या के हिसाब से काम करता है, जिससे बिजली की बड़ी बचत होती है.
एक ट्रेन में एक बार में लगभग 974 यात्री आराम से सफर कर सकते हैं. इनकी डिजाइन स्पीड 90 किलोमीटर प्रति घंटा और ऑपरेशन स्पीड 80 किलोमीटर प्रति घंटा तय की गई है. यात्रियों की सुरक्षा और सहूलियत के लिए हर ट्रेन में सीसीटीवी कैमरे, फायर एक्सटिंग्विशर, स्मोक डिटेक्टर्स, यूएसबी चार्जिंग पॉइंट्स और इन्फोटेनमेंट के लिए एलसीडी पैनल की सुविधा भी दी गई है. इन तमाम आधुनिक खूबियों के साथ कानपुर मेट्रो शहरवासियों को एक सुरक्षित, तेज और आरामदायक सफर का नया अनुभव देने के लिए पूरी तरह तैयार है.
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