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मेक इन इंडिया का कमाल:गुजरात से कानपुर पहुंचीं सभी 39 मेट्रो ट्रेनें

गुजरात से कानपुर पहुंचीं सभी 39 मेट्रो ट्रेनें ( Photo Credit: ETV Bharat )

कानपुर: मेट्रो प्रोजेक्ट ने अपनी रफ्तार और क्षमता बढ़ाने की दिशा में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है. सीएसए परिसर स्थित डिपो में कानपुर मेट्रो के दूसरे कॉरिडोर यानीय सीएसए से बर्रा-8 रूट की दसवीं और आखिरी ट्रेन भी सुरक्षित पहुंच गई है. इसके साथ ही, शहर के दोनों मेट्रो कॉरिडोर के लिए आने वाली सभी ट्रेनों की डिलीवरी का काम पूरी तरह से पूरा हो गया है.



मेक इन इंडिया का कमाल (Video Credit: ETV Bharat) मेड इन इंडिया: उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के अधिकारियों के अनुसार, आईआईटी से नौबस्ता तक जाने वाले पहले कॉरिडोर के लिए निर्धारित सभी 29 ट्रेनें पिछले साल सितंबर में ही कानपुर आ चुकी थीं. अब दूसरे कॉरिडोर की सभी 10 ट्रेनें भी डिपो में पहुंच चुकी हैं. इस प्रकार, कानपुर मेट्रो के पास अब कुल 39 आधुनिक ट्रेनें उपलब्ध हैं. खास बात यह है, कि पीएम नरेंद्र मोदी के 'मेक इन इंडिया' विजन के तहत इन सभी ट्रेनों का निर्माण गुजरात के सावली स्थित मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में किया गया है.



सीएसए से बर्रा-8 रूट को मिली आखिरी ट्रेन (Photo Credit: ETV Bharat) यह कानपुर के पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम में आने वाले बड़े बदलाव की एक साफ तस्वीर है. आने वाले समय में शहर के दोनों प्रमुख रूटों पर कुल 39 ट्रेनें दौड़ेंगी, जिनमें से प्रत्येक ट्रेन में तीन आधुनिक कोच होंगे.- सुशील कुमार, प्रबंध निदेशक, यूपीएमआरसी