दीपावली को कानपुर मेट्रो की टाइमिंग बदली; शाम 7 बजे के बाद नहीं मिलेगी मेट्रो सेवा
दीपावली यानी रविवार 8 नवंबर को शहर में मेट्रो की सेवाएं केवल शाम 7:00 बजे तक ही उपलब्ध रहेंगी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 7, 2026 at 1:21 PM IST
कानपुर: दीपावली के त्योहार को देखते हुए कानपुर मेट्रो के समय में बदलाव किया गया है. अगर आप दीवाली के दिन मेट्रो से सफर करने की योजना बना रहे हैं, तो समय का विशेष ध्यान रखें. दीपावली यानी रविवार 8 नवंबर को शहर में मेट्रो की सेवाएं केवल शाम 7:00 बजे तक ही उपलब्ध रहेंगी.
सुबह 6 से शाम 7 बजे तक चलेगी मेट्रो: दीपावली के दिन दोनों टर्मिनल स्टेशनों आईआईटी कानपुर और कानपुर सेंट्रल से मेट्रो ट्रेन सेवाएं अपने तय समय सुबह 6:00 बजे से ही शुरू होंगी. हालांकि, त्योहार को देखते हुए रात के समय सेवाओं को समेट लिया जाएगा और अंतिम मेट्रो ट्रेन शाम 7:00 बजे अपने-अपने स्टेशनों से रवाना होगी.
उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (UPMRC) ने स्पष्ट किया है कि मेट्रो परिचालन के समय में यह बदलाव सिर्फ दीपावली के दिन के लिए ही लागू रहेगा. अगले दिन से सभी ट्रेनें पूर्व की तरह सुबह 6:00 बजे से रात 10:00 बजे तक अपने निर्धारित समय पर ही चलेंगी.
कर्मियों को भी परिवार संग दीवाली मनाने का मौका: समय में किए गए इस बदलाव को लेकर उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक सुशील कुमार ने बताया कि मेट्रो से जुड़े कर्मचारी और अधिकारी दिन-रात शहरवासियों को सुरक्षित और बेहतर सफर की सुविधा देने में जुटे रहते हैं.
त्योहार के अवसर पर वह भी अपने परिवार के साथ दीवाली की खुशियां बांट सकें, इसी सोच के साथ दीपावली की शाम मेट्रो सेवाओं के समय में यह छूट दी गई है. उन्होंने सभी यात्रियों और शहरवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं भी दीं.
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