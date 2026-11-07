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दीपावली को कानपुर मेट्रो की टाइमिंग बदली; शाम 7 बजे के बाद नहीं मिलेगी मेट्रो सेवा

दीपावली को कानपुर मेट्रो की टाइमिंग बदली. ( Photo Credit: ETV Bharat )

कानपुर: दीपावली के त्योहार को देखते हुए कानपुर मेट्रो के समय में बदलाव किया गया है. अगर आप दीवाली के दिन मेट्रो से सफर करने की योजना बना रहे हैं, तो समय का विशेष ध्यान रखें. दीपावली यानी रविवार 8 नवंबर को शहर में मेट्रो की सेवाएं केवल शाम 7:00 बजे तक ही उपलब्ध रहेंगी.

सुबह 6 से शाम 7 बजे तक चलेगी मेट्रो: दीपावली के दिन दोनों टर्मिनल स्टेशनों आईआईटी कानपुर और कानपुर सेंट्रल से मेट्रो ट्रेन सेवाएं अपने तय समय सुबह 6:00 बजे से ही शुरू होंगी. हालांकि, त्योहार को देखते हुए रात के समय सेवाओं को समेट लिया जाएगा और अंतिम मेट्रो ट्रेन शाम 7:00 बजे अपने-अपने स्टेशनों से रवाना होगी.