कानपुर मेट्रो में लेन बदलने के लिए खास पटरी तैयार; जानें क्या होता है सीजर क्रॉसओवर
यह आपात स्थिति या सामान्य संचालन के दौरान मेट्रो ट्रेनों को हवा में ही एक पटरी से दूसरी पटरी पर जाने की सुविधा देगी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 21, 2026 at 12:58 PM IST
कानपुर: शहरवासियों का मेट्रो के दूसरे रूट पर सफर करने का इंतजार अब जल्द खत्म होने वाला है. सीएसए (कृषि विश्वविद्यालय) से बर्रा-8 तक बन रहे कानपुर मेट्रो के कॉरिडोर-2 के निर्माण कार्य ने रफ्तार पकड़ ली है.
इंजीनियरों ने विजय नगर चौराहा स्टेशन के पास जमीन से ऊपर बने पुल (वायाडक्ट) पर कॉरिडोर-2 का पहला 'सीजर क्रॉसओवर' तैयार कर लिया है. यह एक ऐसी खास रेल संरचना है, जो आपात स्थिति या सामान्य संचालन के दौरान मेट्रो ट्रेनों को हवा में ही एक पटरी से दूसरी पटरी पर जाने की सुविधा देगी.
क्या होता है 'सीजर क्रॉसओवर': जैसे सड़क पर गाड़ियां जरूरत पड़ने पर एक लेन से दूसरी लेन में चली जाती हैं, ठीक वैसे ही मेट्रो की पटरियों पर क्रॉसओवर काम करता है. सामान्य क्रॉसओवर में दो टर्नआउट (पटरी बदलने के पॉइंट) होते हैं. वहीं, 'सीजर क्रॉसओवर' में चार टर्नआउट एक साथ जुड़े होते हैं.
इसका आकार कैंची जैसा दिखता है, इसलिए इसे यह नाम दिया गया है. इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसकी मदद से दोनों दिशाओं (अप और डाउन लाइन) से आने-जाने वाली ट्रेनें बेहद कम जगह में और सुरक्षित तरीके से अपना ट्रैक बदल सकती हैं.
कहां-कहां बनेंगे ऐसे पॉइंट: करीब 8.60 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर-2 पर ट्रेनों के सुगम संचालन के लिए कुल पांच जगहों पर ट्रैक बदलने की व्यवस्था की जा रही है.
तीन सीजर क्रॉसओवर: विजय नगर चौराहा स्टेशन के अलावा रूट के शुरुआती स्टेशन सीएसए और आखिरी स्टेशन बर्रा-8 के पास भी इसे बनाया जाएगा.
दो सामान्य क्रॉसओवर: रावतपुर अंडरग्राउंड स्टेशन और बर्रा-7 एलिवेटेड स्टेशन के पास दो-दो टर्नआउट वाले सामान्य क्रॉसओवर तैयार किए जाएंगे.
डिपो से विजय नगर तक पटरी बिछी: कॉरिडोर-2 पर काम कितनी तेजी से चल रहा है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि रावतपुर स्थित डिपो से लेकर विजय नगर चौराहा स्टेशन तक 'डाउनलाइन' पर पटरी बिछाने का काम पूरा हो चुका है.
अब इसकी टेस्टिंग भी शुरू कर दी गई है. इसके अलावा मेनलाइन से डिपो के अंदर ट्रेनों को लाने-ले जाने के लिए रावतपुर अंडरग्राउंड स्टेशन के पास दो टर्नआउट भी बना दिए गए हैं. ट्रैक के साथ-साथ सिग्नलिंग, टेलीकॉम और बिजली के काम भी तेजी से निपटाए जा रहे हैं.
शहर को मिलेगी जाम से राहत: यूपीएमआरसी के प्रबंध निदेशक सुशील कुमार ने बताया कि टीम तय समय सीमा में काम पूरा करने में जुटी है. अभी कानपुर में कॉरिडोर-1 (आईआईटी से नौबस्ता) के करीब 15 किलोमीटर हिस्से (आईआईटी से कानपुर सेंट्रल) पर मेट्रो दौड़ रही है.
सेंट्रल से नौबस्ता के बीच जल्द सेवाएं शुरू होने की उम्मीद है. वहीं, सीएसए से बर्रा-8 तक बनने वाला यह दूसरा कॉरिडोर शहर के दक्षिण इलाके की बड़ी आबादी को सीधे तौर पर जोड़ेगा और रोजाना लगने वाले भीषण जाम से बड़ी राहत दिलाएगा.
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