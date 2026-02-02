ETV Bharat / state

कानपुर मेट्रो; सेंट्रल स्टेशन से नौबस्ता तक ट्रायल रन की तैयारी, 7 नए स्टेशनों से होगा संचालन

कानपुर में कुल 23 स्टेशनों से संचालन की तैयारी. 10 लाख लोगों को मेट्रो से सफर की सुविधा मिलेगी.

कानपुर में मेट्रो सेवा विस्तार.
कानपुर में मेट्रो सेवा विस्तार. (Photo Credit : ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 2, 2026 at 1:03 PM IST

कानपुर : आईआईटी से कानपुर सेंट्रल स्टेशन तक सफल मेट्रो संचालन के बाद अब दक्षिणी कानपुर में सेवा विस्तार की कवायद पूरी होने वाली है. मेट्रों प्रबंधन का दावा है कि कानपुर सेंट्रल स्टेशन से लेकर नौबस्ता तक सात नए स्टेशन बनकर तैयार हो गए हैं. दो से तीन दिनों में मेट्रो का ट्रायल रन अप लाइन पर होगा. इसके 20 दिनों बाद डाउन लाइन पर मेट्रो दौड़ेगी.

बता दें, कानपुर शहर में सबसे बड़ी समस्या जाम है. आए दिन ही टाटमिल चौराहा, जरीब चौकी, रावतपुर, कल्याणपुर, किदवई नगर समेत कई चौराहों पर घंटों जाम लगता है. ऐसे में शहर के उत्तरी इलाके में आईआईटी से कानपुर सेंट्रल स्टेशन तक हो रहे मेट्रो संचालन से काफी सहूलियत हो रही है. इसी को देखते हुए मेट्रो संचालन का दायरा बढ़ाया गया है.

उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कार्पोरेशन के संयुक्त महाप्रबंधक जनसंपर्क विभाग पंचानन मिश्रा ने बताया कि फिलवक्त शहर के उत्तरी क्षेत्र में 16 स्टेशन से मेट्रो का संचालन हो रहा है. अब मेट्रो शहर के दक्षिण क्षेत्र में चलाने की कवायद पूरी होने वाली है. कानपुर सेंट्रल स्टेशन से लेकर नौबस्ता तक 7 नए मेट्रो स्टेशन बनकर तैयार हो गए हैं. इनमें दो अंडरग्राउंड स्टेशन हैं. दो से तीन दिनों में मेट्रो का ट्रायल रन अप लाइन पर होगा. 20 दिनों बाद डाउन लाइन पर मेट्रो दौड़ाई जाएगी. करीब एक माह बाद मेट्रो का संचालन शुरू हो जाएगा. इससे करीब 10 लाख की आबादी का सफर आसान हो जाएगा.

