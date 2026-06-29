ETV Bharat / state

कानपुर को पीएम मोदी देंगे मेट्रो की सौगात; सेंट्रल से नौबस्ता तक शुरू होगा सफर, 10 लाख लोगों को मिलेगी राहत

झकरकटी से नौबस्ता तक बने 7 नए मेट्रो स्टेशन ( Photo Credit: ETV Bharat )

कानपुर: शहर आ रहे पीएम मोदी, अब कानपुर को एक बार फिर मेट्रो का तोहफा देने जा रहा है. शहर के दक्षिण क्षेत्र में मेट्रो पहली बार प्रवेश तब करेगी, जब पीएम मोदी कानपुर में रहते हुए रिमोट का बटन दबाएंगे. मौजूदा समय में आईआईटी कानपुर से लेकर कानपुर सेंट्रल स्टेशन तक मेट्रो का सफर अब सेंट्रल से आगे सात स्टेशनों पर जारी रहते हुए नौबस्ता तक पहुंचेगा. मेट्रो के शुरू होने से शहर की 10 लाख की आबादी को बड़ी राहत मिल जाएगी. जानकारी देते यूपीएमआरसी संयुक्त महाप्रबंधक पंचानन मिश्रा. (Video Credit: ETV Bharat) सीएमआरएस का निरीक्षण हुआ पूरा: मेट्रो के संचालन को लेकर अभी तक केवल मेट्रो रेल संरक्षा आयुक्त (सीएमआरएस) का निरीक्षण बाकी था. जोकि, 27 जून से शुरू होकर 29 जून यानी सोमवार तक पूरा हो गया. अब उनकी रिपोर्ट महज औपचारिकता भर है. आगामी तीन दिनों में वो रिपोर्ट केंद्र से लेकर राज्य सरकार और यूपीएमआरसी के अफसरों तक पहुंच जाएगी. इसके बाद कानपुर सेंट्रल से नौबस्ता तक मेट्रो का सफर आसानी से यात्री कर सकेंगे.