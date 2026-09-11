कानपुर मेट्रो का नया कीर्तिमान; 1.50 करोड़ यात्रियों ने किया सफर, जल्द ही कानपुर सेंट्रल से नौबस्ता तक जाएगी
कानपुर मेट्रो ने 1.50 करोड़ राइडरशिप का शानदार आंकड़ा पार कर लिया है. यूपीएमआरसी ने शहरवासियों का आभार जताया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 11, 2026 at 2:27 PM IST
कानपुर: कानपुर शहर की मेट्रो के नाम गुरुवार को एक और अहम उपलब्धि जुड़ गई है. शहर में मेट्रो यात्री सेवाओं के शुभारंभ से लेकर अब तक कुल 1.50 करोड़ यात्रियों की राइडरशिप का आंकड़ा पार हो चुका है. इस खास अवसर पर उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (यूपीएमआरसी) के प्रबंध निदेशक सुशील कुमार ने शहरवासियों का आभार जताया. उन्होंने कहा कि कानपुर मेट्रो को मिले इस अपार समर्थन के बाद अब नौबस्ता तक विस्तार और कॉरिडोर-2 शुरू होने से यात्रियों की संख्या में और इजाफा होगा.
शहर के प्रमुख केंद्रों को जोड़ता मेट्रो नेटवर्क: कानपुर मेट्रो के दोनों कॉरिडोर शहर के सबसे व्यस्त इलाकों से गुजरते हुए प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों, व्यापारिक केंद्रों और अस्पतालों को आपस में जोड़ते हैं. यूपीएमआरसी के संयुक्त महाप्रबंधक पंचानन मिश्रा ने बताया कि 30 मई 2025 को मोतीझील से कानपुर सेंट्रल तक मेट्रो का विस्तार किया गया था. वर्तमान में आईआईटी से कानपुर सेंट्रल तक करीब 15.50 किलोमीटर के रूट पर 14 स्टेशनों के जरिए रोजाना सफल परिचालन हो रहा है. बड़ा चौराहा, नयागंज और नवीन मार्केट जैसे व्यावसायिक केंद्र जुड़ने से यह मेट्रो अब शहर की लाइफलाइन बन चुकी है.
समय की बचत और नौबस्ता तक नया विस्तार: आईआईटी से कानपुर सेंट्रल जाने में पहले जहां सवा घंटे से अधिक का समय लगता था, वहीं अब यह दूरी महज 27 मिनट में पूरी हो रही है. किफायती किराए और जाम से राहत के कारण यह हर वर्ग की पहली पसंद बनती जा रही है. अब कॉरिडोर-1 के तीसरे चरण में कानपुर सेंट्रल से नौबस्ता तक सेवा विस्तार की तैयारी पूरी की जा रही है. इस नए सेक्शन में झकरकटी, ट्रांसपोर्ट नगर, बारादेवी, किदवई नगर, वसंत विहार, बौद्ध नगर और नौबस्ता नाम के 7 नए स्टेशन जुड़ेंगे.
ग्रीन टेक्नोलॉजी और यात्रियों की सुरक्षा पर जोर: नौबस्ता तक का रूट शुरू होने के बाद आईआईटी से नौबस्ता का सफर केवल 40 मिनट में पूरा किया जा सकेगा. पर्यावरण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के कारण कानपुर मेट्रो के सभी स्टेशनों को आईजीबीसी की सर्वोच्च 'प्लैटिनम रेटिंग' मिली है. ऊर्जा संरक्षण के लिए स्टेशनों पर 100 प्रतिशत एलईडी लाइटिंग और ट्रेनों में आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया गया है. इसके साथ ही यात्रियों की सुरक्षा के लिए हर स्टेशन और ट्रेन में सीसीटीवी कैमरे और इमरजेंसी इंटरकॉम सिस्टम लगाए गए हैं.
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