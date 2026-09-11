ETV Bharat / state

कानपुर मेट्रो का नया कीर्तिमान; 1.50 करोड़ यात्रियों ने किया सफर, जल्द ही कानपुर सेंट्रल से नौबस्ता तक जाएगी

शहर की नई लाइफलाइन बनी कानपुर मेट्रो. ( Photo Credit: ETV Bharat )

कानपुर: कानपुर शहर की मेट्रो के नाम गुरुवार को एक और अहम उपलब्धि जुड़ गई है. शहर में मेट्रो यात्री सेवाओं के शुभारंभ से लेकर अब तक कुल 1.50 करोड़ यात्रियों की राइडरशिप का आंकड़ा पार हो चुका है. इस खास अवसर पर उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (यूपीएमआरसी) के प्रबंध निदेशक सुशील कुमार ने शहरवासियों का आभार जताया. उन्होंने कहा कि कानपुर मेट्रो को मिले इस अपार समर्थन के बाद अब नौबस्ता तक विस्तार और कॉरिडोर-2 शुरू होने से यात्रियों की संख्या में और इजाफा होगा. शहर के प्रमुख केंद्रों को जोड़ता मेट्रो नेटवर्क: कानपुर मेट्रो के दोनों कॉरिडोर शहर के सबसे व्यस्त इलाकों से गुजरते हुए प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों, व्यापारिक केंद्रों और अस्पतालों को आपस में जोड़ते हैं. यूपीएमआरसी के संयुक्त महाप्रबंधक पंचानन मिश्रा ने बताया कि 30 मई 2025 को मोतीझील से कानपुर सेंट्रल तक मेट्रो का विस्तार किया गया था. वर्तमान में आईआईटी से कानपुर सेंट्रल तक करीब 15.50 किलोमीटर के रूट पर 14 स्टेशनों के जरिए रोजाना सफल परिचालन हो रहा है. बड़ा चौराहा, नयागंज और नवीन मार्केट जैसे व्यावसायिक केंद्र जुड़ने से यह मेट्रो अब शहर की लाइफलाइन बन चुकी है. आईआईटी से कानपुर सेंट्रल अब सिर्फ 27 मिनट में: जानिए मेट्रो नेटवर्क का नया अपडेट. (Photo Credit: ETV Bharat)