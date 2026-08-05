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रूस-यूक्रेन युद्ध में मर्चेंट नेवी अफसर सागर गुप्ता की मौत; 18 दिन बाद घर पहुंचा पार्थिव शरीर, परिजनों ने रखी ये मांग

रूस-यूक्रेन युद्ध के दौरान बीती 18 जुलाई को ब्लैक-सी में हमले का शिकार हुए थे मर्चेंट नेवी चीफ ऑफिसर सागर गुप्ता.

रूस-यूक्रेन युद्ध में शहीद मर्चेंट नेवी अफसर सागर गुप्ता.
रूस-यूक्रेन युद्ध में शहीद मर्चेंट नेवी अफसर सागर गुप्ता. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 5, 2026 at 8:49 PM IST

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कानपुर : रूस-यूक्रेन युद्ध के दौरान ब्लैक-सी में हमले का शिकार हुए मर्चेंट नेवी चीफ ऑफिसर सागर गुप्ता (37) का पार्थिव शरीर 18 दिन बाद काकादेव स्थित उनके शास्त्री नगर आवास पहुंचाया गया. शव पहुंचते ही मां रामादेवी और बड़ी बहन सहित सभी परिजन फफक पड़े. वहीं सागर गुप्ता के अंतिम दर्शन के लिए क्षेत्रीय लोगों की भीड़ लगी रही.

कानपुर; मर्चेंट नेवी अफसर सागर गुप्ता का पार्थिव शरीर घर पहुंचा. (Video Credit : ETV Bharat)



परिजनों के मुताबिक बीती 18 जुलाई को ब्लैक-सी में सागर के जहाज पर हमला हुआ था. सागर ने पहले जहाज के 8 क्रू मेंबर्स को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया. इसके बाद जब वे जहाज को सुरक्षित क्षेत्र में ले जा रहे थे. इसी दौरान हुए दूसरे हमले में उनकी मौत हो गई. घटना की जानकारी परिवार को 21 जुलाई को सागर के मित्र के जरिए मिली थी.

परिजनों ने नाराजगी जताते हुए कहा कि हमने भाई के लिए सम्मान मांगा था, उसने बलिदान दिया है, लेकिन उसे वह सम्मान नहीं दिया गया और न ही तिरंगे में लाया गया. सागर की भतीजी लक्ष्मी गुप्ता ने सदर तहसीलदार विनय कुमार द्विवेदी को ज्ञापन सौंपा. लक्ष्मी ने सागर को शहीद का दर्जा देने के साथ परिवार को उचित मुआवजा और घर के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग रखी है. सागर गुप्ता के परिवार में पत्नी शालू गुप्ता, 5 साल की बेटी गौरी, 7 महीने का बेटा कृष्णा, मां रामादेवी, बड़े भाई मनीष गुप्ता, भाभी ज्योति गुप्ता और दो भतीजे हैं.

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