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रूस-यूक्रेन युद्ध में मर्चेंट नेवी अफसर सागर गुप्ता की मौत; 18 दिन बाद घर पहुंचा पार्थिव शरीर, परिजनों ने रखी ये मांग

रूस-यूक्रेन युद्ध में शहीद मर्चेंट नेवी अफसर सागर गुप्ता. ( Photo Credit : ETV Bharat )