UAE में जहाज पर ड्रोन हमला: कानपुर के मर्चेंट नेवी चीफ इंजीनियर समेत 22 घायल, परिजनों ने सरकार से मांगी मदद
UAE में पनामा के एक जहाज पर हुए ड्रोन हमले में कानपुर के चीफ इंजीनियर नितिन शुक्ला समेत 22 लोग घायल हो गए हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 12, 2026 at 7:34 PM IST
कानपुर: UAE में एक जहाज पर हुए भीषण ड्रोन हमले के बाद कानपुर के रहने वाले मर्चेंट नेवी के चीफ इंजीनियर नितिन शुक्ला का परिवार परेशान है. नितिन के पिता राजेश शुक्ला के मुताबिक, हमले में जहाज पर मौजूद 22 लोग घायल हो गए. हमले से पहले पिछले दो-तीन दिनों से जहाज को वहां से हटाने की धमकियां मिल रही थीं.
परिवार का कहना है कि दूसरे हमले में जहाज बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और चालक दल के सदस्यों को अपनी जान बचाने के लिए लाइफ बोट का सहारा लेना पड़ा.
22 साल से मर्चेंट नेवी में काम कर रहे हैं नितिन: कानपुर के श्याम नगर निवासी नितिन शुक्ला पिछले 22 साल से मर्चेंट नेवी में काम कर रहे हैं. उनके पिता राजेश शुक्ला ने बताया कि नितिन इसी साल जून में लखनऊ की एक शिपिंग कंपनी के जहाज पर तेल लेने गए थे. तेल लोड होने के बाद जहाज वहीं खड़ा था और नितिन को ड्यूटी बदलने के बाद वहां काम संभालना था. पिता के मुताबिक, नितिन को उस जहाज पर काम करते हुए करीब चार महीने हो चुके थे, जबकि जहाज वहां पांच से छह महीने से खड़ा था.
लगातार मिल रही थीं धमकियां: राजेश शुक्ला ने बताया कि जहाज पर हमले से पहले भी खतरे के संकेत मिल रहे थे. उनके मुताबिक, पिछले दो-तीन दिनों से जहाज को वहां से हटाने की धमकियां दी जा रही थीं. इससे पहले एक ड्रोन से बम गिराया गया था, जिसे जहाज पर मौजूद लोगों ने हिम्मत दिखाते हुए बुझा दिया था. उस समय बड़ा हादसा टल गया था, लेकिन इसके बाद भी खतरा बना रहा.
दूसरे हमले के बाद लाइफ बोट में बिताई पूरी रात: नितिन के पिता के मुताबिक, 9 अक्टूबर की शाम करीब 5:30 बजे जहाज पर दोबारा ड्रोन से हमला हुआ. ड्रोन को आते देख चालक दल के सदस्यों ने अलार्म बजाया और अपनी जान बचाने के लिए लाइफ बोट में उतर गए. सभी ने पूरी रात लाइफ बोट में बिताई. कुछ दूर जाने के बाद उन्होंने देखा कि जहाज आग की चपेट में आकर बुरी तरह बर्बाद हो चुका था.
शारजाह के होटल में सुरक्षित रुके चालक दल के सदस्य: राजेश शुक्ला ने बताया कि जहाज से निकलने के बाद चालक दल के सदस्य किसी तरह किनारे पहुंचे. इसके बाद वे शारजाह के एक होटल में ठहरे, जहां उन्होंने सुरक्षित जगह पर शरण ली. इस घटना के बाद से नितिन के परिवार की चिंता बढ़ गई है. परिजन लगातार उनकी सुरक्षा और भारत वापसी को लेकर परेशान हैं.
पत्नी सरकारी स्कूल में टीचर, दो बच्चों के पिता हैं नितिन: नितिन शुक्ला की पत्नी अंकिता बाजपेई एक सरकारी प्राइमरी स्कूल में शिक्षिका हैं. उनके दो बच्चे हैं, बेटी सांविक और बेटा वरदान. परिवार के लिए यह घटना बेहद मुश्किल भरा समय लेकर आई है. पिता राजेश शुक्ला अपने बेटे की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं और चाहते हैं कि उसे जल्द से जल्द भारत वापस लाया जाए.
पिता ने सरकार से लगाई मदद की गुहार: राजेश शुक्ला ने सरकार और जनप्रतिनिधियों से अपील की है कि उनके बेटे को सुरक्षित भारत लाने के लिए जल्द कदम उठाए जाएं. उन्होंने यह भी कहा कि इस घटना के बाद भी जिला प्रशासन के किसी अधिकारी ने अब तक उनसे संपर्क कर हालचाल नहीं पूछा है. पिता का कहना है कि इस समय परिवार को बेटे की सुरक्षा और उसकी वापसी को लेकर मदद की जरूरत है. वे चाहते हैं कि संबंधित अधिकारी मामले को गंभीरता से लें और परिवार को जरूरी जानकारी उपलब्ध कराएं.
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