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UAE में जहाज पर ड्रोन हमला: कानपुर के मर्चेंट नेवी चीफ इंजीनियर समेत 22 घायल, परिजनों ने सरकार से मांगी मदद

9 अक्टूबर को हुआ दूसरा हमला: पूरी रात लाइफ बोट में बिताकर चीफ इंजीनियर नितिन शुक्ला ने बचाई जान. ( Photo Credit: ETV Bharat )

कानपुर: UAE में एक जहाज पर हुए भीषण ड्रोन हमले के बाद कानपुर के रहने वाले मर्चेंट नेवी के चीफ इंजीनियर नितिन शुक्ला का परिवार परेशान है. नितिन के पिता राजेश शुक्ला के मुताबिक, हमले में जहाज पर मौजूद 22 लोग घायल हो गए. हमले से पहले पिछले दो-तीन दिनों से जहाज को वहां से हटाने की धमकियां मिल रही थीं.

परिवार का कहना है कि दूसरे हमले में जहाज बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और चालक दल के सदस्यों को अपनी जान बचाने के लिए लाइफ बोट का सहारा लेना पड़ा.

मर्चेंट नेवी के चीफ इंजीनियर के पिता राजेश शुक्ला. (Video Credit: ETV Bharat) 22 साल से मर्चेंट नेवी में काम कर रहे हैं नितिन: कानपुर के श्याम नगर निवासी नितिन शुक्ला पिछले 22 साल से मर्चेंट नेवी में काम कर रहे हैं. उनके पिता राजेश शुक्ला ने बताया कि नितिन इसी साल जून में लखनऊ की एक शिपिंग कंपनी के जहाज पर तेल लेने गए थे. तेल लोड होने के बाद जहाज वहीं खड़ा था और नितिन को ड्यूटी बदलने के बाद वहां काम संभालना था. पिता के मुताबिक, नितिन को उस जहाज पर काम करते हुए करीब चार महीने हो चुके थे, जबकि जहाज वहां पांच से छह महीने से खड़ा था. लगातार मिल रही थीं धमकियां: राजेश शुक्ला ने बताया कि जहाज पर हमले से पहले भी खतरे के संकेत मिल रहे थे. उनके मुताबिक, पिछले दो-तीन दिनों से जहाज को वहां से हटाने की धमकियां दी जा रही थीं. इससे पहले एक ड्रोन से बम गिराया गया था, जिसे जहाज पर मौजूद लोगों ने हिम्मत दिखाते हुए बुझा दिया था. उस समय बड़ा हादसा टल गया था, लेकिन इसके बाद भी खतरा बना रहा. दूसरे हमले के बाद लाइफ बोट में बिताई पूरी रात: नितिन के पिता के मुताबिक, 9 अक्टूबर की शाम करीब 5:30 बजे जहाज पर दोबारा ड्रोन से हमला हुआ. ड्रोन को आते देख चालक दल के सदस्यों ने अलार्म बजाया और अपनी जान बचाने के लिए लाइफ बोट में उतर गए. सभी ने पूरी रात लाइफ बोट में बिताई. कुछ दूर जाने के बाद उन्होंने देखा कि जहाज आग की चपेट में आकर बुरी तरह बर्बाद हो चुका था.