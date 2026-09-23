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कानपुर दवा व्यवसायी हत्याकांड; बहू और दोनों आरोपी 24 घंटे की पुलिस रिमांड पर, सीडीआर से किया जाएगा मिलान

कानपुर : कल्याणपुर थाना क्षेत्र में हुए दवा कारोबारी विनीत मिनोचा हत्याकांड मामले में पुलिस को आरोपी बहू, सुपारी किलर और उसके साथी की 24 घंटे की कस्टडी रिमांड मिल गई है. दोपहर करीब 12 बजे पुलिस आरोपी बहू तथा अन्य दो आरोपियों को पूछताछ के लिए ले गई. बताया जा रहा है कि कस्टडी रिमांड के दौरान पुलिस का मुख्य फोकस फ्लैट की डुप्लीकेट चाबी, आरोपी के खून से सने कपड़े, सीडीआर और सीसीटीवी फुटेज के सत्यापन पर रहेगा.

पुलिस रिमांड पर आरोपी (Video credit: ETV Bharat)

डीसीपी पश्चिम एस. एम कासिम आबिदी ने बताया कि कारोबारी के बेटे सुब्रत की भूमिका को लेकर भी जांच की जा रही है. रिमांड में मिले बयानों का बेटे से पहले हुई पूछताछ और सीडीआर से मिलान किया जाएगा. हत्या के बदले छह लाख रुपये देने की बात की भी जांच होगी.

पूछताछ के दौरान पुलिस कई अहम बिंदुओं पर पड़ताल कर रही है. पुलिस तीनों आरोपियों को कल्याणपुर के इंदिरा नगर स्थित अपार्टमेंट के फ्लैट में ले जाकर प्रवेश और बाहर निकलने के रास्तों के आधार पर पूरी वारदात का सीन रीक्रिएशन भी करा सकती है. पुलिस परेड स्थित माॅल में शाॅपिंग कराने से लेकर चाबी बनवाने तक का पूरा सीन री-क्रिएट करा सकती है.