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कानपुर दवा व्यवसायी हत्याकांड; बहू और दोनों आरोपी 24 घंटे की पुलिस रिमांड पर, सीडीआर से किया जाएगा मिलान

डीसीपी पश्चिम एस. एम कासिम आबिदी ने बताया कि हत्या के बदले छह लाख रुपये देने की बात की भी जांच होगी.

पुलिस रिमांड पर आरोपी
पुलिस रिमांड पर आरोपी (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 23, 2026 at 4:40 PM IST

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कानपुर : कल्याणपुर थाना क्षेत्र में हुए दवा कारोबारी विनीत मिनोचा हत्याकांड मामले में पुलिस को आरोपी बहू, सुपारी किलर और उसके साथी की 24 घंटे की कस्टडी रिमांड मिल गई है. दोपहर करीब 12 बजे पुलिस आरोपी बहू तथा अन्य दो आरोपियों को पूछताछ के लिए ले गई. बताया जा रहा है कि कस्टडी रिमांड के दौरान पुलिस का मुख्य फोकस फ्लैट की डुप्लीकेट चाबी, आरोपी के खून से सने कपड़े, सीडीआर और सीसीटीवी फुटेज के सत्यापन पर रहेगा.

पुलिस रिमांड पर आरोपी (Video credit: ETV Bharat)

डीसीपी पश्चिम एस. एम कासिम आबिदी ने बताया कि कारोबारी के बेटे सुब्रत की भूमिका को लेकर भी जांच की जा रही है. रिमांड में मिले बयानों का बेटे से पहले हुई पूछताछ और सीडीआर से मिलान किया जाएगा. हत्या के बदले छह लाख रुपये देने की बात की भी जांच होगी.

पूछताछ के दौरान पुलिस कई अहम बिंदुओं पर पड़ताल कर रही है. पुलिस तीनों आरोपियों को कल्याणपुर के इंदिरा नगर स्थित अपार्टमेंट के फ्लैट में ले जाकर प्रवेश और बाहर निकलने के रास्तों के आधार पर पूरी वारदात का सीन रीक्रिएशन भी करा सकती है. पुलिस परेड स्थित माॅल में शाॅपिंग कराने से लेकर चाबी बनवाने तक का पूरा सीन री-क्रिएट करा सकती है.

यह था मामला : बता दें कि 5 सितंबर की रात एक करोड़ रुपये से अधिक कीमत वाले फ्लैट में विनीत मिनोचा के गले और सीने पर 26 से ज्यादा चाकू से वारकर हत्या कर दी गई थी. पुलिस ने 6 सितंबर की रात मुठभेड़ के दौरान विशाल गौतम और राजकिशोर को पकड़ा था. आरोपियों ने शालू के कहने पर वारदात को अंजाम देने की बात स्वीकार की थी. मृतक विनीत मिनोचा अपने बेटे के साथ सालाना करोड़ों रुपये के टर्नओवर वाली फर्म चलाते थे.



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