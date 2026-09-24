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कानपुर जलभराव पर भड़कीं मेयर प्रमिला पांडेय: अफसरों से पूछा- शहर के 312 तालाब कहाँ गए?

सीएम योगी के पास पहुंची कानपुर जलभराव की शिकायत, भड़कीं मेयर ने अफसरों की लगाई क्लास ( Photo Credit: ETV Bharat )

मेयर ने अफसरों से पूछा- 312 तालाब कहां गए?: नगर निगम मुख्यालय में पत्रकारों से बातचीत में मेयर ने कहा कि अब वे कमिश्नर और केडीए वीसी से पूछेंगी कि शहर के 312 तालाब आखिर कहां गए. उन्होंने तर्क दिया कि पहले बारिश का पानी तालाबों में चला जाता था और सड़कें खाली रहती थीं. लेकिन इस साल स्थिति बदतर रही और थोड़ी सी बारिश में ही पूरा कानपुर टापू जैसा नज़र आने लगा. मेयर ने चेताया कि अपने दफ्तरों से बाहर न निकलने वाले लापरवाह अफसरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी.

मामला सीएम योगी आदित्यनाथ तक पहुंचा, तो वहां से भी अफसरों को फटकार लगाई गई. इसके बाद गुरुवार को इस गंभीर मुद्दे पर मेयर प्रमिला पांडेय का गुस्सा भी अफसरों पर आखिरकार फूट पड़ा.

कानपुर: शहर में मानसून के दौरान हुए जलभराव को लेकर इस साल नगर निगम अफसरों को जमकर किरकिरी का सामना करना पड़ा. जलभराव और टूटी सड़कों का दर्द झेलने वाली जनता ने अपना गुस्सा सोशल मीडिया पर जमकर निकाला.

पहली बारिश में नहीं हुए इंतजाम, सीएम तक पहुंची शिकायत: मेयर ने बताया कि पूरे मामले की जानकारी सीएम योगी आदित्यनाथ को दे दी गई है और आगे भी रिपोर्ट भेजी जाएगी. उन्होंने कहा कि पहली बारिश के वक्त वे शहर से बाहर थीं, लेकिन उन्होंने जल निकासी के निर्देश दिए थे. इसके बावजूद अफसरों ने कोई इंतजाम नहीं कराए और जनता को इसका नुकसान उठाना पड़ा. मेयर जल्द ही अफसरों के साथ समीक्षा बैठक कर जलभराव का जवाब माँगेंगी.

"दफ्तरों से बाहर न निकलने वाले अफसरों पर होगी कार्रवाई": कानपुर मेयर (Photo Credit: ETV Bharat)

नगर आयुक्त ने नहीं मांगा बजट: 15वें वित्त आयोग से सड़कों के गड्ढे भरने के सवाल पर मेयर ने सख्त लहजे में कहा कि नगर आयुक्त को इसके लिए बजट मांगना चाहिए था. काम कराने की ज़िम्मेदारी उनकी थी, लेकिन उन्होंने बजट नहीं मांगा. पार्षदों को बजट आवंटन में भेदभाव के आरोप पर मेयर ने साफ़ किया कि किसी तरह की धांधली नहीं हुई है. उन्होंने माना कि इस साल अत्यधिक बारिश से सड़कों को भारी नुकसान पहुँचा है.

प्राचीन मंदिरों के अतिक्रमण पर पुलिस को ठहराया ज़िम्मेदार: प्राचीन मंदिरों के जीर्णोद्धार और कब्जे के सवाल पर मेयर प्रमिला पांडेय ने कहा कि उनका काम मंदिरों को कब्जामुक्त कराना था. अगर उनके आसपास दोबारा अतिक्रमण हुआ है, तो इसके लिए स्थानीय स्तर पर पुलिस ज़िम्मेदार है. मेयर ने कहा कि वे अपने सभी कार्यों और मामलों की जानकारी शहर के पुलिस आयुक्त को भी देती हैं.

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