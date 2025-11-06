ETV Bharat / state

कानपुर में खराब सड़क देख मेयर का चढ़ा पारा, प्रमिला पांडेय ने एक्सईएन को फोन कर कहा- दिमाग खराब हो गया है, सरकार को बेच रहे हो

मैं सीएम के पास बैठ जाऊंगी : मेयर ने कहा, अभी मैं मुख्यमंत्री के पास जाकर बैठ जाऊंगी. काम तुम लोग करते हो और फोन मेरे पास आता है. आपको क्या पता 100 फोन मेरे पास आ चुके हैं. लोगों का कहना है कि रोड बनी थी और वह जर्जर हो गई.

आओ तुम मौके पर आओ देखो आकर, पूरी रोड दो दिन में खुद गई. तुम्हारा बहुत दिमाग खराब है, मैं निकल रही हूं यहां से. आओ करो तुम जो करते बने. बताओ परसों रोड बनी है और चप्पल से उखड़ जा रही है.

कानपुर : चमन गंज के भन्नानापुरवा में खराब सड़क देख मेयर प्रमिला पांडेय का गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ गया. उन्होंने लोक निर्माण विभाग के एक्सईएन (अधिशासी अभियंता) को फोन कर जमकर फटकार लगाई. मेयर प्रमिला पांडेय ने कहा, तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया है. तुम लोग हमारी सरकार को बेच दे रहे हो.

सीएम के पास जाने के लिए निकल रही हूं : मेयर ने नाराजगी जताते हुए कहा, यह बात समझ लो मैं आज ही मुख्यमंत्री के पास जाने के लिए निकल रही हूं. मेरी सभी से यह अपील है कि कोई भी विभाग अगर सड़क बनाए और फिर सड़क टूटे तो वह मुझे तत्काल बताएं.

लोगों ने की थी शिकायत : बता दें, शहर की सड़कों से आम इंसान काफी ज्यादा परेशान है. आलम यह है कि शहर की कई सड़कों पर हर कदम पर गड्ढा है. जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. भन्नानापुरवा के लोगों ने महापौर प्रमिला पांडेय से इस बात की शिकायत की थी. गुरुवार को महापौर खुद मौके पर पहुंचीं और सड़क की दुर्दशा देखकर आग बबूला हो गईं.

सड़क निर्माण में काफी कमियां : मेयर ने ईटीवी भारत को फोन पर बताया, भन्नानापुरवा के लोगों ने सड़क से जुड़ी समस्या को लेकर शिकायत की थी. गुरुवार को जांच के लिए मौके पर पहुंची. सड़क निर्माण में बहुत कमियां मिली हैं. उच्च अधिकारियों से इसकी शिकायत की जाएगी.

मेयर ने कहा, यह मामला मुख्यमंत्री के भी संज्ञान में रखेंगे, ताकि जिनके द्वारा भी इस तरह का काम किया जा रहा है उन पर कार्यवाही हो. शहर में अगर कोई विभाग गलत ढंग से सड़क की खुदाई करेगा तो उसकी जानकारी हमें देनी होगी.

