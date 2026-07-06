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डीएम को टैफ्को के बंगलों के अवैध कब्जे क्यों नहीं दिखते...कल बुलडोजर लेकर आऊंगी, गंदगी देख भड़कीं कानपुर मेयर प्रमिला पांडेय

सीसामऊ नाला की मौजूदा स्थिति देखती मेयर प्रमिला पांडेय, नगर आयुक्त अर्पित उपाध्याय व अन्य अफसर. ( Photo Credit; Media Cell, Mayor's Office )

कानपुर : सीसामऊ नाला की हकीकत परखने के लिए सोमवार को मेयर प्रमिला पांडेय ने नगर आयुक्त अर्पित उपाध्याय समेत अन्य अफसरों संग मौके का निरीक्षण किया. यहां टैफ्को के बंगलों में अवैध कब्जों को देख मेयर का पारा चढ़ गया. उन्होंने कहा, ये अवैध कब्जे डीएम को क्यों नहीं दिखते? उनसे अब पूछा जाएगा. इन अवैध कब्जों के चलते पानी की निकासी नहीं हुई और सालों बाद वीआईपी रोड पर घंटों तक पानी भरा रहा. उन्होंने जल निगम के अफसरों को भी जिम्मेदार बताया. साथ ही कहा, जिस दिन बहुत अधिक बारिश हुई थी, उस दिन वह शहर से बाहर थीं. ऐसे में कमिश्नर समेत अन्य अफसरों ने अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं समझी. अगर लोगों को परेशानी हुई, तो उसके लिए वह भी परेशान हैं. मेयर प्रमिला पांडेय ने अपने रौबीले अंदाज में कहा, कल वह इसी परिसर में फिर आएंगी और बुलडोजर से अवैध कब्जे ध्वस्त करा देंगी. गंदगी देख भड़कीं कानपुर मेयर प्रमिला पांडेय. (Video Credit; ETV Bharat)