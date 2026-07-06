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डीएम को टैफ्को के बंगलों के अवैध कब्जे क्यों नहीं दिखते...कल बुलडोजर लेकर आऊंगी, गंदगी देख भड़कीं कानपुर मेयर प्रमिला पांडेय

मेयर प्रमिला पांडेय ने कहा, कल वह इसी परिसर में फिर आएंगी और बुलडोजर से अवैध कब्जे ध्वस्त करा देंगी.

सीसामऊ नाला की मौजूदा स्थिति देखती मेयर प्रमिला पांडेय, नगर आयुक्त अर्पित उपाध्याय व अन्य अफसर.
सीसामऊ नाला की मौजूदा स्थिति देखती मेयर प्रमिला पांडेय, नगर आयुक्त अर्पित उपाध्याय व अन्य अफसर. (Photo Credit; Media Cell, Mayor's Office)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 6, 2026 at 4:49 PM IST

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Updated : July 6, 2026 at 5:05 PM IST

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कानपुर : सीसामऊ नाला की हकीकत परखने के लिए सोमवार को मेयर प्रमिला पांडेय ने नगर आयुक्त अर्पित उपाध्याय समेत अन्य अफसरों संग मौके का निरीक्षण किया. यहां टैफ्को के बंगलों में अवैध कब्जों को देख मेयर का पारा चढ़ गया. उन्होंने कहा, ये अवैध कब्जे डीएम को क्यों नहीं दिखते? उनसे अब पूछा जाएगा. इन अवैध कब्जों के चलते पानी की निकासी नहीं हुई और सालों बाद वीआईपी रोड पर घंटों तक पानी भरा रहा.

उन्होंने जल निगम के अफसरों को भी जिम्मेदार बताया. साथ ही कहा, जिस दिन बहुत अधिक बारिश हुई थी, उस दिन वह शहर से बाहर थीं. ऐसे में कमिश्नर समेत अन्य अफसरों ने अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं समझी. अगर लोगों को परेशानी हुई, तो उसके लिए वह भी परेशान हैं. मेयर प्रमिला पांडेय ने अपने रौबीले अंदाज में कहा, कल वह इसी परिसर में फिर आएंगी और बुलडोजर से अवैध कब्जे ध्वस्त करा देंगी.

गंदगी देख भड़कीं कानपुर मेयर प्रमिला पांडेय. (Video Credit; ETV Bharat)

नाला सफाई में बरती गई लापरवाही: मेयर ने नगर आयुक्त से सख्त लहजे में कहा, मार्च में उनकी बात हुई थी कि शहर में नाला सफाई का काम समय से हो जाए. इस पर नगर आयुक्त ने कुछ माह का समय मांगा था. लेकिन, पहली ही बारिश में शहर के अंदर खुद नगर निगम अफसरों ने 100 से अधिक ऐसे स्थान चिन्हित किए, जहां बहुत अधिक पानी भरा रहा. मेयर का कहना था, शहर में नाला सफाई पर लापरवाही बरती गई.

सीएम को पत्र भेजूंगी: मेयर ने कहा, जिन अफसरों ने लापरवाही बरती उनके खिलाफ सीएम को पत्र भेजूंगी. जब अफसर जानते थे कि हमें आज निरीक्षण करना है फिर भी वह समय से मौके पर नहीं पहुंचे. इसका मतलब है अफसरों को किसी बात का भय नहीं है.

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Last Updated : July 6, 2026 at 5:05 PM IST

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