कानपुर में होली पर पानी की सप्लाई होगी भरपूर, मलिन बस्तियों में पहुंचेंगे पानी के टैंकर
कानपुर की मेयर प्रमिला पांडेय ने नगर निगम अफसरों के साथ की बैठक, तय की वॉटर सप्लाई की रणनीति.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : February 5, 2026 at 10:20 AM IST
कानपुर: शहर में होली व गंगा मेला पर्व पर किसी तरह की कोई दिक्कत न हो, इसके लिए कानपुर की मेयर प्रमिला पांडेय ने बुधवार को नगर निगम मुख्यालय में निगम के सभी अफसरों के साथ बैठक की. इस दौरान मेयर प्रमिला पांडेय ने चीफ इंजीनियर सिविल सैय्यद फरीद अख्तर जैदी से कहा, होली से पहले चौराहों पर जो होलिका दहन होगा, उसके लिए क्या तैयारियां हैं? चीफ इंजीनियर सिविल ने कहा कि नगर निगम की ओर से 464 स्थलों पर मिट्टी डाली जाएगी.
मेयर ने जीएम जलकल से कहा कि होली वाले दिन पानी की सप्लाई सामान्य दिनों की अपेक्षा अधिक देर तक होनी चाहिए. शहर की जो मलिन बस्तियां हैं वहां पानी के टैंकर पहुंचने चाहिए, जिससे रंग खेलने वालों को कोई दिक्कत न आए. मेयरने सभी अफसरों से कहा, 20 फरवरी तक होली से जुड़े सारे काम हो जाने चाहिए. शिकायत मिली, तो संबंधित अफसर के खिलाफ कार्रवाई होगी.
