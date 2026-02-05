ETV Bharat / state

कानपुर में होली पर पानी की सप्लाई होगी भरपूर, मलिन बस्तियों में पहुंचेंगे पानी के टैंकर

कानपुर की मेयर प्रमिला पांडेय ने नगर निगम अफसरों के साथ की बैठक, तय की वॉटर सप्लाई की रणनीति.

author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 5, 2026 at 10:20 AM IST

2 Min Read
कानपुर: शहर में होली व गंगा मेला पर्व पर किसी तरह की कोई दिक्कत न हो, इसके लिए कानपुर की मेयर प्रमिला पांडेय ने बुधवार को नगर निगम मुख्यालय में निगम के सभी अफसरों के साथ बैठक की. इस दौरान मेयर प्रमिला पांडेय ने चीफ इंजीनियर सिविल सैय्यद फरीद अख्तर जैदी से कहा, होली से पहले चौराहों पर जो होलिका दहन होगा, उसके लिए क्या तैयारियां हैं? चीफ इंजीनियर सिविल ने कहा कि नगर निगम की ओर से 464 स्थलों पर मिट्टी डाली जाएगी.

मेयर ने जीएम जलकल से कहा कि होली वाले दिन पानी की सप्लाई सामान्य दिनों की अपेक्षा अधिक देर तक होनी चाहिए. शहर की जो मलिन बस्तियां हैं वहां पानी के टैंकर पहुंचने चाहिए, जिससे रंग खेलने वालों को कोई दिक्कत न आए. मेयरने सभी अफसरों से कहा, 20 फरवरी तक होली से जुड़े सारे काम हो जाने चाहिए. शिकायत मिली, तो संबंधित अफसर के खिलाफ कार्रवाई होगी.

रंगों का ठेला जहां से निकले, वहां हो सारे इंतजाम: मेयर प्रमिला पांडेय ने कहा कि कानपुर में सालों से होली के बाद गंगा मेला का पर्व पूरे उल्लास के साथ मनाया जाता है. इस दिन शहर के हटिया से रंगों का ठेला निकलता है, जिसमें कई शहरवासी पूरे उल्लास के साथ शामिल होते हैं. उस हटिया से लेकर सरसैयाघाट वाले रूट तक अफसर निरीक्षण कर लें, जो काम पूरे होने हैं, उन्हें तय समय पर कर दें. जीएम जलकल ने बताया, उस रुट पर विभाग की ओर से पाइपलाइन संबंधी काम किया जा रहा है, जो 20 फरवरी तक पूरा हो जाएगा.

