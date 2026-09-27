कानपुर महापौर प्रमिला पांडेय का बड़ा फैसला, 15 दिन में बजरी मुक्त होंगी सड़कें
15 दिनों के अंदर शहर की सड़कों से बजरी साफ कराई जाएगी और नालियों से अवैध अतिक्रमण हटाए जाएंगे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 27, 2026 at 8:21 PM IST
कानपुर: शहर में झमाझम बारिश के बाद जलभराव और जर्जर सड़कों की समस्या को लेकर महापौर प्रमिला पांडेय ने बड़ा कदम उठाया है. महापौर ने साफ कह दिया है कि अगले 15 दिनों के अंदर शहर की सड़कों से बजरी साफ कराई जाएगी और नालियों पर किए गए अवैध अतिक्रमण हटाया जाएगा. इसके साथ ही नगर निगम की सभी सड़कों को चिह्नित कर वहां अधिकारियों के नंबर वाले बोर्ड लगाए जाएंगे.
शहर की सड़कों पर बिखरी गिट्टी और बजरी के कारण हो रहे हादसों पर महापौर ने गहरी चिंता व्यक्त की है. उन्होंने कहा कि मीडिया से मिले सुझावों पर तुरंत अमल किया जा रहा है. नगर निगम के सभी छह जोनों के सफाई कर्मचारियों को विशेष रूप से सड़कों की सफाई और बजरी हटाने के काम में लगाया जाएगा, जहां-जहां सड़कें जर्जर हैं, वहां बजरी हटाने के साथ ही पैचवर्क और गड्ढा भरने का काम भी पूरा किया जाएगा. महापौर ने शहरवासियों से वादा किया है कि 15 दिनों के भीतर सड़कों पर सुधार का असर साफ दिखने लगेगा.
अक्सर सड़कों के रखरखाव को लेकर विभागों के बीच होने वाली खींचतान को खत्म करने के लिए महापौर ने नई योजना बनाई है. अब नगर निगम के तहत आने वाली सभी सड़कों को चिह्नित कर बोर्ड लगाए जाएंगे, जिन पर संबंधित जिम्मेदार अधिकारियों के मोबाइल नंबर लिखे होंगे. इसके अलावा पीडब्ल्यूडी और केडीए जैसे अन्य विभागों को भी पत्र भेजकर उनकी सड़कों को चिह्नित करने को कहा गया है. महापौर ने यह भी स्पष्ट किया कि अब जब भी नई सड़क बनेगी तो उसके किनारे नाली का निर्माण अनिवार्य रूप से होगा और नालियों के ऊपर किए गए सभी अवैध कब्जों को सख्ती से हटाया जाएगा.
बरसात के बाद शहर के कई इलाकों में बने जलभराव का जायजा लेने महापौर प्रमिला पांडेय खुद धरातल पर उतरीं हैं. उन्होंने पनकी और सुंदर नगर के अत्यधिक वर्षा से प्रभावित इलाकों का निरीक्षण किया. निरीक्षण के दौरान सामने आया कि पांडु नदी का जलस्तर अचानक बढ़ जाने के कारण जल निकासी ठप हो गई है, जिससे रिहाइशी इलाकों में पानी भर गया है. मौके पर नगर निगम की इंजीनियरिंग और जलकल विभाग की टीमें पंपों के जरिए पानी निकालने में जुटी हैं. महापौर ने सभी अधिकारियों को स्थिति सामान्य होने तक मौके पर ही डटे रहने के सख्त निर्देश दिए हैं.