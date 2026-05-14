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कानपुर के चकरपुर मंडी में भीषण अग्निकांड; 40 दुकानें स्वाहा, करोड़ों का नुकसान

कानपुर के चकरपुर मंडी में भीषण अग्निकांड. ( Photo Credit: ETV Bharat )