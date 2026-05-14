कानपुर के चकरपुर मंडी में भीषण अग्निकांड; 40 दुकानें स्वाहा, करोड़ों का नुकसान
थाना प्रभारी दीनानाथ मिश्रा ने बताया कि समय रहते फायर ब्रिगेड ने घेराबंदी कर आग को पूरी मंडी में फैलने से रोक लिया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 14, 2026 at 2:40 PM IST
कानपुर: सचेंडी थाना क्षेत्र स्थित चकरपुर फल एवं सब्जी मंडी में गुरुवार दोपहर भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया. इस अग्निकांड में मंडी की करीब 35-40 से दुकानें जलकर खाक हो गईं. सूचना मिलते ही दमकल की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया.
आग के कारण मंडी में अफरा-तफरी का माहौल रहा. व्यापारियों ने फल और अन्य संपत्तियों के जलने से भारी आर्थिक क्षति की आशंका जताई है. प्रशासनिक टीमें फिलहाल मौके पर नुकसान का सर्वे कर रही हैं.
प्रशासन क्षति का सही आकलन कर रहा है. हादसे में किसी प्रकार की जनहानि की सूचना नहीं है. व्यापारियों को करोड़ों रुपए के माल का नुकसान होने की आशंका जताई है.
थाना प्रभारी दीनानाथ मिश्रा ने बताया कि समय रहते फायर ब्रिगेड ने घेराबंदी कर आग को पूरी मंडी में फैलने से रोक लिया. नुकसान का आकलन किया जा रहा है.
प्लास्टिक कैरेट ने बढ़ाई आग: आग की शुरुआत चबूतरा नंबर-6 स्थित मुन्ना ब्रदर्स की आढ़त से हुई. देखते ही देखते आग ने आसपास की दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया.
मंडी में भारी मात्रा में रखी प्लास्टिक की कैरेट के कारण आग तेजी से फैली और लपटें 40 मीटर की ऊंचाई तक उठने लगीं. आढ़तियों ने निजी स्तर पर आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन स्थिति बेकाबू होते देख उन्हें सुरक्षित स्थानों की ओर भागना पड़ा.
शॉर्ट सर्किट से हादसे की आशंका: दमकल विभाग की शुरुआती जांच में आग लगने का कारण बिजली का शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है. अधिकारियों के मुताबिक, जांच के बाद ही स्पष्ट कारणों की पुष्टि हो सकेगी.
यह भी पढ़ें: मेहंदी रस्म के दौरान सिलेंडर लीक होने से लगी आग, अफरा-तफरी में खौलते तेल की कड़ाही पलटी, दुल्हन समेत 12 लोग गंभीर