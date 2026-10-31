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कानपुर में सामूहिक विवाह; जींस-टॉप में दुल्हनों ने लिए फेरे, बारिश में भीगते रहे जोड़े, व्यवस्थाओं पर उठे सवाल

कानपुर : कानपुर के बिधनू में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत आयोजित समारोह में अनोखा और चर्चा से भरा नजारा देखने को मिला. चार दिवसीय आयोजन के पहले दिन 108 जोड़ों का सामूहिक विवाह संपन्न कराया गया. जिनमें 10 मुस्लिम जोड़ों का निकाह भी शामिल था. हालांकि, इस भव्य आयोजन की कुछ तस्वीरों और घटनाक्रमों ने अफसरों के पात्रता सत्यापन और अव्यवस्थाओं पर सवाल भी खड़े कर दिए हैं.

बिधनू के कठेरूवा स्थित गेस्ट हाउस में आयोजित समारोह में भीतरगांव ब्लॉक के 108 जोड़ों को आमंत्रित किया गया था. इस दौरान बरईगढ़ की चांदनी जींस-टॉप पहनकर अपने दूल्हे शैलेंद्र के साथ मंडप में पहुंचीं. विवाह की रस्मों के दौरान मांग में सिंदूर भरने के बजाय केवल माथे पर टीका लगवाया गया.

कानपुर बिधनू में सामूहिक विवाह. (Photo Credit : ETV Bharat)

कानपुर बिधनू में सामूहिक विवाह. (Photo Credit : ETV Bharat)

इसी तरह नौरंगा की अंजलि, मोहम्मदपुर की लक्ष्मी और चतुरीखेड़ा की राधिका भी जींस-टॉप और आधुनिक पहनावे में शादी की रस्में पूरी करती दिखीं. पारंपरिक परिधान न होने के कारण यह पूरा मामला अब सोशल मीडिया और आम लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है.



पहले से शादीशुदा जोड़ों का दोबारा विवाह : आयोजन में पात्रता की जांच पर भी गंभीर सवाल उठे हैं. भीतरगांव के शाहपुर की रहने वाली साधना देवी और मुरादाबाद के रौनक का विवाह भी इस मंडप में कराया गया. जानकारी के मुताबिक दोनों काफी समय पहले ही प्रेम विवाह कर चुके थे और इसके बावजूद उन्होंने योजना का लाभ लेने के लिए दोबारा सामूहिक विवाह में रस्में निभाईं. ऐसे मामलों के सामने आने के बाद अफसरों द्वारा किए जाने वाले सत्यापन पर उंगलियां उठ रही हैं.



बारिश में भीगे जोड़े : विवाह की मुख्य रस्में तो वाटरप्रूफ पंडाल में सकुशल पूरी हो गईं, लेकिन जब शादी के उपहार बांटने की बारी आई तो अव्यवस्था हावी हो गई. उपहार लेने के लिए लगी लंबी कतारों में दूल्हा और दुल्हन तेज बारिश में भीगते रहे.



इस योजना के तहत प्रति जोड़े को कुल 1 लाख रुपये की सहायता दी जाती है. इसमें से 64 हजार रुपये वधू के बैंक खाते में भेजे जाते हैं, 21 हजार रुपये के उपहार दिए जाते हैं और 15 हजार रुपये आयोजन के खर्च में इस्तेमाल होते हैं.



सीडीओ अभिनव जे. जैन का कहना था कि वर-वधू अपनी पसंद के कपड़े पहनकर विवाह में शामिल हो सकते हैं. इस पर कोई कानूनी पाबंदी नहीं है. हालांकि, उन्होंने माना कि हिंदू रीति-रिवाजों और परंपराओं का ध्यान रखा जाना चाहिए. अगले आयोजनों में सभी जोड़ों को पारंपरिक वेशभूषा पहनकर ही आने के लिए प्रेरित किया जाएगा.