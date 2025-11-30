कानपुर को मिला मंगल भवन का तोहफा; विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने कहा- देश के लिए बनेगा प्रेरणा
विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने कहा मंगल भवन गरीबों के सपने को सच करेगा, जो हर माता-पिता अपने बच्चों की शादी के लिये देखते हैं.
Published : November 30, 2025 at 9:00 PM IST
कानपुर: कानपुर नगर निगम और जेसीआई कानपुर इंडस्ट्रियल ने मिलकर अल्प आय एवं निर्बल वर्ग के हित में ‘केआईजेसी मंगल भवन’ के निर्माण का संकल्प पूरा किया है. रविवार को ‘केआईजेसी मंगल भवन’ का उद्धाटन मुख्य अतिथि के रूप में विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना और विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद महापौर प्रमिला पांडे ने किया.
इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने कहा कि मंगल भवन गरीबों के सपने को सच करेगा, जो हर माता-पिता अपने बच्चों की शादी के लिये देखते हैं.
मेयर ने कहा कि सपना हुआ पूरा: शहर सबके योगदान से बनता है. सब अपने अपने स्थान पर काम करते हैं, तब शहर चमकता है. जेसीआई ने मंगलभवन के रूप में वह उदाहरण दिया है, जो पूरे देश के लिए है. 11 हजार रुपये में पूरे देश में इस प्रकार के भवन जैसी सुविधा कहीं नहीं मिल सकती है. मेयर प्रमिला पाण्डेय ने कहा जो सपना मैंने गरीबों के लिये देखा था उसे जेसीआई ने पूरा कर दिया.
नगर निगम ने दी जमीन, जुटाया गया सीएसआर फंड: नगर निगम ने निर्माण कार्य के लिए भूमि उपलब्ध कराई, जबकि जेसीआई कानपुर इंडस्ट्रियल के सदस्यों और शहर के प्रमुख उद्योगपतियों ने सीएसआर फंड के तहत दो करोड़ रुपये नगर निगम को दिए और 50 लाख रुपये अलग से लगाए. निगम की टेंडर प्रक्रिया के बाद निर्माण कार्य कानपुर शटर कंपनी को आवंटित हुआ, जिसने रिकार्ड नौ महीने के समय में काम पूरा किया.
केवल 11 हजार रुपये में मिलेगा मंगल भवन: अब मंगल भवन पूरी तरह तैयार है और इसे समाज के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए उनके मांगलिक कार्यक्रमों के लिए केवल 11 हजार रुपये में दिया जाएगा. मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार अवनीश अवस्थी ने भी निर्माण के दौरान मंगल भवन का निरीक्षण किया था और सीएसआर को बढ़ावा देने के लिये किये गये इस काम के लिये नगर निगम, महापौर और जेसीआई की सराहना की थी.
केआईजेसी मंगलभवन की ये हैं विशेषताएं:
- मंगल भवन कुल 34,272 वर्गफीट क्षेत्रफल में विकसित किया गया है.
- ग्राउंड फ्लोर 644.19 वर्गमीटर और प्रथम तल 317.36 वर्गमीटर में बना है.
- परिसर में 849.71 वर्गमीटर (9,146 वर्गफीट) का बड़ा लॉन है, जिसकी क्षमता 750 व्यक्तियों की है.
- 423.29 वर्गमीटर (4,556.19 वर्गफीट) का बैंक्वेट हॉल, जिसकी क्षमता 300 व्यक्तियों की है.
- प्रथम तल पर 66.75 वर्गमीटर (718.50 वर्गफीट) का एक छोटा मल्टीपरपज़ हॉल भी है, जिसकी क्षमता 60 व्यक्तियों की है.
- सभी स्थानों की संयुक्त क्षमता 1,110 लोगों की है.
- मंगल भवन में दो ऑफिस रूम, एक किचन, दो गेस्ट रूम तथा परिसर के भीतर 42 कारों और 300 बाइकों की पार्किंग की सुविधा भी उपलब्ध है.
कार्यक्रम के दौरान इनकी रही उपस्थिति: विधायक सुरेंद्र मैथानी, नीलिमा कटियार, नगर आयुक्त अर्पित उपाध्याय, जलकल महाप्रबंधक आनंद त्रिपाठी, जेसीआई कानपुर इंडस्ट्रियल के प्रेसिडेंट प्रणीत अग्रवाल, जेसीआई के पूर्व अध्यक्ष आकाश गोयनका, विकास जायसवाल, भावुक गोयल, प्रज्ञा अग्रवाल, श्रुति जैन, नेहा गर्ग, निहारिका गुप्ता, महेन्द्र मोहन गुप्त, अतुल कनोडिया मौजूद रहे.
