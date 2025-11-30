ETV Bharat / state

कानपुर को मिला मंगल भवन का तोहफा; विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने कहा- देश के लिए बनेगा प्रेरणा

कानपुर में आईजेसी मंगल भवन का उद्घाटन. ( Photo Credit: ETV Bharat )

कानपुर: कानपुर नगर निगम और जेसीआई कानपुर इंडस्ट्रियल ने मिलकर अल्प आय एवं निर्बल वर्ग के हित में ‘केआईजेसी मंगल भवन’ के निर्माण का संकल्प पूरा किया है. रविवार को ‘केआईजेसी मंगल भवन’ का उद्धाटन मुख्य अतिथि के रूप में विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना और विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद महापौर प्रमिला पांडे ने किया. इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने कहा कि मंगल भवन गरीबों के सपने को सच करेगा, जो हर माता-पिता अपने बच्चों की शादी के लिये देखते हैं. जानकारी देते डिप्टी सीएम बृजेश पाठक (Video Credit: ETV Bharat) मेयर ने कहा कि सपना हुआ पूरा: शहर सबके योगदान से बनता है. सब अपने अपने स्थान पर काम करते हैं, तब शहर चमकता है. जेसीआई ने मंगलभवन के रूप में वह उदाहरण दिया है, जो पूरे देश के लिए है. 11 हजार रुपये में पूरे देश में इस प्रकार के भवन जैसी सुविधा कहीं नहीं मिल सकती है. मेयर प्रमिला पाण्डेय ने कहा जो सपना मैंने गरीबों के लिये देखा था उसे जेसीआई ने पूरा कर दिया.