कानपुर में युवक ने खुद पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगाई, हालत गंभीर; CCTV फुटेज से खुला राज

कानपुर: नशे की हालत में एक युवक ने खुद पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा ली. कुछ ही सेकेंड में वह आग के गोले जैसा बन गया. मौके से गुजर रहे लोगों ने उसे बचाने की कोशिश की. झुलसे हालत में उसे बिल्हौर सीएचसी में भर्ती कराया गया. वहां से उसे उर्सला अस्पताल रेफर किया गया है. युवक की हालत अभी भी बेहद गंभीर बनी हुई है. यह घटना कानपुर के शिवराजपुर थाना क्षेत्र की है.

युवक के भाई ने अज्ञात के खिलाफ ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगाने की शिकायत दर्ज कराई है. हालांकि, पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद मामले का खुलासा हो गया. युवक ने खुद पेट्रोल पंप से पहले बोतल में पेट्रोल खरीदा और फिर पेट्रोल को खुद पर डालकर आग लगा लिया.

भाई ने थाने में दी थी यह तहरीर: एसीपी बिल्हौर अमरनाथ विश्वकर्मा ने बताया कि शिवराजपुर थाना क्षेत्र के सदिकामऊ निवासी मलखान सिंह ने थाने में तहरीर देखकर बताया था उनका भाई रोहित सिंह एक होजरी कंपनी में जॉब करता है.

10 अक्टूबर की रात जब वह ड्यूटी करने के बाद अपने घर लौट रहा था, तभी रास्ते में एक अज्ञात शख्स ने उसके ऊपर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा दी. इससे उनका भाई गंभीर रूप से घायल हो गया. उसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उसकी हालत गंभीर बनी हुई है.