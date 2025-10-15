कानपुर में युवक ने खुद पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगाई, हालत गंभीर; CCTV फुटेज से खुला राज
एसीपी बिल्हौर अमरनाथ विश्वकर्मा ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज और पेट्रोल पंप कर्मचारियों से पूछताछ की जा चुकी है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 15, 2025 at 10:35 AM IST
कानपुर: नशे की हालत में एक युवक ने खुद पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा ली. कुछ ही सेकेंड में वह आग के गोले जैसा बन गया. मौके से गुजर रहे लोगों ने उसे बचाने की कोशिश की. झुलसे हालत में उसे बिल्हौर सीएचसी में भर्ती कराया गया. वहां से उसे उर्सला अस्पताल रेफर किया गया है. युवक की हालत अभी भी बेहद गंभीर बनी हुई है. यह घटना कानपुर के शिवराजपुर थाना क्षेत्र की है.
युवक के भाई ने अज्ञात के खिलाफ ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगाने की शिकायत दर्ज कराई है. हालांकि, पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद मामले का खुलासा हो गया. युवक ने खुद पेट्रोल पंप से पहले बोतल में पेट्रोल खरीदा और फिर पेट्रोल को खुद पर डालकर आग लगा लिया.
भाई ने थाने में दी थी यह तहरीर: एसीपी बिल्हौर अमरनाथ विश्वकर्मा ने बताया कि शिवराजपुर थाना क्षेत्र के सदिकामऊ निवासी मलखान सिंह ने थाने में तहरीर देखकर बताया था उनका भाई रोहित सिंह एक होजरी कंपनी में जॉब करता है.
10 अक्टूबर की रात जब वह ड्यूटी करने के बाद अपने घर लौट रहा था, तभी रास्ते में एक अज्ञात शख्स ने उसके ऊपर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा दी. इससे उनका भाई गंभीर रूप से घायल हो गया. उसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उसकी हालत गंभीर बनी हुई है.
घटना का सीसीटीवी सामने आया: एसीपी ने बताया कि पुलिस ने मामले को बेहद गंभीरता से लिया और तत्काल रिपोर्ट दर्ज की गई. मामले की जांच-पड़ताल शुरू की तो बेहद चौंकाने वाला खुलासा हुआ. पुलिस को घटना से जुड़े कुछ सीसीटीवी फुटेज मिले हैं.
इससे साफ हुआ कि 10 अक्टूबर की रात 11 बजे रोहित एक रिश्ते से आता है. पेट्रोल पंप के पास उतरकर बोतल में पेट्रोल लेता है. इसके बाद वह शिवली तिराहे तक टहलते हुए जाता है. वहां दुकान से सिगरेट और माचिस लेता है. इसके बाद अपने ऊपर पेट्रोल डालता है और खुद को आग लगा लेता है.
पुलिस की जांच जारी: एसीपी बिल्हौर अमरनाथ विश्वकर्मा ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज और पेट्रोल पंप कर्मचारियों से पूछताछ करने के साथ ही जिस जगह आग लगी वहां के दुकानदारों से बातचीत की गई. यह सामने आया है, कि व्यक्ति द्वारा खुद ही आग लगाई गई है. उसने किन परिस्थितियों में खुद को आग लगाई है, इसकी जांच की जा रही है. जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी.
