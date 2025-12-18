ETV Bharat / state

कानपुर में इन्वेस्टमेंट के नाम पर 2.5 करोड़ रुपये की ठगी, प्रॉफिट मांगा तो AI से फोटो एडिट करके बदनाम करने की धमकी दी

कानपुर: जिले की चकेरी थाना क्षेत्र में रहने वाला एक परिवार साइबर ठगी का शिकार हो गया. ठगों ने पीड़ित को ऑनलाइन निवेश के नाम पर अधिक मुनाफे का लालच दिया था. आरोप है कि शातिर ठगों ने उन्हें जाल में फंसाने के लिए एक वेबसाइट के जरिए कम समय में ज्यादा रुपये कमाने का दावा किया था. इसके बाद ठगों ने उनसे अलग-अलग बैंक खातों में रुपये जमा करवा लिये थे.

पीड़ित और परिवार को बदनाम करने की धमकी: पीड़ित को जब ठगी का एहसास हुआ, तब तक उनके खातों से करीब 2.50 करोड़ रुपये निकल चुके थे. पीड़ित का कहना है कि जब उन्होंने रुपये वापस मांगने की कोशिश की, तो ठगों ने उन्हें डरना शुरू कर दिया. ठगों ने पीड़ित और उसके परिवार की फोटो को AI तकनीक से एडिट करके बदनाम करने की धमकी दी. पीड़ित ने इस मामले को लेकर पुलिस कमिश्नर से शिकायत की.

पुलिस कमिश्नर के आदेश पर दर्ज हुई FIR: इसके बाद पुलिस कमिश्नर के निर्देश पर चकेरी थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया. पुलिस साइबर सेल की मदद से मामले की जांच कर रही है. चकेरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत सफीपुर निवासी पीड़ित राहुल के केसरवानी ने बताया कि मई 2025 में उनके पास फेसबुक पर एक महिला की फ्रेंड रिक्वेस्ट आई थी. इसे उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था.

इन्वेस्टमेंट पर मुनाफा मांगा तो मिली धमकी: महिला ने उन्हें व्हाट्सएप पर ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट के नाम पर एक वेबसाइट में जोड़ लिया और फिर उन्हें मुनाफे का लालच देकर यूपीआई, नेफ्ट, आरटीजीएस समेत अन्य माध्यमों के जरिए 2.50 करोड़ रुपये जमा करवा लिये. ठगों ने उनसे ये रुपये 14 जून 2025 से 9 दिसंबर 2025 के बीच में जमा करवाए थे. आरोप है कि जब उन्होंने दी गयी रकम पर मुनाफा मांगा, तो ठगों ने पीड़ित और उसके परिवार की एआई से फोटो एडिट करके बदनाम करने की धमकी दी.