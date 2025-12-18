ETV Bharat / state

कानपुर में इन्वेस्टमेंट के नाम पर 2.5 करोड़ रुपये की ठगी, प्रॉफिट मांगा तो AI से फोटो एडिट करके बदनाम करने की धमकी दी

थाना प्रभारी अजय प्रकाश मिश्रा ने बताया कि चकेरी थाने में पीड़ित ने 2.50 करोड़ रुपये की ठगी को लेकर FIR दर्ज कराई है.

कानपुर: जिले की चकेरी थाना क्षेत्र में रहने वाला एक परिवार साइबर ठगी का शिकार हो गया. ठगों ने पीड़ित को ऑनलाइन निवेश के नाम पर अधिक मुनाफे का लालच दिया था. आरोप है कि शातिर ठगों ने उन्हें जाल में फंसाने के लिए एक वेबसाइट के जरिए कम समय में ज्यादा रुपये कमाने का दावा किया था. इसके बाद ठगों ने उनसे अलग-अलग बैंक खातों में रुपये जमा करवा लिये थे.

पीड़ित और परिवार को बदनाम करने की धमकी: पीड़ित को जब ठगी का एहसास हुआ, तब तक उनके खातों से करीब 2.50 करोड़ रुपये निकल चुके थे. पीड़ित का कहना है कि जब उन्होंने रुपये वापस मांगने की कोशिश की, तो ठगों ने उन्हें डरना शुरू कर दिया. ठगों ने पीड़ित और उसके परिवार की फोटो को AI तकनीक से एडिट करके बदनाम करने की धमकी दी. पीड़ित ने इस मामले को लेकर पुलिस कमिश्नर से शिकायत की.

पुलिस कमिश्नर के आदेश पर दर्ज हुई FIR: इसके बाद पुलिस कमिश्नर के निर्देश पर चकेरी थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया. पुलिस साइबर सेल की मदद से मामले की जांच कर रही है. चकेरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत सफीपुर निवासी पीड़ित राहुल के केसरवानी ने बताया कि मई 2025 में उनके पास फेसबुक पर एक महिला की फ्रेंड रिक्वेस्ट आई थी. इसे उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था.

इन्वेस्टमेंट पर मुनाफा मांगा तो मिली धमकी: महिला ने उन्हें व्हाट्सएप पर ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट के नाम पर एक वेबसाइट में जोड़ लिया और फिर उन्हें मुनाफे का लालच देकर यूपीआई, नेफ्ट, आरटीजीएस समेत अन्य माध्यमों के जरिए 2.50 करोड़ रुपये जमा करवा लिये. ठगों ने उनसे ये रुपये 14 जून 2025 से 9 दिसंबर 2025 के बीच में जमा करवाए थे. आरोप है कि जब उन्होंने दी गयी रकम पर मुनाफा मांगा, तो ठगों ने पीड़ित और उसके परिवार की एआई से फोटो एडिट करके बदनाम करने की धमकी दी.

साइबर सेल ढूंढ रही शातिर ठगों का सुराग: पीड़ित ने चकेरी पुलिस शिकायत की गई. कोई कार्रवाई न होने पर पीड़ित ने पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की. पुलिस कमिश्नर के आदेश पर चकेरी थाने में केस दर्ज कर लिया गया. थाना प्रभारी अजय प्रकाश मिश्रा ने बताया कि पीड़ित की तहरीर तहरीर के आधार पर आईटी एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. पुलिस साइबर सेल की मदद से शातिर ठगों की तलाश कर रही है.

साइबर ठगी गिरोह के पांच सदस्य गिरफ्तार: कानपुर क्राइम ब्रांच टीम ने लोगों को डरा कर उनसे रुपये ऐंठने वाले एक बड़े साइबर ठगी गिरोह का खुलासा किया. गुरुवार को कानपुर देहात गजनेर के मंनहापुर निवासी दो भाइयों सुरेश और दिनेश और कानपुर देहात के दुर्गापुरवा नारायणपुर निवासी पंकज सिंह और बर्रा निवासी अमन विश्वकर्मा, विनय सोनकर को गिरफ्तार किया है. गिरोह का सदस्य खुद को पुलिस अधिकारी बताकर लोगों को फोन करता था.

पोर्न वीडियो देखने को लेकर धमकाते थे: उन्हें मोबाइल पर पोर्न वीडियो देखने के नाम पर कार्रवाई करने की धमकी देता था. वो कहते थे गूगल क्रोम हिस्ट्री के डेटा एनालिसिस से पता चला है कि पोर्न वीडियो देखा गया है और FIR हो चुकी है. कुछ ऐसा ही कहकर श्रावस्ती निवासी प्रमोद कुमार से यूपीआई के माध्यम से 46000 रुपय ट्रांसफर कराए गये थे. डीसीपी क्राइम अतुल कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि इस तरह की 7 शिखायतें पुलिस के पास आयी थीं, जिसके बाद पुलिस ने एक्शन लिया.

