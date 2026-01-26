ETV Bharat / state

गणतंत्र दिवस: कानपुर के इन 9 रत्नों ने संविधान बनाने में निभाई थी अहम भूमिका

कानपुर के 9 रत्न. ( Photo Credit; Media Cell, Kanpur History Committee )

कानपुर: जैसे देश की आजादी के लिए कानपुर के वीरों और क्रांतिकारियों ने अदम्य साहस और बलिदान का परिचय दिया, वैसे ही जब भारत में नए गणतंत्र का उदय हुआ और संविधान लागू किया गया, तो उसमें भी कानपुर का नाम स्वर्ण अक्षरों में दर्ज हुआ. संविधान निर्मात्री समिति में कानपुर के 9 विशिष्ट व्यक्तियों ने अपने अमूल्य योगदान से देश के संविधान को आकार देने में अहम भूमिका निभाई. इन महान नेताओं और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का त्याग और संघर्ष आज भी हमारे स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस की प्रेरणा बनकर हमें देशभक्ति का संदेश देते हैं, आइए परिचित होते हैं उन बलिदानियों से... अनूप शुक्ला, महासचिव कानपुर इतिहास समिति (Video Credit; ETV Bharat) इन 9 रत्नों ने दिए अहम योगदान: कानपुर इतिहास समिति के महासचिव अनूप शुक्ला ने बताया, जिन 9 रत्नों ने देश के संविधान निर्माण में अहम भूमिका निभाई, उनमें सबसे पहला नाम मौलाना हसरत मोहानी का आता है. ये शहर के मुस्लिम क्षेत्रों में बेहद सक्रिय और नामचीन पत्रकार भी रहे. कानपुर में स्वदेशी भंडार की स्थापना में अहम भूमिका निभाई.