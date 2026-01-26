ETV Bharat / state

गणतंत्र दिवस: कानपुर के इन 9 रत्नों ने संविधान बनाने में निभाई थी अहम भूमिका

इन महान नेताओं-स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का त्याग और संघर्ष आज भी याद किए जाते हैं.

कानपुर के 9 रत्न.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 26, 2026 at 12:29 PM IST

कानपुर: जैसे देश की आजादी के लिए कानपुर के वीरों और क्रांतिकारियों ने अदम्य साहस और बलिदान का परिचय दिया, वैसे ही जब भारत में नए गणतंत्र का उदय हुआ और संविधान लागू किया गया, तो उसमें भी कानपुर का नाम स्वर्ण अक्षरों में दर्ज हुआ. संविधान निर्मात्री समिति में कानपुर के 9 विशिष्ट व्यक्तियों ने अपने अमूल्य योगदान से देश के संविधान को आकार देने में अहम भूमिका निभाई. इन महान नेताओं और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का त्याग और संघर्ष आज भी हमारे स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस की प्रेरणा बनकर हमें देशभक्ति का संदेश देते हैं, आइए परिचित होते हैं उन बलिदानियों से...

अनूप शुक्ला, महासचिव कानपुर इतिहास समिति (Video Credit; ETV Bharat)

इन 9 रत्नों ने दिए अहम योगदान: कानपुर इतिहास समिति के महासचिव अनूप शुक्ला ने बताया, जिन 9 रत्नों ने देश के संविधान निर्माण में अहम भूमिका निभाई, उनमें सबसे पहला नाम मौलाना हसरत मोहानी का आता है. ये शहर के मुस्लिम क्षेत्रों में बेहद सक्रिय और नामचीन पत्रकार भी रहे. कानपुर में स्वदेशी भंडार की स्थापना में अहम भूमिका निभाई.

इसी तरह वेंकटेशनारायण तिवारी, जिनके नाम से पूरा शिवाला बसा, इन्हें हिंदी हितैषी भी कहा जाता है. प्रताप के संपादन में गणेश शंकर विद्यार्थी के बेहद करीबी और पं. नेहरू के प्रिय में शामिल बालकृष्ण शर्मा नवीन को लोग आज भी याद करते हैं. इसी तरह लेबर लीडर के रूप में चर्चित हरिहर नाथ शास्त्री, जिनके नाम पर कानपुर में शास्त्री नगर की स्थापना हुई. संविधान लागू होने के बाद पूर्वी उप्र की राजनीति में एक बड़ा चेहरा बनकर ऊभरे शिब्बल लाल सक्सेना, पूंजीपतियों में शामिल सर जेपी श्रीवास्तव व सर पदमपत सिंहानिया और दलितों का एक बड़ा चेहरा जो कि कुलीबाजार से आते थे.

उन्नाव के रहने वाले और जिनकी कर्मभूमि कानपुर रही, ऐसे विशंभर दयाल त्रिपाठी छात्र जीवन से ही स्वतन्त्रता संघर्ष को लेकर उन्मुख रहे. कई सालों तक विशम्भर दयाल संविधान सभा के सदस्य रहे. साल 1999 में उनकी स्मृति में डाक टिकट भी जारी हुआ था. इसी तरह कानपुर के लक्ष्मीपुरवा में रहने वाले भगवानदीन मेहतर 1946 में पहली बार विधायक बने. वह 1962 में रायबरेली की बछरांवा सीट से विधायक का चुनाव लड़े और दलितों के हितों के लिए अधिक से अधिक काम करने के चलते दोबारा विधायक बने. इन सभी को लोग गणतंत्र दिवस पर जरूर याद करते हैं.

