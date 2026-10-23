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कानपुर दशहरा मेले में हादसा, जीरो ग्रेविटी झूला टूटने से काफी देर तक हलक में अटकी रहीं लोगों की सांसें

कानपुर : अर्मापुर थाना क्षेत्र में आयोजित दशहरा मेले में गुरुवार रात बड़ा हादसा होते-होते बच गया. मेले में मनोरंजन के लिए लगाया गया जीरो ग्रेविटी झूला अचानक पलट गया. इसके बाद अफरातफरी मच गई है. झूले में करीब 30 लोग बैठे थे. हालांकि राहत की बात यह रही कि किसी को चोट नहीं आई. सभी लोग सुरक्षित बताए जा रहे हैं. झूला पलटने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

कानपुर अर्मापुर मेले में हादसे की जानकारी देते एडीसीपी योगेश कुमार . (Video Credit : ETV Bharat)



झूला पलटने की खबर मिलने पर पुलिस टीम के साथ एडीसीपी योगेश कुमार भी मौके पर पहुंचे. एडीसीपी ने बताया कि अर्मापुर इलाके में दशहरे का मेला लगा हुआ था. जिसमें कई झूले लगाए गए थे. इसी दौरान एक ग्रेविटी झूला अचानक पलट गया. हादसे के समय झूले में करीब 25 से 30 लोग बैठे हुए थे. जिनमें छोटे बच्चे और परिवार के लोग शामिल थे. हालांकि सभी सुरक्षित हैं.



एडीसीपी योगेश कुमार ने बताया कि झूले के कागजात और परमिशन की शुरुआती जांच में जरूरी कागजात सही पाए गए हैं. झूला चलाने वाले के पास पीडब्ल्यूडी, बिजली विभाग और बाकी सभी विभागों से परमिशन है. बहरहाल मेले और झूले लगाने की आज ही आखिरी तारीख भी है.



एडीसीपी ने बताया कि अभी तक किसी खास तकनीकी कमी का पता नहीं चल पाया है. झूले में क्षमता से ज्यादा लोग होने की भी पुष्टि नहीं हो सकी है. वायरल वीडियो और बाकी अन्य तकनीकि बिंदुओं की जांच की जा रही है. जांच के आधार पर आगे की आवश्यक कार्रवाई की जाएगी.





