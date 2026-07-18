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कानपुर पुलिस का बड़ा खुलासा; कजाकिस्तान के पोर्टल से बनाए जा रहे थे फर्जी दस्तावेज, 3 गिरफ्तार

गिरोह के सदस्य आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी से लेकर शैक्षणिक मार्कशीट और सरकारी मुहरें बनाने का फर्जीवाड़ा कर रहे थे.

कानपुर पुलिस की गिरफ्त में साइबर जालसाज.
कानपुर पुलिस की गिरफ्त में साइबर जालसाज. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 18, 2026 at 9:26 AM IST

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कानपुर : कमिश्नरेट पुलिस ने विदेशों से संचालित संदिग्ध पोर्टल का इस्तेमाल कर फर्जी सरकारी दस्तावेज तैयार करने वाले अंतरराज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ किया है. गिरोह के सदस्य आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी से लेकर शैक्षणिक मार्कशीट और सरकारी मुहरों तक का फर्जीवाड़ा कर रहे थे. कल्याणपुर पुलिस और साइबर सेल की संयुक्त कार्रवाई में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है.




डीसीपी पश्चिम एस.एम. कासिम आबिदी ने बताया कि आरोपी DWD पोर्टल नामक एक संदिग्ध वेबसाइट का एक्सेस इस्तेमाल कर रहे थे. शुरुआती जांच में यह चौंकाने वाला तथ्य सामने आया है कि यह पोर्टल कज़ाकिस्तान के नंबर से संचालित हो रहा है. आरोपी इस पोर्टल पर ऑनलाइन रिचार्ज कर फर्जी मार्कशीट, डिग्रियां, आधार कार्ड और जाति-निवास प्रमाण पत्र जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेज तैयार करते थे.



डीसीपी के अनुसार छापेमारी में आरोपियों के पास से कंप्यूटर, विभिन्न सरकारी संस्थानों, स्कूलों के प्रधानाचार्यों, नगर निगम और स्थानीय जनप्रतिनिधियों की फर्जी मुहरें भी बरामद हुई हैं. मौके से भारी मात्रा में तैयार किए गए फर्जी आधार कार्ड, जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र और सरकारी राजपत्र भी जब्त किए गए हैं. आरोपी ऑन-द-स्पॉट कुछ फील्ड्स भरकर प्रिंट निकाल लेते थे, जबकि असली सरकारी दस्तावेजों की प्रक्रिया में बायोमीट्रिक्स और गहन वेरिफिकेशन होता है.



डीसीपी के मुताबिक आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि वे पिछले 4-5 साल से साइबर कैफे चला रहे थे. इस संदिग्ध पोर्टल का एक्सेस उन्हें पिछले साल से मिला था. ट्रांजेक्शन हिस्ट्री देखने पर पता चला कि अब तक ये लोग हज़ारों की संख्या में फर्जी आईडी जनरेट कर चुके हैं. गिरोह का तरीका यह था कि वे ग्राहकों से मोटी रकम वसूलते थे और पोर्टल के माध्यम से प्राप्त डेटा किसी अज्ञात व्यक्ति को भेज देते थे. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान तेजस पाल, नितेश और अनुराग के रूप में हुई है. अब पुलिस टीम कज़ाकिस्तान से संचालित इस पोर्टल के पीछे के मास्टरमाइंड और गिरोह के अन्य सहयोगियों की तलाश में जुटी है.

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