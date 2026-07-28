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सीएसए विश्वविद्यालय के छात्रों को मिली बड़ी राहत, रेलवे के किराए में मिलेगी 50 प्रतिशत की छूट

कानपुर : चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विवि (सीएसए विवि) के छात्रों के लिए रेलवे से खुश कर देने वाली खबर है. विवि से घर जाने और आने के लिए अभी तक छात्रों को रेल का पूरा किराया (टिकट संबंधी) देना पड़ता रहा था. हालांकि अब छात्रों को रेलवे के किराए में सीधे 50 प्रतिशत की छूट मिलेगी.

सीएसए विश्वविद्यालय के छात्रों को रेलवे से मिलेगी रियायत. (Video Credit : ETV Bharat)

प्रयागराज मंडल की ओर से यह व्यवस्था सीएसए विवि के छात्रों के लिए लागू कर दी गई है. विवि के कुलपति डाॅ. संजीव गुप्ता ने इस पर मुहर लगा दी है. विवि के वरिष्ठ प्रोफेसर मुकेश श्रीवास्तव ने बताया कि 19 साल पहले विवि में पढ़ने वाले सभी छात्रों को यह सुविधा मिलती थी. इसके बाद विभिन्न कारणों से यह व्यवस्था बंद थी, लेकिन नए कुलपति डॉ. संजीव गुप्ता के आने के बाद इसे फिर से क्रियान्वित किया गया है.





इस व्यवस्था के तहत छात्रों को घर आने-जाने के अलावा विवि स्तर से किसी शैक्षिक भ्रमण पर जाने की दशा में भी ट्रेन का आधा किराया ही लगेगा. विवि में तमिलनाडु, कश्मीर, मध्य प्रदेश समेत कई अन्य राज्यों से छात्र-छात्राएं पढ़ाई करने आते हैं. ऐसे छात्रों का ट्रेन का किराया बहुत अधिक होता है. ऐसे सभी छात्रों को अब कुल टिकट मूल्य की आधी राशि खर्च करनी पड़ेगी. इस फैसले से विवि के 3000 छात्र-छात्राएं लाभान्वित होंगे.