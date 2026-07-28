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सीएसए विश्वविद्यालय के छात्रों को मिली बड़ी राहत, रेलवे के किराए में मिलेगी 50 प्रतिशत की छूट

चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में 19 साल बाद लागू हुई व्यवस्था. शैक्षिक भ्रमण पर भी मिलेगी सुविधा.

सीएसए विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए खुशखबरी.
सीएसए विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए खुशखबरी. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 28, 2026 at 11:03 AM IST

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कानपुर : चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विवि (सीएसए विवि) के छात्रों के लिए रेलवे से खुश कर देने वाली खबर है. विवि से घर जाने और आने के लिए अभी तक छात्रों को रेल का पूरा किराया (टिकट संबंधी) देना पड़ता रहा था. हालांकि अब छात्रों को रेलवे के किराए में सीधे 50 प्रतिशत की छूट मिलेगी.

सीएसए विश्वविद्यालय के छात्रों को रेलवे से मिलेगी रियायत. (Video Credit : ETV Bharat)

प्रयागराज मंडल की ओर से यह व्यवस्था सीएसए विवि के छात्रों के लिए लागू कर दी गई है. विवि के कुलपति डाॅ. संजीव गुप्ता ने इस पर मुहर लगा दी है. विवि के वरिष्ठ प्रोफेसर मुकेश श्रीवास्तव ने बताया कि 19 साल पहले विवि में पढ़ने वाले सभी छात्रों को यह सुविधा मिलती थी. इसके बाद विभिन्न कारणों से यह व्यवस्था बंद थी, लेकिन नए कुलपति डॉ. संजीव गुप्ता के आने के बाद इसे फिर से क्रियान्वित किया गया है.


इस व्यवस्था के तहत छात्रों को घर आने-जाने के अलावा विवि स्तर से किसी शैक्षिक भ्रमण पर जाने की दशा में भी ट्रेन का आधा किराया ही लगेगा. विवि में तमिलनाडु, कश्मीर, मध्य प्रदेश समेत कई अन्य राज्यों से छात्र-छात्राएं पढ़ाई करने आते हैं. ऐसे छात्रों का ट्रेन का किराया बहुत अधिक होता है. ऐसे सभी छात्रों को अब कुल टिकट मूल्य की आधी राशि खर्च करनी पड़ेगी. इस फैसले से विवि के 3000 छात्र-छात्राएं लाभान्वित होंगे.


प्रो. मुकेश श्रीवास्तव ने बताया, विवि की ओर से जो नियम बने हैं उनमें छात्रों को साल में दो बार सेमेस्टर ब्रेक मिलता है. जिसमें वह अपनी अटैची व बैग लेकर घर जाते हैं. अब जब किराया आधा होगा तो वह जब जाएंगे तो निश्चित तौर पर उन्हें खुशी होगी. किसी शोध कार्य, विवि भ्रमण या अन्य कार्यों से भी जाएंगे तो उन्हें विवि रेलवे द्वारा दिए गए कूपन मुहैया कराएगा. जिसमें ट्रेन टिकट के कुल मूल्य का 50 प्रतिशत ही भुगतान करना होगा.



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