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कानपुर- लखनऊ एक्सप्रेसवे भरेगा औद्योगिक रफ्तार, ट्रांसगंगा सिटी और लेदर इकाइयों की राह होगी आसान

उद्यमियों के नजरिए से देखें, तो निश्चित तौर पर सरकार ने बड़े स्तर पर राहत दी है. अब अधिक संख्या में उद्यमी और निवेशक कानपुर की ओर देखेंगे. अभी तक जाम में फंसकर वह खीझ उठते थे. लेकिन, अब एक्सप्रेस वे की मदद से वह कम समय में लखनऊ तक की दूरी आसानी से तय करेंगे.- सुनील वैश्य, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, आईआईए

विकास को रफ्तार देगा एक्सप्रेसवे- दरअसल, उत्तर प्रदेश सरकार ने 13 जुलाई को कानपुर-लखनऊ एक्सप्रेस वे का तोहफा प्रदेश के करोड़ों लोगों को दिया. इसकी मदद से अब चाहे चाहे उप्र राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा) द्वारा विकसित ट्रांसगंगा सिटी प्रोजेक्ट तक उद्यमियों का पहुंचना हो, या फिर जाजमऊ स्थित टेनरियों में उन्हें आना हो, वह बिना किसी जाम के आसानी से आ सकेंगे.

कानपुर: देश और दुनिया में कानपुर की पहचान एक औद्योगिक नगरी के तौर पर है. पहले इस औद्योगिक नगरी में दूसरे शहरों और राज्यों से आने वाले उद्यमी कानपुर के जाम से बहुत अधिक घबराते थे, पर अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि, कानपुर-लखनऊ एक्सप्रेस वे ने सबकी राह आसान कर दी है.

नई राह से मुसीबत दूर!: चार से पांच किलोमीटर दूरी पर बने इस एक्सप्रेस वे पर आते ही उद्यमी आसानी से अब उन्नाव होते लखनऊ जा सकते हैं. इसी तरह जैसे ही उद्यमी इस एक्सप्रेस वे कानपुर-लखनऊ हाईवे पर आएंगे तो बाएं मुड़कर गंगा बैराज के रास्ते से ट्रांसगंगा सिटी प्रोजेक्ट तक पहुंच जाएंगे. वहीं, सीधे चलने पर वह जाजमऊ गंगा पुल होते हुए टेनरियों तक पहुंचना आसान हो जाएगा. इसका लाभ कानपुर-उन्नाव-लखनऊ के उद्यमियों को तो मिलेगा ही, साथ ही दूसरे राज्यों, या विदेशों से लखनऊ एयरपोर्ट आकर अब उद्यमी या निवेशक, इस एक्सप्रेस वे की मदद से 40 मिनट के अंदर ही कानपुर आ जाएंगे.

13 जुलाई को कानपुर-लखनऊ एक्सप्रेस वे का शुभारंभ (Photo Credit: ETV Bharat)

45 मिनट में लखनऊ से कानपुर पहुंचेंगे: कानपुर-लखनऊ एक्सप्रेस वे की मदद से कानपुर से लखनऊ और लखनऊ से कानपुर तक का सफर महज 45 मिनट का होगा. अगर उद्यमियों को कानपुर लखनऊ एक्सप्रेस वे से जाजमऊ पहुंचकर शहर के अंदर आना होगा, तो यहां फजलगंज, दादा नगर इंडस्ट्रियल एरिया समेत अन्य स्थानों तक पहुंचने के लिए 40 मिनट का समय चाहिए होगा. ऐसे में अब उद्यमी संगठनों की मांग है, कि शहर के अंदर से एक ऐसा ऐलीवेटेड पुल बने, जो सीधे कानपुर-लखनऊ एक्सप्रेस वे को जोड़ें. इससे सभी के पहुंचने में बहुत आसानी हो जाएगी.

कानपुर रिंग रोड से भी होगी कनेक्टिविटी: नेशनल हाईवे अथॉरिटी आफ इंडिया (एनएचएआई) के अफसरों द्वारा इस कानपुर-लखनऊ एक्सप्रेस वे की जो भविष्य में कनेक्टिविटी होगी. उससे अब औद्योगिक रफ्तार देने के लिए कानपुर को उन्नाव, लखनऊ के अलावा कानपुर देहात, औरैया, इटावा, गोरखपुर, वाराणसी समेत अन्य शहरों से जोड़ा जा सकेगा. इससे दूसरे शहरों में कारोबार करने वाले कारोबारियों के लिए तमाम दिक्कतें और बाधाएं आसानी से दूर हो जाएंगी. लॉजिस्टिक्स को लेकर जो समस्याएं रहती थीं, वह भी खत्म हो जाएंगी.

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