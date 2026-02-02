ETV Bharat / state

कानपुर-लखनऊ एक्सप्रेसवे बनकर तैयार; अब कम समय में तय होगी दूरी, मार्च से फर्राटा दौड़ेंगी गाड़ियां

कानपुर से लखनऊ का सफर होगा आसान, निर्माणकार्य हुआ पूरा ( Photo Credit; ETV Bharat )

कानपुर: साल 2020 में कानपुर से लखनऊ के सफर को महज आधे घंटे से लेकर 40 मिनट तक का बनाने के लिए जिस मकसद के साथ कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे की नींव रखी गई थी. वह एक्सप्रेसवे अब लगभग बनकर तैयार है. इस एक्सप्रेसवे पर मार्च से वाहनों के संचालन की तैयारी है. बता दें, यह जानकारी कानपुर मंडल के कमिश्नर के विजयेंद्र पांडियन ने दी. बता दें, कानपुर से मौजूदा समय में लखनऊ तक जाने के लिए यात्रियों को 2 से 3 घंटे लग जाते हैं. कानपुर से लखनऊ रूट के लिए विकल्प के तौर पर केवल जाजमऊ गंगापुल ही है. गंगा बैराज वाले रास्ते पर सरैंया क्रासिंग है. यहां रेलवे ओवर ब्रिज का निर्माण जारी है. जिसमें अभी कुछ माह का समय लगेगा. ऐसे में अब मार्च से कानपुर-लखनऊ एक्सप्रेसवे को शुरू कर योगी सरकार लाखों की संख्या में यात्रियों को बड़ा तोहफा देने की तैयारी में है.