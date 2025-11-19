ETV Bharat / state

लव सेक्स और धोखा; शादी समारोह में वारंट लेकर पहुंची प्रेमिका, दुल्हन के साथ मंडप छोड़कर भागा सिपाही

कानपुर : सिपाही पर शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण का गंभीर आरोप एलएलबी की छात्रा ने लगाया है. छात्रा के अनुसार सोशल मीडिया पर दोस्ती के बाद सिपाही ने शादी का वादा करके शारीरिक संबंध बनाए और अब धोखे से दूसरी शादी कर रहा है. मंगलवार को शादी समारोह के दौरान छात्रा वारंट लेकर मौके पर जा पहुंची तो सिपाही अपनी दुल्हन और रिश्तेदारों के साथ मौके से फरार हो गया.

जानकारी देते एसीपी अभिषेक पांडे. (Video Credit : ETV Bharat)

एसीपी चकेरी अभिषेक पांडे के अनुसार छात्रा का कहना है कि करीब 8 महीने पहले फेसबुक के जरिए उसकी जान पहचान कानपुर देहात रूरा में रहने वाले पुलिसकर्मी सचिन यादव से हुई थी. बातचीत के बाद दोस्ती प्यार में बदल गई. इस दौरान सचिन ने शादी का झांसा देकर 6 महीने तक शारीरिक शोषण किया. जब शादी का प्रस्ताव रखा तो उसने शादी से इनकार कर दिया. इस बाबत अकबरपुर थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया था. परिजनों से बातचीत में चार दिन में शादी करने की बात पर सहमति बनी थी, लेकिन सचिन फरार हो गया. इस मामले में कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया है. फिलहाल सचिन अब दूसरी युवती से शादी करने जा रहा है.