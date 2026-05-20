विश्व में पहली बार दिल के इंजेक्शन से लौटी आंखों की रोशनी; LLR के डॉक्टर्स ने किया कमाल
विभागाध्यक्ष डॉ. परवेज खान ने बताया कि जब महिला मरीज यहां आईं तो उनकी आंखें बाहर की तरफ निकल आईं थी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 20, 2026 at 9:30 AM IST|
Updated : May 20, 2026 at 10:28 AM IST
कानपुर: शहर के LLR अस्पताल में दिल में जमे खून के थक्के गलाने वाले इंजेक्शन का इस्तेमाल आंखों में जमा हुए खून के थक्के गलाने में किया गया. सफल सर्जरी के बाद महिला मरीज पूरी तरह से ठीक है और न सिर्फ उनकी आंखों की रोशनी दोबारा वापस आई, बल्कि दर्द और आंखों का सूजन भी कम हो रहा है.
डॉक्टर्स का दावा है कि यह विश्व में पहली बार हुआ है, जब दिल के मरीजों को दिए जाने वाले इंजेक्शन के इस्तेमाल से आंख की सबसे खतरनाक बीमारी को ठीक किया गया. अब आगे भी इस तरह की बीमारी में यह तकनीक अपनाकर मरीजों को जल्द राहत दी जा सकती है.
सफल सर्जरी करने वाले LLR अस्पताल में नेत्र रोग विभागाध्यक्ष डॉ. परवेज खान ने बताया कि जब महिला मरीज यहां आईं तो उनकी आंखें बाहर की तरफ निकल आईं थी. सूजन के साथ भयंकर दर्द था और आंखों का प्रेशर सामान्य से कई गुना ज्यादा था.
मरीज की हालत थी चिंताजनक: उन्होंने बताया कि पहले तो महिला मरीज को एंटी बॉयोटिक्स और प्रेशर कम करने की दवाएं दी गईं, लेकिन कोई असर नहीं हुआ. इसके बाद अल्ट्रासाउंड कराकर देखा गया तो हालत चिंताजनक थी.
ऐसी स्थिति में या तो शुरू के 6 घंटे के भीतर सर्जरी करके क्लॉट हटाए जा सकते हैं, जो समय बीत चुका था. या फिर 15-20 दिन इंतजार ही विकल्प था कि जब थक्का अपने आप रिजॉल्व हो, तब सर्जरी की जाए.
दिल के डॉक्टर से की बात: डॉ. परवेज खान ने बताया कि तब हमने इमरजेंसी में कुछ प्रयोग के बारे में सोचा और शहर के हृदय रोग संस्थान के निदेशक डॉ. राकेश वर्मा से बात की. उनसे दिल में जमे खून के थक्कों को हटाने की प्रकिया पूछी. तब पता लगा कि टेनेक्टेप्लेस इंजेक्शन की मदद और सुप्रा कोरोडियल निडल की सहायता से महिला मरीज का उपचार किया जा सकता है.
डॉ. राकेश वर्मा ने कहा कि वह इंजेक्शन बहुत महंगा है, लेकिन उन्होंने महिला के इलाज के लिए हमें इंजेक्शन मुफ्त उपलब्ध कराई. इसके बाद डॉ. परवेज और अन्य डॉक्टर्स की टीम ने फौरन ही महिला मरीज को खास निडिल से इंजेक्शन दिया.
करीब 24 घंटे बाद जब दोबारा जांच की गई, तब महिला को काफी राहत मिल चुकी थी. जिस दर्द में वह कराह रही थी, वह गायब था. आंखों का प्रेशर जो कि 80 तक पहुंच गया था, वह सामान्य हो चुका था. महिला की रोशनी चली गई थी, वह वापस आ चुकी थी.
हेमोरेजिक किसिंग कोरोइड नामक बीमारी: डॉ. परवेज ने बताया कि महिला मरीज को हेमोरेजिक किसिंग कोरोइड बीमारी जैसे लक्षण मिले थे. इस बीमारी में आंखों के अंदर की सतह में काफी सूजन आ जाती है.
साथ ही खून के थक्के जम जाते हैं, जिन्हें गलाना बहुत जरूरी होता है. आमतौर पर इसके लिए 20 दिन तक इंतजार करना होता है, लेकिन हमने 20 दिन से पहले ही मरीज को ठीक कर दिया.
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