ETV Bharat / state

विश्व में पहली बार दिल के इंजेक्शन से लौटी आंखों की रोशनी; LLR के डॉक्टर्स ने किया कमाल

विश्व में पहली बार दिल के इंजेक्शन से लौटी आंखों की रोशनी. ( Photo Credit: ETV Bharat )

कानपुर: शहर के LLR अस्पताल में दिल में जमे खून के थक्के गलाने वाले इंजेक्शन का इस्तेमाल आंखों में जमा हुए खून के थक्के गलाने में किया गया. सफल सर्जरी के बाद महिला मरीज पूरी तरह से ठीक है और न सिर्फ उनकी आंखों की रोशनी दोबारा वापस आई, बल्कि दर्द और आंखों का सूजन भी कम हो रहा है. डॉक्टर्स का दावा है कि यह विश्व में पहली बार हुआ है, जब दिल के मरीजों को दिए जाने वाले इंजेक्शन के इस्तेमाल से आंख की सबसे खतरनाक बीमारी को ठीक किया गया. अब आगे भी इस तरह की बीमारी में यह तकनीक अपनाकर मरीजों को जल्द राहत दी जा सकती है. सफल सर्जरी करने वाले LLR अस्पताल में नेत्र रोग विभागाध्यक्ष डॉ. परवेज खान ने बताया कि जब महिला मरीज यहां आईं तो उनकी आंखें बाहर की तरफ निकल आईं थी. सूजन के साथ भयंकर दर्द था और आंखों का प्रेशर सामान्य से कई गुना ज्यादा था. नेत्र रोग विभागाध्यक्ष डॉ. परवेज खान. (Video Credit: ETV Bharat) मरीज की हालत थी चिंताजनक: उन्होंने बताया कि पहले तो महिला मरीज को एंटी बॉयोटिक्स और प्रेशर कम करने की दवाएं दी गईं, लेकिन कोई असर नहीं हुआ. इसके बाद अल्ट्रासाउंड कराकर देखा गया तो हालत चिंताजनक थी. ऐसी स्थिति में या तो शुरू के 6 घंटे के भीतर सर्जरी करके क्लॉट हटाए जा सकते हैं, जो समय बीत चुका था. या फिर 15-20 दिन इंतजार ही विकल्प था कि जब थक्का अपने आप रिजॉल्व हो, तब सर्जरी की जाए.