कानपुर लिट्रेचर फेस्टिवल का आगाज 20 दिसंबर को होगा: साहित्य, संगीत, कला और विचारों का संगम दिखेगा

फेस्टिवल डायरेक्टर डॉ. अंजलि तिवारी ने दी जानकारी ( Photo Credit: ETV Bharat )

फेस्टिवल का शुभारंभ तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन के जीवन पर आधारित द स्पीकिंग हैंड्स के प्रदर्शन से होगा. इसमें निर्देशक सुमंत्रो घोषाल अपनी प्रस्तुति देंगे. इसके बाद अभिनेता जीशान अय्यूब की ओर से संवाद किया जाएगा. साहित्यिक सत्र में कवि नरेश सक्सेना कविता के विविध आयामों पर अपनी बात रखेंगे.

कानपुर: शहर के कमला नगर स्थित डॉ. गौर हरि सिंहानिया एजुकेशन सेंटर (जीएचएसआईएमआर) में कानपुर लिट्रेचर सोसाइटी की ओर से 20 दिसंबर से दो दिवसीय लिट्रेचर फेस्टिवल का आगाज होगा. इसमें कई नामी कलाकार और लोग शामिल होंगे और अपनी अलग-अलग सत्रों में अपनी परफॉर्मेंस देंगे.

बुधवार को पत्रकारों से वार्ता कर यह जानकारी फेस्टिवल डायरेक्टर डॉ. अंजलि तिवारी ने दी. उन्होंने बताया, उद्घाटन के बाद बतरस के मजामीन शीर्षक से एक विशेष प्रस्तुति तारिक हमीद देंगे. वहीं दूसरे दिन 21 दिसंबर को कानपुर के लेखक नमन मेहरा द्वारा डिमेंशिया पर बनी फिल्म धुंधली यादें का प्रदर्शन किया जाएगा.

ऑपरेशन सिंदूर पर बात करेंगे एयर मार्शल दीपेंदु चौधरी: डा.अंजलि तिवारी ने बताया दूसरे दिन ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा करने के लिए एयर मार्शल दीपेंदु चौधरी मौजूद रहेंगे. जबकि इतिहास से जुड़े सत्र में कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया और आरएसएस की स्थापना के सौ साल पूरे होने पर राजनीतिक विचार सुधीन्द्र कुलकर्णी अपना वक्तव्य देंगे.

कई नामी कलाकार प्रोग्राम में शामिल होंगे. (Photo Credit: ETV Bharat)

इस सत्र में लिट्रेचर फेस्टिवल की थीम इंडियन आर्ट है. इसके अंतर्गत पोस्टर प्रदर्शनी लगाई जाएगी. दो दिनों में कई लघु फिल्में भी दिखाई जाएंगी. वार्ता के दौरान डॉ.आलोक बाजपेई, रोहित टंडन, भावना मिश्रा समेत अन्य आयोजक उपस्थित रहे.

