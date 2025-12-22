ETV Bharat / state

Exclusive; रिटायर्ड एयर मार्शल दीप्तेन्दु चौधरी ने कहा-फाइटर पायलट की जिंदगी ग्लैमर नहीं, जुनून और जंग है

कानपुर के लिटरेचर फेस्टिवल में पहुंचे वायुसेना के रिटायर्ड एयर मार्शल दीप्तेन्दु चौधरी ने ईटीवी भारत से साझा किए हैरतअंगेज अनुभव.

एयर मार्शल दीप्तेन्दु चौधरी से खास बातचीत.
एयर मार्शल दीप्तेन्दु चौधरी से खास बातचीत. (Photo Credit : ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 22, 2025 at 8:56 AM IST

Updated : December 22, 2025 at 10:17 AM IST

कानपुर : लिटरेचर फेस्टिवल में शिरकत करने पहुंचे वायुसेना के रिटायर्ड एयर मार्शल दीप्तेन्दु चौधरी ने ईटीवी भारत से एक्सक्लूसिव और लंबी बातचीत की. इस दौरान उन्होंने एयर फोर्स में फाइटर प्लेन फ्लाइंग और फाइटर पायलट की जिंदगी व जिम्मेदारियों को लेकर विस्तृत जानकारी साझा की. उन्होंने कहा कि आमतौर पर लोग समझते हैं कि उड़ान तो चिड़िया करती है, लेकिन जब इंसान मिलिट्री फ्लाइंग में उड़ता है तो यह एक हाई रिस्क प्रोफेशन है. फिल्मों में फाइटर पायलट की जिंदगी को ग्लैमरस दिखाया जाता है, लेकिन हकीकत बिल्कुल अलग है. असल जिंदगी में पूरे कमिटमेंट, कड़ी ट्रेनिंग और मजबूत मानसिकता की जरूरत होती है.

सेवानिवृत्त एयर मार्शल दीप्तेन्दु चौधरी से ईटीवी भारत की खास बातचीत. (Video Credit : ETV Bharat)



राष्ट्रीय सुरक्षा में एयर पावर की अहमियत: एयर मार्शल दीप्तेन्दु चौधरी का कहना है कि भारत में अभी तक एयर पावर की पूरी समझ और उसका सही इस्तेमाल राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रीय हित के लिए नहीं हो पाया है. भारत को लगातार बॉर्डर पर खतरों का सामना करना पड़ता है. इसलिए आर्मी की भूमिका हमेशा अहम रही है और आगे भी रहेगी. हालांकि अब लोगों को यह समझ आने लगा है कि एयर पावर काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है. दुनिया के बड़े देशों की सेनाओं को देखें तो राष्ट्रीय सुरक्षा में एयरफोर्स की भूमिका काफी अहम है.

सेवानिवृत्त एयर मार्शल दीप्तेन्दु चौधरी से खास बातचीत.
सेवानिवृत्त एयर मार्शल दीप्तेन्दु चौधरी से खास बातचीत. (Photo Credit : ETV Bharat)


ड्रोन, मिसाइल और पायलट की भूमिका : एयर मार्शल दीप्तेन्दु चौधरी के मुताबिक पहले एयर पावर का मतलब केवल फाइटर और बॉम्बर विमान होते थे. जिनसे पायलट जाकर हथियार गिराते थे. अब ड्रोन और मिसाइल के आने से एयर पावर का दायरा बढ़ गया है. कुछ लोग यह भी कहते हैं कि अब पायलट की जरूरत नहीं रहेगी, लेकिन यह समझ से परे हैं. केवल ड्रोन और मिसाइल से देश की सुरक्षा नहीं की जा सकती है. रणनीति सबसे अहम होती है और उसी के आधार पर एयर पावर का सही इस्तेमाल किया जा सकता है. इस बाबत उन्होंने इरान का उदाहरण भी दिया.

सेवानिवृत्त एयर मार्शल दीप्तेन्दु चौधरी से खास बातचीत.
सेवानिवृत्त एयर मार्शल दीप्तेन्दु चौधरी से खास बातचीत. (Photo Credit : ETV Bharat)

इंटरेस्ट के अनुसार कॅरियर चुनें युवा ; एयर मार्शल दीप्तेन्दु चौधरी ने युवाओं को अपने इंटरेस्ट के अनुसार कॅरियर चुनने की सलाह दी है. उन्होंने कहा कि हर युवक को उसी दिशा में काम करना चाहिए जिसमें उसकी रुचि हो. उन्होंने बताया कि उनका इंटरेस्ट फ्लाइंग में था. इसलिए वायु सेवा को प्रोफेशन के रूप में चुना. लक्ष्य अपने प्रोफेशन में अच्छा करना था. कोई भी फौजी यह नहीं कहता कि वह केवल देश के लिए ज्वाइन करता है क्योंकि यह उसका पेशा है अगर किसी भी युवा में वायु सेवा ज्वाइन करने का जज्बा चुनौती स्वीकार करने की इच्छा व पर्सनल अचीवमेंट और उसका लक्ष्य देश सेवा है तो वह इस दिशा में आगे बढ़ सकता है.

Last Updated : December 22, 2025 at 10:17 AM IST

संपादक की पसंद

