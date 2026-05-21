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कानपुर में लेखपाल भर्ती परीक्षा में नकल; अंडरगारमेंट और जूतों में हाईटेक डिवाइस छिपाकर पहुंचे 2 छात्र गिरफ्तार

आरोपियों ने अंडरगारमेंट और जूतों में SIM कार्ड व ब्लूटूथ छिपा रखे थे. पुलिस ने यूपी सार्वजनिक परीक्षा अध्यादेश 2024 के तहत मुकदमा दर्ज किया.

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बीएनएसडी इंटर कॉलेज और महिला महाविद्यालय में दबोचे गए नकलची. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 21, 2026 at 10:43 PM IST

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कानपुर: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की लेखपाल भर्ती परीक्षा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को ठेंगा दिखाकर परीक्षा केंद्र के भीतर तक हाईटेक डिवाइस ले जाने वाले दो अभ्यर्थियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है. यह मामला शहर के दो अलग-अलग परीक्षा केंद्रों किदवई नगर स्थित महिला महाविद्यालय और चुन्नीगंज के बीएनएसडी इंटर कॉलेज से सामने आया है. पकड़े गए दोनों आरोपी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की मदद से परीक्षा रूम में बैठकर बाहर से नकल कर रहे थे, जिन्हें ड्यूटी पर तैनात कक्ष निरीक्षकों ने संदिग्ध गतिविधियों के बाद दबोच लिया. स्थानीय पुलिस ने दोनों के पास से ब्लूटूथ और सिम कार्ड युक्त टेलीफोन डिवाइस बरामद कर उन्हें जेल भेज दिया है.

अंडरगारमेंट में छिपा रखा था सिम डिवाइस: किदवई नगर के महिला महाविद्यालय परीक्षा केंद्र पर जौनपुर के मडिआहू निवासी अभ्यर्थी विनोद कुमार पाल को नकल करते हुए पकड़ा गया. आरोपी ने बेहद शातिर तरीके से पूरी प्लानिंग की थी ताकि वह सुरक्षा कर्मियों की नजरों से बच सके. उसने अपने अंडरगारमेंट के नीचे एक सिम कार्ड लगा हुआ टेलीफोन नुमा डिवाइस छिपा रखा था, जिसमें एयरटेल का SIM एक्टिव था. इसके अलावा उसने अपने कान में बिल्कुल त्वचा के रंग का बेहद छोटा ब्लूटूथ लगा रखा था, ताकि पास से देखने पर भी किसी को शक न हो.

सार्वजनिक परीक्षा अध्यादेश के तहत FIR दर्ज: परीक्षा के दौरान सुबह करीब 11 बजे जब वह बाहर बैठे अपने साथी से बात कर रहा था, तभी कक्ष निरीक्षकों ने उसे पकड़ लिया. डीसीपी साउथ दीपेंद्र नाथ चौधरी के मुताबिक, आरोपी के खिलाफ उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अध्यादेश 2024 के तहत सख्त धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है. नकल का ऐसा ही दूसरा मामला चुन्नीगंज स्थित बीएनएसडी इंटर कॉलेज के ए-ब्लॉक में देखने को मिला. यहां प्रयागराज के काशीपुर निवासी 28 वर्षीय अभ्यर्थी सागर पटेल को परीक्षा देते समय कक्ष निरीक्षक ने संदिग्ध पाया.

जूतों में छिपाकर अंदर ले गए ब्लूटूथ: जांच करने पर पता चला कि सागर अपने कान में ब्लूटूथ लगाए हुए था और उसने हाथ पर भी एक डिवाइस चिपका रखी थी. पुलिस पूछताछ में आरोपी ने कुबूल किया कि वह इन तमाम उपकरणों को चेकिंग के दौरान अपने जूतों में छिपाकर परीक्षा केंद्र के भीतर ले जाने में कामयाब रहा था. कर्नलगंज एसीपी चित्रांशु गौतम ने बताया कि कॉलेज के प्रधानाचार्य हेमंत कुमार की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर उसे तुरंत हिरासत में ले लिया गया है. यह मामला सामने आने के बाद परीक्षा केंद्रों पर की गई सुरक्षा व्यवस्था और अभ्यर्थियों की जांच प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं.

सुरक्षा व्यवस्था और जांच पर उठे सवाल: नियमानुसार सभी अभ्यर्थियों को परीक्षा कक्ष में प्रवेश देने से पहले मेटल डिटेक्टर समेत दो कड़े चरणों की तलाशी से गुजरना अनिवार्य किया गया था. इस कड़े सुरक्षा घेरे के बावजूद दोनों आरोपी अभ्यर्थी मोबाइल नेटवर्क आधारित सिम डिवाइस और ब्लूटूथ जैसी चीजें सीधे परीक्षा हॉल तक ले जाने में सफल रहे. प्रशासन अब इस बात की गहनता से तफ्तीश कर रहा है कि सुरक्षा जांच में इतनी बड़ी लापरवाही आखिर किस स्तर पर हुई.

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