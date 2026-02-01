केंद्रीय बजट 2026; लेदर एक्सपोर्ट के पूर्व चेयरमैन बोले- विकसित भारत की दिशा में कारगर सिद्ध होने वाला बजट

ETV Bharat / state

कानपुर : केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2026-27 लोकसभा में पेश कर दिया है. बजट को लेकर कानपुर के चमड़ा कारोबारियों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. शहर के कुछ चमड़ा कारोबारी जहां बेहद खुश हैं, वहीं कुछ कारोबारी बेहद नाराज हैं. आरके जालान, पूर्व चेयरमैन, सीएलई (Photo credit: ETV Bharat) बजट को लेकर काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट के पूर्व चेयरमैन आरके जालान ने कहा कि 'देश की लेदर इंडस्ट्री के लिए विकसित भारत की दिशा में कारगर सिद्ध होने वाला बजट है. लेदर, फुटवियर, सैडलरी समेत अन्य सेक्टर्स को मिलाकर देश की 98 प्रतिशत एमएसएमई इकाइयों को मजबूती देने के लिए कई सहूलियतें इस बजट में शामिल हैं.' उन्होंने कहा कि 'बानगी के तौर पर अब एमएसएमई चैंपियन यूनिट्स तैयार होंगी. इसी तरह से इक्विटी सपोर्ट व क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत 10 हजार करोड़ रुपये का बजट भी शामिल किया गया है.' उन्होंने कहा कि 'जो सरकार ने कुछ दिनों पहले फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किए हैं, उनसे एमएसएमई सेक्टर्स को कई लाभ होंगे. सीएलई ने मांग की थी कि ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट की सीमा को छह माह से बढ़ाकर एक साल कर दिया जाए, वो बात इस बजट में आ गई.'