केंद्रीय बजट 2026; लेदर एक्सपोर्ट के पूर्व चेयरमैन बोले- विकसित भारत की दिशा में कारगर सिद्ध होने वाला बजट

केंद्रीय बजट को लेकर कानपुर के चमड़ा कारोबारियों ने दी प्रतिक्रिया.

केंद्रीय बजट 2026
केंद्रीय बजट 2026 (Photo credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 1, 2026 at 4:37 PM IST

कानपुर : केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2026-27 लोकसभा में पेश कर दिया है. बजट को लेकर कानपुर के चमड़ा कारोबारियों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. शहर के कुछ चमड़ा कारोबारी जहां बेहद खुश हैं, वहीं कुछ कारोबारी बेहद नाराज हैं.

आरके जालान, पूर्व चेयरमैन, सीएलई
आरके जालान, पूर्व चेयरमैन, सीएलई (Photo credit: ETV Bharat)

बजट को लेकर काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट के पूर्व चेयरमैन आरके जालान ने कहा कि 'देश की लेदर इंडस्ट्री के लिए विकसित भारत की दिशा में कारगर सिद्ध होने वाला बजट है. लेदर, फुटवियर, सैडलरी समेत अन्य सेक्टर्स को मिलाकर देश की 98 प्रतिशत एमएसएमई इकाइयों को मजबूती देने के लिए कई सहूलियतें इस बजट में शामिल हैं.'

उन्होंने कहा कि 'बानगी के तौर पर अब एमएसएमई चैंपियन यूनिट्स तैयार होंगी. इसी तरह से इक्विटी सपोर्ट व क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत 10 हजार करोड़ रुपये का बजट भी शामिल किया गया है.'

उन्होंने कहा कि 'जो सरकार ने कुछ दिनों पहले फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किए हैं, उनसे एमएसएमई सेक्टर्स को कई लाभ होंगे. सीएलई ने मांग की थी कि ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट की सीमा को छह माह से बढ़ाकर एक साल कर दिया जाए, वो बात इस बजट में आ गई.'

मुख्तारुल अमीन, लेदर कारोबारी
मुख्तारुल अमीन, लेदर कारोबारी (Photo credit: ETV Bharat)


कानपुर से लेदर कारोबारी मुख्तारुल अमीन ने कहा कि 'सरकार ने बजट में लेदर कारोबारियों को बहुत अधिक राहत तो नहीं दी लेकिन, पिछले साल बजट में जिस पैकेज की घोषणा हुई थी, उसे लेकर कोई वक्तव्य सामने नहीं आया.'

उन्होंने कहा कि 'हम उसी पैकेज का इंतजार कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि पैकेज मिलने से लेदर इंडस्ट्री से जुड़े हर वर्ग के कारोबारी को बहुत अधिक लाभ होगा. कुछ रियायतें दी गईं, जिनका लाभ कारोबारी ले सकेंगे.'

असद इराकी, क्षेत्रीय अध्यक्ष, सीएलई
असद इराकी, क्षेत्रीय अध्यक्ष, सीएलई (Photo credit: ETV Bharat)

काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट के क्षेत्रीय अध्यक्ष असद इराकी ने कहा कि 'बजट से वो नाखुश हैं. उनका मानना है कि इस बजट से लेदर इंडस्ट्री को कोई खास लाभ नहीं होगा. उन्होंने कहा कि जो फिनिश्ड लेदर पर ड्यूटी फ्री करने वाली बात कही जा रही थी, उस पर कोई फैसला नहीं हुआ.'

जावेद इक़बाल, बोर्ड डायरेक्टर, सीएलई
जावेद इक़बाल, बोर्ड डायरेक्टर, सीएलई (Photo credit: ETV Bharat)

सीएलई के बोर्ड डायरेक्टर जावेद इकबाल ने कहा कि 'लेदर कारोबारियों के लिए बजट ऊंट के मुंह में जीरे जैसा है. हमें कोई खास लाभ होते हुए नहीं दिख रहा है.'

